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Ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά deals στην ιστορία του ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, εξασφαλίζοντας μια συμφωνία που αναμένεται να δώσει νέα οικονομική δυναμική στο πρότζεκτ του Βοτανικού.

Οι άνθρωποι του συλλόγου ήρθαν σε συμφωνία με τη Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου, με τη συνεργασία να έχει διάρκεια επτά ετών και τις συνολικές απολαβές να φτάνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η Novibet επέλεξε να συνδέσει το όνομά της με ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά πρότζεκτ που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, αποκτώντας τον ρόλο του στρατηγικού συνεργάτη του Παναθηναϊκού μέσα από τη συγκεκριμένη επένδυση.

Για τους «πράσινους» η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση του νέου γηπέδου. Τα έσοδα από τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη μελλοντική οικονομική λειτουργία του συλλόγου.