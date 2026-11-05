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Η γυναίκα που γεννήθηκε στο Λιτλχάμπτον της Αγγλίας ως Anita Lucia Perilli και έμελλε να εξελιχθεί στην τέταρτη πλουσιότερη γυναίκα της Βρετανίας, κουβαλούσε από τη γέννησή της το αποτύπωμα μιας αντισυμβατικής μοίρας. Κόρη Ιταλών μεταναστών που διατηρούσαν ένα τοπικό καφέ, η Anita μεγάλωσε δουλεύοντας σκληρά μαζί με τα τρία της αδέλφια μετά το σχολείο και τα Σαββατοκύριακα. Όταν οι γονείς της χώρισαν, η μητέρα της παντρεύτηκε τον ξάδερφο του συζύγου της, τον Henry.

Περίμενε ωστόσο να ενηλικιωθεί η Anita για να της αποκαλύψει το μεγάλο οικογενειακό μυστικό: ότι ο Henry ήταν στην πραγματικότητα ο βιολογικός της πατέρας, καρπός μιας παθιασμένης εξωσυζυγικής σχέσης. Η αποκάλυψη αυτή δεν την κλόνισε. Η ίδια ένιωθε πάντα πιο κοντά στον Henry, νιώθοντας τελικά ένα τεράστιο βάρος ενοχής να φεύγει από πάνω της.

Αν και το αρχικό της όνειρο ήταν η υποκριτική, η απόρριψη από τη δραματική σχολή την οδήγησε για λίγο στην εκπαίδευση. Γρήγορα όμως τα παράτησε όλα για να τολμήσει ένα μεγάλο ταξίδι στον κόσμο. Αυτή η απόφαση καθόρισε ολόκληρη τη μετέπειτα πορεία της, καθώς ήρθε σε επαφή με αυτόχθονες κοινότητες, έθιμα και φυσικές πρακτικές περιποίησης που διαμόρφωσαν την ιδεολογία της. «Όταν έχεις ζήσει για έξι μήνες με μια ομάδα που τρίβει το σώμα της με βούτυρο κακάο και αυτά τα σώματα είναι υπέροχα, ή αν πλένεις τα μαλλιά σου με λάσπη και δουλεύει, παραβιάζεις κάθε είδους σύμβαση, από την προσωπική ηθική μέχρι τη φροντίδα του σώματος», δήλωνε αργότερα στους New York Times.

Από ένα Μουχλιασμένο Κατάστημα στο Μπράιτον στην Παγκόσμια Αυτοκρατορία

Η γέννηση του The Body Shop ήρθε μετά τον γάμο της με τον Σκωτσέζο ποιητή Gordon Roddick το 1970, ενώ η ίδια ήταν έγκυος στη δεύτερη κόρη τους. Όταν ο Gordon αποφάσισε να εκπληρώσει το όνειρό του πραγματοποιώντας ένα ταξίδι δύο ετών με άλογο από το Μπουένος Άιρες στη Νέα Υόρκη, η Anita βρέθηκε μόνη με δύο μικρά παιδιά. Με ένα δάνειο 4.000 λιρών —το οποίο εξασφάλισε ο σύζυγός της αφού η ίδια απορρίφθηκε από την τράπεζα επειδή εμφανίστηκε στο ραντεβού φορώντας μπλουζάκι του Bob Dylan— άνοιξε το πρώτο κατάστημα στο Μπράιτον το 1976. Η κατάσταση του κτιρίου ήταν τόσο κακή, ώστε η ίδια αστειευόταν αργότερα πως υιοθέτησε το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα του brand απλώς για να καλύψει τη μούχλα στους τοίχους.

Παρά το νωθρό ξεκίνημα με ελάχιστες πωλήσεις κρεμών και προϊόντων μαλλιών, η επιστροφή του Gordon αποδείχθηκε καταλυτική. Η Anita ήταν η ασταμάτητη οραματίστρια και ο Gordon ο διορατικός εκτελεστής των σχεδίων. Μέσα σε 15 μόλις χρόνια, τα καταστήματα The Body Shop εξαπλώθηκαν σε όλη τη Βρετανία και επεκτάθηκαν σε περίπου 50 χώρες, ξεπερνώντας τα 2.000 σημεία πώλησης.

Ο Ακτιβισμός ως Επιχειρηματική Φιλοσοφία

Η Roddick μετέτρεψε τα καταστήματά της σε πλατφόρμες κοινωνικού και περιβαλλοντικού ακτιβισμού. Προώθησε εκστρατείες για την προστασία των τροπικών δασών, τη διάσωση των φαλαινών, τα δικαιώματα ψήφου και την ελάφρυνση του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. Το The Body Shop πρωτοστάτησε πουλώντας προϊόντα χωρίς συνθετικές ουσίες, χωρίς δοκιμές σε ζώα και με συστατικά που προέρχονταν απευθείας από παραγωγούς του Δίκαιου Εμπορίου, ενθαρρύνοντας παράλληλα την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών.

Η ακλόνητη πίστη της ήταν ότι μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με απόλυτη ηθική και ταυτόχρονα να παραμένει εξαιρετικά κερδοφόρα. Απέρριπτε το συμβατικό μάρκετινγκ, αλλά η ίδια η αντισυμβατική, σχεδόν αντιεπαγγελματική της παρουσία αποτελούσε την καλύτερη διαφήμιση. Αυτή η ισορροπία φαινόταν αδιανόητη στη δεκαετία του 1980, μια εποχή που ο επιχειρηματικός κόσμος ήταν συνώνυμος με την εταιρική απληστία.

Η Αμφισβήτηση, η Πώληση στη L’Oréal και η Κληρονομιά

Η είσοδος της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 1984 εκτόξευσε την περιουσία της Roddick, τοποθετώντας την ανάμεσα στις πλουσιότερες γυναίκες της χώρας. Πολλοί επικριτές την κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιούσε την «πράσινη» και αριστερή εικόνα της ως προπέτασμα καπνού για την αύξηση των πωλήσεων. Ωστόσο, η ίδια διέψευδε τους επικριτές της στην πράξη, συμμετέχοντας ενεργά στις ιστορικές διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης στο Σιάτλ το 1999.

Οι εντονότερες αντιδράσεις σημειώθηκαν το 2006, όταν το The Body Shop πουλήθηκε στον κολοσσό της L’Oréal έναντι 625 εκατομμυρίων λιρών, με το ζευγάρι να εισπράττει 118 εκατομμύρια. Παρά τη δέσμευση της Roddick να χαρίσει ολόκληρο το μερίδιό της καθώς και επιπλέον 50 εκατομμύρια λίρες σε φιλανθρωπίες, πολλοί υποστηρικτές της τη θεωρούσαν προδότρια. Η ίδια επέμενε μέχρι τέλους ότι μπορούσε να επηρεάσει εκ των έσω τη L’Oréal ώστε να υιοθετήσει ηθικότερες πρακτικές.

Η Anita Roddick έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, στις 10 Σεπτεμβρίου 2007, συνεπεία εγκεφαλικής αιμορραγίας. Άφησε πίσω της μια κληρονομιά που απέδειξε ότι το επιχειρείν και η κοινωνική συνείδηση μπορούν να συνυπάρξουν, αλλάζοντας μια για πάντα τη βιομηχανία της ομορφιάς.