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Η ιστορία της Beretta δεν ξεκινά σε ένα διοικητικό συμβούλιο, σε κάποιο fund ή σε μια εισηγμένη εταιρεία. Ξεκινά το 1526, όταν ο Μπαρτολομέο Μπερέτα από το Gardone Val Trompia πούλησε στο Arsenal της Βενετίας 185 κάννες για αρκεβούζια (παλαιό πυροβόλο όπλο, τύπου τυφεκίου) έναντι 296 δουκάτων. Εκείνη η συναλλαγή, καταγεγραμμένη σε έγγραφο που διασώζεται στα κρατικά αρχεία της Βενετίας, θεωρείται η επίσημη αφετηρία της οικογενειακής επιχείρησης.

Πέντε αιώνες αργότερα, η Beretta Holding δεν θυμίζει σε τίποτα το μικρό εργαστήριο της Αναγέννησης. Η οικογένεια Μπερέτα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τιμόνι, όμως ο όμιλος έχει μετατραπεί σε έναν διεθνή επιχειρηματικό οργανισμό με δεκάδες εταιρείες και brands, παρουσία σε Ευρώπη και Αμερική και δραστηριότητες που εκτείνονται πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα της Beretta.

Η στροφή από την παράδοση στην παγκόσμια επέκταση

Το μεγάλο άλμα ήρθε τις τελευταίες δεκαετίες, με την οικογένεια να επιταχύνει την εξαγορά εταιρειών και τη διεθνοποίηση του ομίλου. Η Beretta Holding δημιουργήθηκε για να συντονίσει τη στρατηγική ανάπτυξη της οικογενειακής αυτοκρατορίας και σταδιακά άρχισε να συγκεντρώνει κάτω από την ίδια ομπρέλα διαφορετικές εταιρείες του κλάδου.

Η στρατηγική δεν περιορίστηκε στην απόκτηση κατασκευαστών όπλων. Το χαρτοφυλάκιο επεκτάθηκε σε πυρομαχικά και οπτικά συστήματα, δημιουργώντας ένα πολύ ευρύτερο οικοσύστημα προϊόντων.

Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου βρίσκονται σήμερα ονόματα όπως οι Benelli, Sako, Tikka, Burris, Steiner, Norma, RWS, Holland & Holland, Franchi, Stoeger και Chapuis, μεταξύ άλλων. Η εξαγορά της ευρωπαϊκής RUAG Ammotec το 2022 αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της τελευταίας περιόδου, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της Beretta στον τομέα των πυρομαχικών.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός ομίλου με περισσότερες από 20 συναλλαγές σε βάθος χρόνου και έσοδα που έχουν πλέον φτάσει σε επίπεδα της τάξης των 1,5-1,7 δισ. ευρώ, ανάλογα με τη χρήση και την περίοδο αναφοράς.

Το αμερικανικό στοίχημα

Η αμερικανική αγορά αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό κομμάτι της στρατηγικής. Η Beretta είχε ήδη επενδύσει στην απευθείας παρουσία της στις ΗΠΑ, ανοίγοντας το 1995 το πρώτο της flagship store στη Madison Avenue της Νέας Υόρκης. Ακολούθησε η ανάπτυξη ενός δικτύου Beretta Galleries σε σημαντικές αγορές

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι πλέον η Sturm, Ruger & Company.

Η Beretta άρχισε να αποκτά μετοχές της αμερικανικής εταιρείας το 2025 και μέσα στο 2026 η επένδυση εξελίχθηκε σε μια πολύμηνη εταιρική αντιπαράθεση. Η ιταλική πλευρά επιδίωξε να αυξήσει τη συμμετοχή της και να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στη διοίκηση, ενώ η Ruger αντέδρασε στις κινήσεις αυτές.

Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, η οποία έθεσε το ανώτατο όριο συμμετοχής της Beretta στο 25% και προέβλεψε, υπό συγκεκριμένους όρους, τη δυνατότητα πρότασης έως δύο ανεξάρτητων μελών για το διοικητικό συμβούλιο.

Η Beretta προχώρησε στη συνέχεια σε δημόσια προσφορά στα 44,80 δολάρια ανά μετοχή, ύψους έως περίπου 107,5 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να αυξήσει τη συμμετοχή της στο 25%. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε, καθώς προσφέρθηκαν 3,59 εκατ. μετοχές έναντι 2,4 εκατ. που ζητούσε η Beretta.

Από τη Ruger στις επόμενες συμφωνίες

Η σημασία της Ruger δεν βρίσκεται μόνο στο ποσοστό που απέκτησε η Beretta. Είναι η πρώτη επένδυση του ομίλου σε εισηγμένη εταιρεία του ίδιου κλάδου και ταυτόχρονα μια διαφορετική προσέγγιση στην αμερικανική αγορά.

Η συμφωνία ανοίγει πεδίο για πιθανές συνέργειες σε παραγωγή, προμήθειες, εφοδιαστικές αλυσίδες και πωλήσεις, ενώ η διεθνής διανομή της Beretta θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της Ruger εκτός ΗΠΑ.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η Beretta αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συναλλαγές με εισηγμένες εταιρείες. Η είσοδος στις κεφαλαιαγορές μέσω της Ruger δίνει στην οικογενειακή holding ένα νέο εργαλείο ανάπτυξης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε επόμενη κίνηση θα ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο.

Το νέο εργοστάσιο των 125 εκατ. ευρώ στην Κροατία

Παράλληλα με το αμερικανικό άνοιγμα, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην ευρωπαϊκή παραγωγική του βάση.

Τον Ιούλιο του 2026 ανακοινώθηκε συμφωνία για την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος στην Κροατία, στο Ομπρόβατς της κομητείας Ζαντάρ. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 125 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της Beretta, της κροατικής κυβέρνησης και του Ιβάν Καπετάνοβιτς. Η Beretta θα κατέχει το 50% του έργου, ενώ η έναρξη λειτουργίας της μονάδας έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2029.

Η επένδυση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ομίλου να αυξήσει την παραγωγική του δυναμικότητα στην Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση από τους τομείς άμυνας και επιβολής του νόμου αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Η οικογενειακή επιχείρηση που έγινε πολυεθνικός όμιλος

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση της Beretta είναι η συνύπαρξη δύο φαινομενικά αντίθετων στοιχείων: 500 χρόνια οικογενειακής συνέχειας και επιθετικής επιχειρηματικής επέκτασης.

Η παραγωγή εξακολουθεί να συνδέεται με την ιστορική βάση στη Μπρέσια, όμως η στρατηγική πλέον κοιτάζει πολύ πέρα από την Ιταλία. Εξαγορές, νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και, πλέον, συμμετοχές σε εισηγμένες εταιρείες συνθέτουν το επόμενο κεφάλαιο.

Η Ruger είναι έτσι κάτι περισσότερο από μια ακόμη επένδυση. Είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμή της Beretta στις κεφαλαιαγορές και ταυτόχρονα η πιο καθαρή ένδειξη ότι η οικογενειακή αυτοκρατορία που ξεκίνησε από ένα εργαστήριο της Αναγέννησης συνεχίζει να αναζητά τον επόμενο κύκλο ανάπτυξής της.