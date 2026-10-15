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Η αναταραχή γύρω από το γαλλικό χρέος έφερε στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά η προσοχή των επενδυτών στρέφεται γρήγορα προς την Ιταλία, εν μέσω αμφιλεγόμενων νέων σχεδίων κυβερνητικών δαπανών.

Η ιταλική κυβέρνηση θα παρουσιάσει σύντομα έναν προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει τις πρόσφατα εγκεκριμένες πιστώσεις για την άμυνα και την ενέργεια, οι οποίες αναμένεται να διευρύνουν το έλλειμμα της χώρας τα επόμενα δύο χρόνια και να οδηγήσουν τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ της Ιταλίας στην υψηλότερη θέση στην Ευρώπη, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs.

Στις 2 Οκτωβρίου, η κεντροδεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε επιπλέον δανεισμό ύψους 28 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας. Αν και έχουν περιοριστεί, τα σχέδια δαπανών έχουν αυξήσει τον στόχο για το έλλειμμα της Ιταλίας το 2027 στο 3,4% του ΑΕΠ και τον στόχο για το 2028 στο 3,2%. Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του Απριλίου, που ήταν 2,8% και 2,5% αντίστοιχα, και υπερβαίνει τις προβλέψεις της Goldman.

Τα μέτρα — τα οποία κατανέμονται ισόποσα μεταξύ άμυνας και ενέργειας — εφαρμόζονται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας των επενδυτών για τον ανεξέλεγκτο κρατικό δανεισμό σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί σε πολυετή υψηλά τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κλιμακούμενη κρίση χρέους της χώρας τροφοδοτεί ευρύτερες ανησυχίες για τα τεταμένα δημοσιονομικά της Ευρώπης.

Μια εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία με μικρή διαφορά θα μπορούσε να αφήσει ελάχιστα περιθώρια για δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς τόσο τα κόμματα της δεξιάς όσο και της αριστεράς επιδιώκουν να «προσθέσουν εταίρους που υποστηρίζουν τις δαπάνες» για να σχηματίσουν βιώσιμες κυβερνητικές συμμαχίες.

Οι Ιταλοί βουλευτές ψήφισαν πρόσφατα την αναμόρφωση της εκλογικής διαδικασίας της χώρας, μεταβαίνοντας από ένα υβριδικό μοντέλο σε ένα πιο αναλογικό σύστημα. Ο δεξιός συνασπισμός της Μελόνι υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα οδηγήσει σε πιο σταθερές κυβερνήσεις και θα αποτρέψει τις χαοτικές διαπραγματεύσεις μετά τις εκλογές.

Ωστόσο, οι αριστεροί αντίπαλοι δήλωσαν ότι οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τη Μελόνι να παραμείνει στην εξουσία.

Η κυβέρνηση της Μελόνι — η οποία θα υποβάλει τον τελικό προεκλογικό προϋπολογισμό της την επόμενη εβδομάδα — έχει λάβει επαίνους για τη μείωση του ελλείμματος, το οποίο έφτασε το 3,1% το 2025.

Οι αγορές ομολόγων, με τη σειρά τους, έχουν ανταμείψει τη νέα πολιτική σταθερότητα της χώρας, με τη Μελόνι να έχει πρόσφατα καταστεί η μακροβιότερη ηγέτιδα της Ιταλίας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι αυξήσεις των δαπανών συμμορφώνονται με την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής της ΕΕ, η οποία επιτρέπει στα κράτη-μέλη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία σε επενδύσεις άμυνας και ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές που προκαλούνται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι επενδυτές έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στις ευκαιρίες που προσφέρει το ιταλικό χρέος.

Παρά ταύτα, ο Ρεινούτ Ντε Μποκ, επικεφαλής της στρατηγικής για τα ευρωπαϊκά επιτόκια στην UBS Investment Bank, αποκάλυψε πρόσφατα μια αρνητική θέση στα ιταλικά BTP, στοιχηματίζοντας ότι το ιταλικό χρέος θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ο επόμενος αδύναμος κρίκος στο ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος, σύμφωνα με το CNBC.

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