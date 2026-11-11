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Το έγγραφο S-1 που κατέθεσε η Anthropic για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο Nasdaq αποκαλύπτει μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες παραγωγής πλούτου στη σύγχρονη τεχνολογία. Οι επτά συνιδρυτές της εταιρείας κατέχουν τεράστια μερίδια σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Παρότι οι μεγάλες κατανομές μετοχών σε ιδρυτές αποτελούν σύνηθη πρακτική (όπως στην περίπτωση των Evan Spiegel και Bobby Murphy της Snap με το 89% των δικαιωμάτων ψήφου), η Anthropic ξεχωρίζει για δύο λόγους, τον μεγάλο αριθμό των συνιδρυτών με τεράστιες συμμετοχές και την πρωτοφανή ισότητα στην κατανομή τους.

Με την αποτίμηση της εταιρείας να αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια κατά την IPO (από 965 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο), οι επτά ιδρυτές αναμένεται να δουν την προσωπική τους περιουσία να εκτοξεύεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας, όπως αναφέρει το Business Insider.

Ποιοι Κατέχουν την Anthropic: Η Αποκαλυπτική Λίστα των Μετοχών

Σε αντίθεση με τις περισσότερες τεχνολογικές εταιρείες όπου ο διευθύνων σύμβουλος κατέχει τη μερίδα του λέοντος, στην Anthropic ο CEO Dario Amodei βρίσκεται οριακά πίσω από άλλους συνιδρυτές του.

Συνιδρυτής Θέση / Ρόλος Αριθμός Μετοχών Εκτιμώμενη Αξία ($1,5 Τρισ. Valuation) Tom Brown Chief Compute Officer 244.173.040 ~$24,4 Δισ. Christopher Olah Co-founder / Research 242.882.420 ~$24,3 Δισ. Jared Kaplan Chief Science Officer 242.351.170 ~$24,2 Δισ. Jack Clark Co-founder / Policy 242.271.840 ~$24,2 Δισ. Daniela Amodei President 241.408.940 ~$24,1 Δισ. Dario Amodei Chief Executive Officer 240.637.980* ~$24,0 Δισ. Sam McCandlish Co-founder / Research 231.809.780 ~$23,2 Δισ.

*Ο Dario Amodei ελέγχει επιπλέον πληρεξούσια ψήφου για ακόμη 4,6 εκατομμύρια μετοχές.

Ποιος Είναι ο Tom Brown: Ο Άνθρωπος Πίσω από το GPT-3 και το «Deep RLHF»

Ο ελάχιστα γνωστός στο ευρύ κοινό Tom Brown κατέχει τις περισσότερες μετοχές στην εταιρεία. Ως Chief Compute Officer της Anthropic, ηγείται της τεχνικής ομάδας που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια, την κλιμάκωση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των τεράστιων υπολογιστικών πόρων (clusters) της εταιρείας.

Πριν από τη συνίδρυση της Anthropic τον Ιανουάριο του 2021 μαζί με τα αδέλφια Amodei, ο Brown είχε διατελέσει ηγετικό στέλεχος στην OpenAI, όπου προήδρευσε της ανάπτυξης του ιστορικού μοντέλου GPT-3. Παράλληλα, μαζί με τον Dario Amodei συν-εφηύραν την τεχνική deep RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback), η οποία υπήρξε καθοριστική για τη μετατροπή των ακατέργαστων γλωσσικών μοντέλων στον συνομιλησιακό βοηθό Claude.

Απόλυτος Έλεγχος, Φιλανθρωπία και οι Μεγάλοι Χρηματοδότες

Η επιρροή των επτά συνιδρυτών θα παραμείνει αδιαμφισβήτητη και μετά τη δημόσια εγγραφή. Η Anthropic σχεδιάζει την έκδοση μιας ειδικής Μετοχής Κατηγορίας F σε μια LLC που ελέγχεται αποκλειστικά από τους επτά τους, η οποία θα τους παρέχει το 50,1% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου για όλα τα ουσιώδη θέματα της εταιρείας.

Παράλληλα, το S-1 αποκαλύπτει μια σπάνια δέσμευση. Kαθένας από τους επτά συνιδρυτές έχει συμφωνήσει να διαθέσει το 80% της προσωπικής του συμμετοχής σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι Μεγάλοι Νικητές της Wall Street & των VC Funds

Εκτός από τους ιδρυτές, το ντεμπούτο στο χρηματιστήριο αποφέρει μυθικά κέρδη σε τεχνολογικούς κολοσσούς και επενδυτικά κεφάλαια: