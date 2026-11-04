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Σε έναν κόσμο όπου οι ειδικοί της ευεξίας και της μακροζωίας κηρύττουν καθημερινά την απόλυτη ανάγκη για επαρκή ενυδάτωση, ένας από τους πλουσιότερους και επιδραστικότερους ανθρώπους στον πλανήτη κινείται στον ακριβώς αντίθετο δρόμο. Ο 96χρονος επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ φαίνεται πως έχει να γευτεί τη γεύση του απλού νερού από τη δεκαετία του 1970, προτιμώντας να τροφοδοτεί τον οργανισμό του σχεδόν αποκλειστικά με το αγαπημένο του αναψυκτικό.

Την απίστευτη αυτή αποκάλυψη έφερε στο φως ο Μπιλ Άκμαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο podcast «Equity Mates Investing». Θυμόμενος ένα δείπνο που είχε παραθέσει στο σπίτι του προς τιμήν του Μπάφετ, ο Άκμαν περιέγραψε τη στιγμή που ρώτησε τον καλεσμένο του αν προτιμά νερό χωρίς ανθρακικό ή ανθρακούχο. Η απάντηση του θρυλικού επενδυτή ήταν τόσο αφοπλιστική όσο και σοκαριστική, σημειώνοντας πως είχε να πιει νερό για περισσότερα από 48 χρόνια, επιλέγοντας αντί αυτού μια Cherry Coke.

Η συνήθεια αυτή δεν αποτελεί απλώς μια περιστασιακή παραξενιά, αλλά έναν σταθερό τρόπο ζωής, όπως μεταδίδει το Business Insider. Ο άνθρωπος που ηγήθηκε της Berkshire Hathaway για έξι δεκαετίες πριν συνταξιοδοτηθεί έχει δηλώσει ανοιχτά ότι καταναλώνει καθημερινά πέντε κουτάκια Coca-Cola, αστειευόμενος μάλιστα στο παρελθόν ότι το σώμα του αποτελείται κατά 25% από το συγκεκριμένο αναψυκτικό, αφού από αυτό αντλεί το ένα τέταρτο των καθημερινών θερμίδων του. Η στροφή του στη Cherry Coke επισημοποιήθηκε το 1986, όταν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης των μετόχων ανακοίνωσε το τέλος μιας 48χρονης «πιστότητας» στην Pepsi.

Όπως συμβαίνει συχνά στην περίπτωση του Μπάφετ, οι προσωπικές του συνήθειες είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένες με τις επιχειρηματικές του επιλογές. Η αφοσίωσή του στο αναψυκτικό μεταφράστηκε σε μία από τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις στην ιστορία του ασφαλιστικού και επενδυτικού του κολοσσού. Η Berkshire Hathaway διατηρεί αμετάβλητο το μερίδιό της, ύψους περίπου 9%, στην Coca-Cola από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η αρχική τοποθέτηση των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει πλέον ξεπεράσει σε αξία τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας μια εκπληκτική απόδοση 21 φορές πάνω από το κεφάλαιο εισόδου.

Η ιδιόρρυθμη διατροφή του Μπάφετ δεν σταματά στα αναψυκτικά. Το καθημερινό του πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινό από τα McDonald’s κατά τη διαδρομή προς το γραφείο, ενώ το μενού του συμπληρώνεται από χοτ ντογκ, τηγανητές πατάτες, ποπ κορν, μπισκότα και παγωτά. Αυτή η λατρεία για τις παιδικές γεύσεις αποτυπώνεται καθαρά και στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire, η οποία κατέχει εταιρείες όπως η See’s Candies και η Dairy Queen, ενώ διατηρεί ηγετική συμμετοχή στην Kraft Heinz.

Η εμμονή του αυτή έχει δημιουργήσει κατά καιρούς αστεία αλλά και αμήχανα περιστατικά. Όταν ο Μπιλ Γκέιτς και η τότε σύζυγός του, Μελίντα, συνόδευσαν τον Μπάφετ σε ένα 17ήμερο ταξίδι στην Κίνα το 1995, χρειάστηκε να κάνουν ειδικές διευθετήσεις με τους σεφ των ξενοδοχείων ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο επενδυτής θα έτρωγε μόνο χάμπουργκερ και πατάτες. Μάλιστα, φρόντισαν να υπάρχει ένα παγωμένο κουτάκι Cherry Coke να τον περιμένει στην κορυφή του Σινικού Τείχους.

Παρά τις προειδοποιήσεις της σύγχρονης ιατρικής για τις επιπτώσεις της ζάχαρης και της έλλειψης νερού, ο «Σοφός της Όμαχα» φαίνεται πως διέψευσε κάθε επιστημονικό κανόνα, διατηρώντας την οξύνοια και τη ζωτικότητά του μέχρι τα βαθιά γεράματα, πιστός πάντα στις γευστικές συνήθειες που υιοθέτησε στα πρώτα χρόνια της ζωής του.