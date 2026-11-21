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Οι περισσότερες εταιρείες έχουν έναν ή δύο ιδρυτές. Υπάρχει όμως και η Anthropic. Ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης, που αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο σήμερα Πέμπτη, διαθέτει τόσα ιδρυτικά στελέχη, ώστε θα μπορούσαν σχεδόν να σχηματίσουν μια ομάδα μπέιζμπολ, όπως οι San Francisco Giants, μια ομάδα που θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν, διατηρώντας μάλιστα σημαντικά κεφάλαια.

Οι επτά συνιδρυτές της ετοιμάζονται πλέον να ενταχθούν στην κατηγορία των ανθρώπων με περιουσία άνω των 10 δισ. δολαρίων, καθώς η αξία της συμμετοχής του καθενός αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 18 δισ. δολάρια, μετά τη ρευστοποίηση μετοχών αξίας 250 εκατ. δολαρίων. Περίπου έξι χρόνια μετά την ίδρυση της Anthropic, η εταιρεία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στο Nasdaq, με το σύμβολο «ANT».

Όλοι οι ιδρυτές ανήκουν στη γενιά των Millennials. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο αδέλφια, τρεις κάτοχοι διδακτορικού, ένας πρώην δημοσιογράφος και ένας άνθρωπος που εγκατέλειψε τις σπουδές του, με ενδιαφέροντα που από τη βιολογία και την πανκ ροκ μέχρι τη θεολογία. Αυτοί είναι οι επτά συνιδρυτές της Anthropic.

Ντάριο Αμοντέι, 43 ετών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, μεγάλωσε στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, όπου το ταλέντο του στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες τον οδήγησε σε ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς και ολυμπιάδες φυσικής, στους οποίους συχνά έφθανε κοντά στη νίκη χωρίς ωστόσο, να κατακτά την πρώτη θέση. «Η τάση μου να τερματίζω δεύτερος είναι θρυλική», είχε γράψει ως έφηβος σε ένα σύντομο βιογραφικό για την Ολυμπιάδα Φυσικής των ΗΠΑ.

Ο νεαρός Ντάριο ανέφερε επίσης ότι του άρεσαν οι «Simpsons» και ο Ισαάκ Ασίμοφ, τον οποίο θεωρούσε «τον σπουδαιότερο συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών». Τα έργα του Ασίμοφ εξερευνούσαν τις συνέπειες της ύπαρξης μηχανών με ικανότητα σκέψης. Ο Αμοντέι απέκτησε διδακτορικό στη βιοφυσική, ενώ η αρχική μεταδιδακτορική του έρευνα στην Ιατρική Σχολή του Στάνφορντ επικεντρώθηκε στον καρκίνο.

Αφού εργάστηκε στις Baidu και Google, προσελήφθη το 2016 από τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έπειτα από ένα δείπνο σε ινδικό εστιατόριο, σύμφωνα με το New Yorker. Σταδιακά, οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Αμοντέι και ακόμη έξι στελέχη αποχώρησαν για να δημιουργήσουν το δικό τους ερευνητικό εργαστήριο προηγμένης AI.

Η Anthropic προσέλκυσε από νωρίς σημαντικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και μια επένδυση 500 εκατ. δολαρίων από τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ της FTX. Η σύζυγος του Ντάριο, Κάμι Κλαρκ, λειτουργεί ως άτυπη σύμβουλος της εταιρείας.

Ντανιέλα Αμοντέι, 39 ετών

Η Ντανιέλα Αμοντέι , πρόεδρος της Anthropic και επικεφαλής του διοικητικού της συμβουλίου, έχει περιγράψει τον εαυτό της ως άνθρωπο με ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, που καθοδηγείται από την περιέργεια και την επιθυμία να προσφέρει κάτι θετικό. Ωστόσο, η πιο εξειδικευμένη ικανότητά της ίσως είναι ότι κατανοεί τον τρόπο σκέψης του αδελφού της και συμβάλλει στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησής τους.

«Ο Ντάριο κι εγώ τσακωνόμαστε και τα ξαναβρίσκουμε εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, επειδή είναι ο αδελφός μου και του έκλεβα τα παιχνίδια», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος σε φοιτητές του Στάνφορντ. Όταν αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ το 2009, η οικονομία βρισκόταν στη χειρότερη ύφεση του τελευταίου αιώνα και η ίδια δεν γνώριζε ποια επαγγελματική κατεύθυνση να ακολουθήσει.

«Έχω πτυχίο λογοτεχνίας και καμία δεξιότητα», θυμήθηκε μιλώντας στους φοιτητές. Έπειτα από μια περίοδο ενασχόλησης με την πολιτική και εργασίας στη Stripe, ακολούθησε τον αδελφό της στην OpenAI, όπου διαχειρίστηκε ομάδες που εργάζονταν σε προηγούμενες εκδόσεις του βασικού chatbot της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της εκεί, χρησιμοποιούσε λούτρινα ζωάκια στα οποία απέδιδε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως μια τεμπέλα γάτα, για να διαχειρίζεται συγκρούσεις στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο τεχνολογίας Κέβιν Ρους. Η Ντανιέλα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αποστολή της Anthropic για την ασφάλεια της AI, η οποία περιλαμβάνει την «αποτροπή της ανάπτυξης χημικών και βιολογικών όπλων με τη χρήση της τεχνολογίας μας, κάτι που, παρεμπιπτόντως, θα μπορούσε δυνητικά να συμβεί». Ο σύζυγός της εργάζεται επίσης πλέον στην Anthropic σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Κρίστοφερ Όλα, 34 ετών

Ο Κρίστοφερ Όλα ηγείται της έρευνας της Anthropic για την ερμηνευσιμότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί τα συστήματα AI που λειτουργούν ως «μαύρα κουτιά» συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο. Παρότι εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο, ο Όλα έχει εξελιχθεί σε «θεμελιώδη προσωπικότητα στον τομέα της μηχανιστικής ερμηνευσιμότητας», σύμφωνα με την εταιρεία.

Η έρευνά του τον έχει οδηγήσει πολύ πέρα από τα συνηθισμένα τεχνικά ζητήματα, σε ερωτήματα σχετικά με τη συνείδηση, την ηθική και τη θρησκεία. Νωρίτερα φέτος, ο Όλα, ο οποίος από ευαγγελικός χριστιανός έγινε άθεος, διοργάνωσε διήμερη συνάντηση με θρησκευτικούς ηγέτες για να συζητήσουν το ενδεχόμενο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να διαθέτουν συνείδηση.

Αυτό ανέφερε ο Πολ Τέιλορ, πρώην διευθυντής προϊόντων της Oracle, ο οποίος σήμερα ηγείται του Bay Area Center for Faith, Work & Tech, ενός μη κερδοσκοπικού θρησκευτικού οργανισμού, και συμμετείχε στη συνάντηση. Έκτοτε, ο Όλα έχει συναντήσει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες μορφές δουλείας που υποβαθμίζουν την αξία του ανθρώπου.

Τομ Μπράουν, 39 ετών

Ο Τομ Μπράουν, επικεφαλής υπολογιστικών υποδομών της Anthropic, αναλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς ρόλους στην εταιρεία. Μαζί με τον Ντάριο Αμοντέι συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας από τις βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, που επιτρέπει στα συστήματα AI να επικοινωνούν με συνομιλιακό τρόπο. Παράλληλα, διαπραγματεύεται συμφωνίες για την προμήθεια τσιπ και ασκεί ανεπίσημα πιέσεις στην Ουάσιγκτον και αλλού.

Έχει επίσης αξιοποιήσει την πολιτική του σύνδεση με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για να αποκλιμακώσει ιδιαίτερα δύσκολες αντιπαραθέσεις με τον Έλον Μασκ και την κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίες απειλούσαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Anthropic. Απόφοιτος του MIT, ο Μπράουν είχε εργαστεί ως μηχανικός σε διάφορες εταιρείες της Silicon Valley, μεταξύ των οποίων και μια εφαρμογή γνωριμιών που συνίδρυσε, όπως έχει πει, για να ξεπεράσει τη συστολή του.

Κάποτε είχε εντυπωσιάσει τον Μασκ, παρουσιάζοντάς του ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούσε να παίζει βιντεοπαιχνίδι. Στην Anthropic, έχει διαπραγματευτεί απευθείας με το Πεντάγωνο, προκειμένου να αποτρέψει τον ουσιαστικό αποκλεισμό της εταιρείας από τις ΗΠΑ.

Τζακ Κλαρκ, 38 ετών

Ο Τζακ Κλαρκ προήλθε από τον χώρο της δημοσιογραφίας πριν ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Ως δημοσιογράφος τεχνολογίας στο Bloomberg Businessweek, έχει αναφέρει ότι τον είχε συναρπάσει η έρευνα της Google πάνω σε μορφές μηχανικής μάθησης που άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία του Claude.

Αφού εργάστηκε στον τομέα επικοινωνίας της OpenAI, ανέλαβε την πολιτική στρατηγική της Anthropic. Σήμερα ηγείται του Anthropic Institute, μιας δεξαμενής σκέψης που έχει ως αποστολή «να κατανοεί και να διαμορφώνει τις συνέπειες των ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης».

«Η τεχνολογική μοναδικότητα είναι εδώ», δήλωσε νωρίτερα φέτος σε συνέδριο στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με αντίγραφο της ομιλίας του που δημοσιεύθηκε στο ενημερωτικό του δελτίο. Ο Κλαρκ παραμένει ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσφατα έγραψε ότι αισθάνεται «συχνά διχασμένος αυτές τις ημέρες ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τα άυλα μέλλοντα που προδιαγράφει η πρόοδος της AI. Τη φυσική πραγματικότητα της ζωής, των φίλων και των συναυλιών πανκ».

Τζάρεντ Κάπλαν, 42 ετών

Ο Τζάρεντ Κάπλαν, επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Anthropic, είναι θεωρητικός φυσικός και διδάσκει στο πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς από το 2012. Απέκτησε διδακτορικό στη φυσική από το Χάρβαρντ, μετά από σπουδές φυσικής και μαθηματικών στο Στάνφορντ. Ερευνά θέματα από την κβαντική βαρύτητα έως τη μηχανική μάθηση.

Το 2019 εργάστηκε στην OpenAI ως ερευνητικός σύμβουλος και μία από τις επιστημονικές του δημοσιεύσεις, με τίτλο «Scaling Laws for Neural Language Models», αποτέλεσε θεμελιώδη εργασία για τον κλάδο. Η μελέτη εξηγούσε πώς η υπολογιστική ισχύς, τα δεδομένα εκπαίδευσης και ο αριθμός των μαθηματικών μεταβλητών ενός μοντέλου μπορούν να επηρεάσουν την κλιμάκωση των δυνατοτήτων ενός συστήματος.

Στην Anthropic, ο Κάπλαν συνέβαλε περαιτέρω στην ανάπτυξη της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία τα συστήματα AI μπορούν να διέπονται από ένα «σύνταγμα», δηλαδή ένα σύνολο κανόνων που αποτρέπει την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά τους.

Σαμ ΜακΚάντλις, 36 ετών

Ο Σαμ ΜακΚάντλις, κάτοχος διδακτορικού στη φυσική από το Στάνφορντ με προπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά και τη φυσική στο Πανεπιστήμιο Μπράνταϊς, είναι σήμερα επικεφαλής αρχιτέκτονας στην Anthropic, επιβλέποντας την παραμετροποίηση των νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη θητεία του στην OpenAI, συνεργάστηκε στενά με τον Τζάρεντ Κάπλαν και συνυπέγραψαν τη μελέτη «Scaling Laws for Neural Language Models».