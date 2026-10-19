-Χαίρετε, τα δραματικά γεγονότα της Γαλλίας κυριαρχούν από προχθές στις ειδήσεις όλου του δυτικού κόσμου και δίνουν μια πικρή γεύση για τις ταραγμένες εποχές που έρχονται στην Ευρώπη. Ο συνδυασμός μάλιστα με το πιθανό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται ακόμα και διπλή ήττα Τραμπ (Γερουσία και Βουλή Αντιπροσώπων) θα αποτελέσει -αν συμβεί- ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ που θα επηρεάσει όλους και όλα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες ημέρες τις αντιδράσεις των αγορών λόγω των γεγονότων της Γαλλίας, όπως επίσης και τι θα γίνει μετά τις αμερικανικές εκλογές. Για την ώρα, η Γαλλία μάς θυμίζει τα δικά μας παθήματα, της προηγούμενης δεκαετίας αλλά… για μεγάλα παιδιά. Όχι τίποτα άλλο, αλλά με καθυστέρηση μερικών ετών δικαιώνεται και ο Προκόπης που έβλεπε τότε ως υπουργός την Αθήνα να καίγεται και δεν έκανε και πολλά. Κατά τα λοιπά, στην Αθήνα είμαστε ακόμα μια χαρά και ασχολούμαστε με την ατέλειωτη κλωτσοπατινάδα Νίκου Α. με Αλέξη -κάθε μέρα γιορτή, που έλεγε και μια παλιά διαφήμιση- με ανακοινώσεις που βρίζουν το ένα κόμμα το άλλο. Τώρα, αν αυτό στην πολιτική ανάλυση και στην επικοινωνιακή στρατηγική βολεύει κάποιον από τους δυο πείτε το μου κι εμένα, να ξεχάσω τα βασικά που γνωρίζω.

Λάκης-Σαμαράς και Κ.Μ

Σαμαράς-Καραμανλής

Η ομιλία Καραμανλή και οι παρουσίες

Ανακοινώσεις για το αγροτικό πετρέλαιο

Τα τοπικά ντέρμπι στην ΕΛΑΣ

«Πυροτέχνημα» η μεταφορά των φορτηγών στο Θριάσιο; -Στα νέα της αγοράς, με αρκετή επιφύλαξη ακούνε στην αγορά των logistics τη νέα συζήτηση για μεταφορά των μεταφορικών επιχειρήσεων από τον Ελαιώνα στο Θριάσιο. Υπάρχουν μάλιστα στελέχη που τη χαρακτηρίζουν «πυροτέχνημα», εκτιμώντας ότι το θέμα επανέρχεται τώρα, κυρίως επειδή στενεύουν τα περιθώρια για τη Διπλή Ανάπλαση και πρέπει να βρεθεί λύση για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται στον δρόμο των έργων του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι κάτι κινείται τουλάχιστον σε επίπεδο σεναρίων. Στο τραπέζι λέγεται ότι έχει πέσει η αξιοποίηση περίπου 500 στρεμμάτων στο Θριάσιο, όπου υπάρχουν και κτηριακές εγκαταστάσεις περίπου 75 στρεμμάτων. Παράλληλα, αναζητείται μια πιο άμεση διέξοδος για τις περίπου 30 επιχειρήσεις που πρέπει να φύγουν πρώτες από τον Ελαιώνα, με μία από τις επιλογές να αφορά χώρο 30-35 στρεμμάτων. Το ερώτημα όμως είναι πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτός ο σχεδιασμός. Και αυτό γιατί το Θριάσιο δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στον χάρτη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει διερευνητικές συζητήσεις με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη ακόμη και για τη δυνατότητα εγκατάστασης μεταφορικών επιχειρήσεων σε τμήμα της έκτασης του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, που έχει παραχωρηθεί στο σχήμα Goldair–ΕΤΒΑ. Οι κουβέντες εκείνες όμως δεν ωρίμασαν. Υπάρχει και μια ακόμη λεπτομέρεια που δεν είναι αμελητέα. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται οι παλαιές αποθήκες του ΟΣΕ, για τις οποίες, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, υπάρχει προτιμησιακό δικαίωμα υπέρ της ΘΕΚ. Το θέμα είχε φτάσει μάλιστα μέχρι την αμερικανική DFC, που χρηματοδοτεί το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο και η οποία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε αποστείλει σχετική επιστολή και ζητούσε να αξιοποιηθούν. Όλα αυτά εξηγούν γιατί η αγορά δεν ενθουσιάζεται εύκολα με τη νέα εξαγγελία. Έχει προηγηθεί άλλωστε το ναυάγιο της Φυλής, που για χρόνια παρουσιαζόταν ως η οργανωμένη λύση για τις μεταφορικές του Ελαιώνα, μέχρι που ο διαγωνισμός κατέληξε άγονος. Και γύρω από εκείνη την αποτυχία είχαν ακουστεί πολλά. Ακόμη και ότι υπήρχαν διαφορετικές επιδιώξεις σε τοπικό επίπεδο και άλλες εκτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Τίποτε από αυτά δεν τεκμηριώθηκε δημόσια, γι’ αυτό και χρειάζεται η ανάλογη επιφύλαξη. Το Θριάσιο έχει προφανώς τη λογική με το μέρος του. Είναι ο φυσικός χώρος των logistics της Αττικής. Το δύσκολο είναι να αποδειχθεί ότι υπάρχουν πράγματι οι χώροι, ότι είναι διαθέσιμοι και ότι μπορούν να υποδεχθούν τις επιχειρήσεις με όρους που να κάνουν τη μετακόμιση εφικτή. Μέχρι τότε, στην αγορά προτιμούν να κρατούν μικρό καλάθι.

Dragon, τραγούδι και…συμβουλές

Όταν τα τραπεζικά κέρδη γίνονται… δημοσιονομικό σωσίβιο

Οι τραπεζίτες γυρίζουν την πλάτη στη ρευστότητα της ΕΚΤ

Εκτός ταμπλό, αλλά εντός... κερδών η Κεραμεία Αλλατίνη

HELLENiQ ENERGY: Νέο ιστορικό ρεκόρ και 6 δισ. κεφαλαιοποίηση

Σε νέο υψηλό 26 ετών η ΕΥΔΑΠ

Άλμα τετραμήνου για τον ΑΔΜΗΕ με το βλέμμα στα 4,9 ευρώ

Οι εισηγμένες και ο εφιάλτης της Ρουμανίας

Πήρε μπρος ο Πειραιάς και η COSCO πατάει γκάζι

Εφοπλιστές κατά Κομισιόν: Το παρασκηνιακό μπρα ντε φερ για τα 33 δισ. ευρώ από τους ρύπους της ναυτιλίας

Ναυτιλιακά δάνεια: Ο κίνδυνος ακριβότερου χρήματος και οι νέες ισορροπίες για τους Έλληνες εφοπλιστές

Το αμερικανικό άνοιγμα στην ελληνική ναυτιλία και το παρασκήνιο της συμφωνίας για τους ναυτικούς

Το τάνκερ των 80 εκατ. δολαρίων, η SpaceX και το πάρτι με τα ναύλα

Ζεσταίνονται οι καταναλωτές, «κρυώνουν» τα EBITDA

Οι επόμενες εκπλήξεις του Μασκ

Η ΑΙ κρατά τα ηνία

Η ακρίβεια πνίγει τον Αμερικανό καταναλωτή

(και σε νούμερα στα media) είναι τα(εξομολογήσεις, στα ελληνικά) του(Mega) για τις προς ώρας πολιτικές εκτιμήσεις και προτιμήσεις του. Ομολογουμένως εντυπωσιακές.-απέτυχε το rebranding του, είπε ο Λ.Λ- καιπου «ξέρει κιόλας, γιατί έχει ξανακυβερνήσει». Λες και ο φουκαράς ο Αλέξης που κυβέρνησε διπλό χρόνο από τον Αντώνη δεν έμαθε τίποτα.ως «καλή λύση γιατί είναι και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία», ένας Θεός ξέρει. Ειδικά τον Σαμαρά που, αν δεν με απατά η μνήμη μου, πρέπει να τον έχει πλακώσει τηλεοπτικά ο Λάκης περίπου όσο και τον Μητσοτάκη. Μάλλον δεν χρειάζεται να επικαλεσθεί κανείς τα Θεία για να καταλάβει γιατί ο Λαζόπουλος τον βρίσκει τώρα «καλή επιλογή»,, πάντωςκαιούτε κατά παραγγελία να την είχαν.-Μιας και είμαστε στο, να πω ότι μια καλή πηγή μου είπε ότι όντωςστον Αντώνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κουνήσει και το δακτυλάκι του υπέρ της ΝΔ στις εκλογές. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος δεν πρόλαβε μια κλήση (του Σαμαρά) και βγήκε η φήμη ότι δεν απαντάει γενικώς στα τηλέφωνά του, δεν το πολυπιστεύω κιόλας γιατί. Όμως, ότι θα κρατήσει μιανομίζω ότι είναι βέβαιον γιατί δεν τον έχεις και για αφελή που λέει και ο Αλέξης για τον Νίκο. Αυτό που εγώ ως μη παραδοσιακός νεοδημοκράτης δεν καταλαβαίνω είναι γιατί μας έχουν πρήξει οι Αρούληδες, οι Σαμαράδες και κάτι ψιλογραφικοί τύποι γύρω τους,. Αν το πάμε σε, εκτός από τον Καραμανλή (που ήταν άφαντος δημοσίως, αλλά έπαιζε παρασκηνιακά με τους Τσιπραίους όταν ήταν στην εξουσία), κάτι στελεχάρες τύπου Πάνου Παναγιωτόπουλου, Μάριου Σαλμά, Νίκου Νικολόπουλου κ.λπ. Ο Σαμαράς μάλιστα όταν «έλειψε» από την παράταξη έριξε και μια κυβέρνηση ΝΔ και μετά ξαναγύρισε πανηγυρικά. Τώρα,θα ήταν ή επίτροπος ή εντός της παράταξής (τους).-Μιας και είμαστε στα των πρώην, ελλείψει juicy ρεπορτάζ από το γκουβέρνο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην, όπου τον έχει καλέσει η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού να τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης, με αφορμή την επέτειο του «Όχι». Προφανώς ο Καραμανλής θα μιλήσει και για τα εθνικά θέματα, νομίζω όμως ότι. Από την άλλη, ίσως περισσότερο ενδιαφέρον από το τι θα πει, θα έχειπ.χ. θα πάει ο Σαμαράς, ο οποίος γενικώς έχει περισσότερη εξωστρέφεια και πηγαίνει σε διάφορα καλέσματα και κοινωνικά events; Δεν θα έβαζα τα λεφτά μου σε αυτό το σενάριο, αλλά ηθα έχει ενδιαφέρον.-Η κυβέρνησηκαι να λύσει διάφορα ζητήματα που έχουν ανοίξει. Να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες., μαθαίνω ότι ο Πιερρακάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ θα κάνουν τις ανακοινώσεις για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το κόνσεπτ του, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί στο Μαξίμου προ μηνών μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις και θα ισχύσει. Ο Σχοινάς γενικώς, κάτι που έκανε και το Σάββατο, καθώς συναντήθηκε με τους αλιείς στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης και έκαναν μια κουβέντα συνοδεία τσίπουρου για το μέλλον του κλάδου και βεβαίως για τηντους.-Έρχονταιπου προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες, ώστε να γίνει το βήμα ένταξής τους στην ΕΛΑΣ. Οι δύο που σίγουρα θα παραιτηθούν είναι οτου Ηρακλείου και οτης Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να εγγραφούν και αυτοί με τη σειρά τους στην ΕΛΑΣ. Πάντως, μου έλεγε άνθρωπος μου που ζει το κόμμα καθημερινά, ότι στην περιφέρεια έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται, μεταξύ νεόκοπων Τσιπρικών και παλαιό-Συριζαίων που μεταφέρονται στο νέο κόμμα. Από τη μια, το κεντρικό κόμμα θέλει τα νέα πρόσωπα, αλλά, οπότε θέλει να μπολιάσει τακαι με πιο έμπειρους. Κάτι που δεν αρέσει στους καινούργιους που βλέπουν τις πιθανότητες εκλογιμότητας να μειώνονται, καθώς οι έδρες δεν είναι ανεξάντλητες όσο το κόμμα παραμένει δημοσκοπικά κολλημένο στο-Την περασμένη Παρασκευή στην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιούέκανε την πρώτη του εμφάνιση ως ένας από τους Dragons, οι οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι να συνδράμουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Ο Κρητικός βιομήχανος έχει δώσει, άλλωστε, αρκετά δείγματα ρίσκου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς που τον βγάζουν από τα καθιερωμένα πρότυπα. Να θυμίσω ότι ο Όμιλος Καράτζη, εκτός από την core δραστηριότητα των πλαστικών, έχει ισχυρή παρουσία στο τουρισμό (με τα Nana Hotels) καθώς και σε μια σειρά άλλων τομέων της αγοράς. Από την ενέργεια, όπου, μεταξύ άλλων, την περασμένη εβδομάδα ο Όμιλος Καράτζη και η Metlen, έκαναν -παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- τα εγκαίνια της μεγαλύτερης αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα, ισχύοςκαι χωρητικότητας, μέχρι το private aviation (με την αεροπορική εταιρεία Panellenic), την εμπορία αθλητικών ειδών, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών κ.ά. Ως γνωστόν όμως,. Και εκεί έχει ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις του, στήνοντας για τη δραστηριότητα που σχετίζεται «με την παραγωγή και διάθεση ηχογραφημένων έργων και καλλιτεχνικών εκτελέσεων καθώς και συναφών υπηρεσιών» την. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σελίδα της «επενδύουμε σε νέα ταλέντα, υποστηρίζοντάς τους με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εξελιχθούν και να ακουστούν. Ο πρώτος μας καλλιτέχνης, Αντώνης Καράτζης, είναι η αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού γεμάτου έμπνευση και δημιουργικότητα». Η στήλη πληροφορείται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. της «Καράτζη Α.Ε.» έλαβε απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος. «Κατά τη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 και διαπιστώνοντας ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη, εύλογη και εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη χορήγηση ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, για τη, διάρκειας ενός έτους, από 01.10.2026 έως 01.10.2027, μεταξύ της εταιρείας, για τη δραστηριότητα «AK MUSIC» και της ατομικής επιχείρησης του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Αντώνιου Καράτζη» όπως αναφέρεται. Στο σχετικό πρακτικό σημειώνεται ότι «ο ενδιαφερόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αντώνιος Καράτζης, απείχε από τη συνεδρίαση και τη λήψη της εν λόγω απόφασης, σε συμμόρφωση με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018». Όσο κι αν επί της ουσίας είναι, δείχνει τυπικός μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας…-Ταδιεθνώς, ενισχυμένα σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο των επιτοκίων, φαίνεται να αντιμετωπίζονται πλέον ως οι πρόσθετοι πόροι που αναζητούν οι κυβερνήσεις για να καλύψουν τις δημοσιονομικές τους ανάγκες. Στην, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα συνεισφέρει συνολικά περίπουτην τριετία 2027–2029, με τανα αφορούν πιθανότατα το 2027. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν η επιβάρυνση θα προκύψει από υψηλότερη φορολόγηση των κερδών, οπότε θα χτυπηθούν οι διανομές ή αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή, τέλος, παρεμβάσεις στον περιφερειακό φόρο παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η Ιταλία, πάντως, δεν είναι η μόνη χώρα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Στο, η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της, με τις λεπτομέρειες να αναμένονται στον προϋπολογισμό της 28ης Οκτωβρίου. Ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις στον τραπεζικό τομέα εφαρμόζονται ήδη στην, την, τηκαι τη. Στην, παρά τις κατά καιρούς πολιτικές πιέσεις, η επιλογή μέχρι στιγμής είναι μια διμερής συνεννόηση η οποία έχει καταλήξει οι τράπεζες να χρηματοδοτούν κοινωνικές δράσεις στην παιδεία, την υγεία και αλλού, χρηματοδότηση η οποία, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, μπορεί να ξεπεράσει τοτων δύο τελευταίων ετών.-Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ελληνικές τράπεζες μείωσαν τη χρηματοδότησή τους από τις πιστωτικές γραμμές της ΕΚΤ απόστο τέλος Ιουλίου σε μόλιςστο τέλος Σεπτεμβρίου. Αναλυτικότερα, οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης μειώθηκαν από €2,45 δισ. σε €880 εκατ., κατά €1,57 δισ. ή, ενώ οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης περιορίστηκαν από €1 δισ. σε €700 εκατ., κατά €300 εκατ. ή 30%. Τα μεγέθη δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να μειώνουν τη χρηματοδότησή τους από την ΕΚΤ, διατηρώντας-Αν και αποτελεί σπάνια περίπτωση, η υπόθεση της-η οποία ήταν εισηγμένη έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2021- έχει ενδιαφέρον και να έχει καλύτερη τύχη στο ταμπλό. Η εταιρεία, χωρίς να κάνει δημόσια πρόταση,λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της στον τότε κανονισμό λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεν δημοσίευσε εμπρόθεσμα την οικονομική έκθεση του α’ εξαμήνου του 2012,και τα επόμενα χρόνια δεν κατάφερε να αποκαταστήσει πλήρως την οικονομική πληροφόρηση και να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του ΧΑ για επαναδιαπραγμάτευση. Παρά την αναβίωση της εταιρείας και την παράταση της διάρκειάς της έως το 2064,. Παρ’ όλα αυτά, το 2025 η εταιρεία παρουσίασε, καθώς το αντικείμενό της πλέον είναι αποκλειστικά διαχείριση και αγοραπωλησία ακινήτων. Οι παλαιοί μέτοχοι εξακολουθούν να κατέχουν μετοχές της μη εισηγμένης.-Ηεπιβεβαιώνει τη δυναμική της πορεία. Η μετοχή κατάφερε να ξεπεράσει γρήγορα τις απώλειες 2,05% της Πέμπτης και με άλμα 2,83% την Παρασκευή έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα. Καταγράφει εντυπωσιακή άνοδοεντός του 2026, με την κεφαλαιοποίησή της να αγγίζει πλέον τα. Η επενδυτική εμπιστοσύνη ενισχύεται από τη στρατηγική «», η οποία προωθεί δυναμικά την πράσινη μετάβαση. Ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 6 GW σε, περιλαμβάνοντας έργα αποθήκευσης άνω του 1 GW. Παράλληλα, δρομολογεί συστήματα μπαταριών 500 MW στη Ρουμανία και προσθήκη 170 MW σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά. Με στόχο εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 1,5 GW έως το 2028 και 2 GW έως το 2030, η HELLENiQ ENERGY-Ηπραγματοποιεί, αποφεύγοντας τις απώλειες για έξι διαδοχικές συνεδριάσεις και φτάνοντας τα, επίπεδο που αποτελεί νέοκαι το υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο του 2000. Με τα ετήσια κέρδη της μετοχής να ανέρχονται στο, η ανοδική τροχιά συνοδεύεται από σημαντική ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο ημερήσιος τζίρος ξεπερνά σταθερά το 1 εκατ. ευρώ στις τελευταίες συνεδριάσεις, κινούμενος αισθητά υψηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα της μετοχής. Ηεπιβεβαιώνει τη στροφή των αγοραστών προς την ΕΥΔΑΠ και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ομίλου.-Ισχυρό ξέσπασμα πραγματοποίησε ο, επιστρέφοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 4,5 ευρώ και κλείνοντας σταμε άλμα. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων τεσσάρων μηνών, η οποία συνοδεύτηκε από, με τζίρο 2,48 εκατ. ευρώ και όγκο άνω των 550 χιλιάδων τεμαχίων. Με τα ετήσια κέρδη να αγγίζουν το 48,7% και την κεφαλαιοποίηση στα 1,64 δισ. ευρώ, η μετοχή θέτει ξανά υποψηφιότητα για να προσεγγίσει το ιστορικό υψηλό τωνπου είχε πιάσει τον περασμένο Ιούνιο.-Το μαλακό υπογάστριο αρκετών εισηγμένων βρίσκεται σε μια αναδυόμενη οικονομία, τη. Η χώρα, που επί μία δεκαετία ήταν ο αναπτυξιακός «παράδεισος» του ελληνικού επιχειρείν, σήμερα φλερτάρει με τον στασιμοπληθωρισμό. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν, το υψηλότερο βασικό επιτόκιο στην ΕΕ (6,5%), έλλειμμα κοντά στο 7,9% του ΑΕΠ, με το 10ετές ομόλογο πέριξ του 7,3% και με υπηρεσιακή κυβέρνηση μετά την πτώση Μπολοζάν που προσπαθεί να εφαρμόσει. Η δύσκολη αυτή κατάσταση φαίνεται στους ισολογισμούς της Λεωφόρου Αθηνών. Στην, οι πωλήσεις στη Ρουμανία μειώθηκαν −7% στο πρώτο τετράμηνο, όταν την ίδια περίοδο η Ελλάδα έγραφε +7% και η Βουλγαρία +9%. Στη, η Ρουμανία είναι η μεγαλύτερη ξένη αγορά του ομίλου - ό,τι συμβαίνει στο ράφι του Βουκουρεστίου, περνά κατευθείαν στην ενοποίηση. Ηέχει ήδη ζήσει το 2024 τον ρουμανικό φόρο ζάχαρης και έχει κατατάξει τη χώρα στη λίστα των ρυθμιστικών κινδύνων. Και στον Ομιλo, η ρουμανική αγορά έχει αναδειχθεί στον βασικό πονοκέφαλο της χρονιάς. Ο κατάλογος όμως είναι πολύ μακρύτερος από το λιανεμπόριο. Στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Motor Oil, η HelleniQ Energy, η Βιοχάλκο, η Quest, η Alumil, τα Πλαστικά Κρήτης, το Ιατρικό. Ακόμη και η Skroutz έχει πλέον οργανικό αποτύπωμα εκεί. Βέβαια, εξαρτάται τι δραστηριότητες έχει η κάθε εισηγμένη στη Ρουμανία, γιατί. Πάντως, η επιβράδυνση της ρουμανικής οικονομίας μεταναστεύει από τους δείκτες της Eurostat στις λογιστικές καταστάσεις.-Αισθητή βελτίωση κατέγραψε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στιςτον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας την ανάκαμψη του γ΄ τριμήνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η κίνηση αυξήθηκε κατάσε ετήσια βάση, στις, έναντι 317,9 χιλ. έναν χρόνο νωρίτερα, μετά την άνοδο κατά 18% του Αυγούστου. Στο γ΄ τρίμηνο, η διακίνηση διαμορφώθηκε σε 1,09 εκατ. TEUs, αυξημένη κατά, έναντι 978,7 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η ενίσχυση κατά περίπου 111,6 χιλ. TEUs υπερκάλυψε τις απώλειες του πρώτου εξαμήνου, επαναφέροντας το εννεάμηνο σε θετικό έδαφος καθώς η συνολική κίνηση ανήλθε σε, αυξημένη κατά 1,7%, έναντι υποχώρησης 2,9% στο εξάμηνο.-Έναανοίγει στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους εφοπλιστές να διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα χρήματα που πληρώνει η ναυτιλία για την προστασία του περιβάλλοντος. Και πίσω από τη νέα έρευνα τηςκρύβεται κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από μια συνηθισμένη διαφωνία για την πράσινη μετάβαση: η μάχη για το ποιος θα κρατά το ταμείο και ποιος θα αποφασίζει πού θα πηγαίνουν τα χρήματα.. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ECSA, η ναυτιλία καλείται να πληρώνει περίπουγια τους ρύπους της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατεθούν στον κλάδο ενισχύσεις εκτιμώμενης αξίαςσυνολικά για την περίοδο 2028–2040, ώστε οι εταιρείες να επενδύσουν σε καθαρότερα καύσιμα και νέες τεχνολογίες. Οι εφοπλιστές, όμως, ανεβάζουν τον πήχη στα. Δηλαδή, ζητούν τριπλάσια στήριξη! Και εδώ αρχίζει το έντονο παρασκήνιο. Οι πλοιοκτήτες δεν αμφισβητούν την ανάγκη να γίνει η ναυτιλία πιο φιλική προς το περιβάλλον. Βάζουν, όμως, στο τραπέζι ένα απλό ερώτημα. Αφού πληρώνουμε δισεκατομμύρια, γιατί να μην επιστρέφει μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων στον κλάδο που καλείται να χρηματοδοτήσει την αλλαγή;. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να επανεξετάσει τους κανόνες για τους ρύπους και οι εφοπλιστές θέλουν να διαμορφώσουν από τώρα τους όρους της συζήτησης. Για την, που αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πλοιοκτησίας, το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το ερώτημα είναι αν οι Βρυξέλλες θα ανοίξουν περισσότερο το ταμείο ή θα επιμείνουν στην αρχική τους πρόταση.διαφαίνεται και για τους Έλληνες εφοπλιστές, καθώς από τιςαλλάζουν οι κανόνες με τους οποίους οιμπορούν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Και μπορεί η υπόθεση να μοιάζει με μία ακόμη ευρωπαϊκή γραφειοκρατική ρύθμιση, όμως: ποιοι θα συνεχίσουν να δανείζουν τη ναυτιλία και με τι κόστος. Με τους νέους κανόνες, οι τράπεζες τρίτων χωρών θα χρειάζονται, κατά κανόνα, αδειοδοτημένη παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρέχουν συγκεκριμένες τραπεζικές υπηρεσίες, εκτός εάν καλύπτονται από προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Για ορισμένες ξένες τράπεζες, αυτό το πρόσθετο κόστος μπορεί να καταστήσει λιγότερο ελκυστική τη χρηματοδότηση μικρότερων ναυτιλιακών εταιρειών. Εξέλιξη η οποία ενδέχεται να σημαίνει λιγότερους διαθέσιμους δανειστές, δυσκολότερες διαπραγματεύσεις και. Οι μεγάλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι διαθέτουν συνήθως περισσότερες εναλλακτικές χρηματοδότησης. Οι μικρότεροι, όμως, που στηρίζονται σε συγκεκριμένες τραπεζικές σχέσεις, μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες.η χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία που κατέχει το πλοίο, μπορεί να επηρεάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησής του. Επομένως, οι εταιρικές δομές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Το παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται στιςπου ενδέχεται να διαμορφωθούν μεταξύ ευρωπαϊκών και διεθνών τραπεζών, καθώς ορισμένοι χρηματοδότες μπορεί να περιορίσουν την παρουσία τους σε συγκεκριμένες αγορές. Ο προβληματισμός είναι μήπως τελικά οι νέοι κανόνες οδηγήσουν σεσε λιγότερα τραπεζικά χέρια.-Μια συμφωνία, που πέρασε σχετικά αθόρυβα από την επικαιρότητα, έχει ενδιαφέρουσες προεκτάσεις για τις ελληνοαμερικανικές ναυτιλιακές σχέσεις. Αναφέρομαι στην, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του, στις. Η συμφωνία διευκολύνει, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, την απασχόληση Αμερικανών ναυτικών σε πλοία με ελληνική σημαία. Ωστόσο,. Η Ουάσινγκτον γνωρίζει πολύ καλά τη βαρύτητα της ελληνικής ναυτιλίας στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο των εμπορικών στόλων. Μένει να δούμε αν θα αποτελέσει αυτή η συμφωνία τηνή θα περιοριστεί στην αναγνώριση επαγγελματικών πιστοποιητικών. Για την ελληνική πλευρά, το ουσιαστικό ζητούμενο είναι εάν μπορούν να προκύψουν συγκεκριμένες αμερικανικές πρωτοβουλίες για τη, την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Τίποτα από αυτά δεν έχει εξασφαλιστεί από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αποτελούν, όμως,που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της στρατηγικής σημασίας της ελληνικής ναυτιλίας. Το επόμενο διάστημα θα φανεί εάν η πολιτική προσέγγιση Αθήνας και Ουάσινγκτον αποκτήσει και-Πόσο κοστίζει σήμερα να μεταφέρεις πετρέλαιο από τον Κόλπο στην Ασία;Κι όμως, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στη ναυτιλία, όπου οι ναύλοι των σούπερ τάνκερ έχουν κυριολεκτικά απογειωθεί. Την περασμένη εβδομάδα, ένα υπερδεξαμενόπλοιο τύπου VLCC ναυλώθηκε με, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό για ένα ταξίδι προς την Κίνα κοντά στα. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, μια εκτόξευση τηςμε πύραυλο Falcon 9 κοστίζει περίπου 74 εκατ. δολάρια. Και. Ο δείκτης μεταφοράς αργού του Baltic Exchange έχει φτάσει σε επίπεδα εξαπλάσια από τα περσινά, ενώ ένα σχεδόν καινούργιο VLCC αποτιμάται πλέον στα. Πίσω από αυτή την έκρηξη βρίσκονται ο πόλεμος στο Ιράν, οι απειλές στακαι στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα πλοίων. Οι παρακάμψεις μεγαλώνουν τα ταξίδια και περιορίζουν ακόμη περισσότερο την προσφορά.Οι πλοιοκτήτες με διαθέσιμα τάνκερ βλέπουν ιστορικές ευκαιρίες κερδοφορίας, ενώ οι αγοραστές πετρελαίου πληρώνουν έναν ολοένα βαρύτερο λογαριασμό. Και, τελικά,-Κι αφού είμαστε στα καύσιμα, σύμφωνα με τη, το κόστος της συμμετοχής στην προσπάθεια να συγκρατηθεί η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα και ειδικά με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα στοιχίσειστατης κάθε μίας από τις δύο εταιρείες διύλισης, με τη διάρκεια της έκπτωσης να εκτιμάται έως το-Η Wall Street το ‘χει «τούμπανο», αλλά ηέβαλε τους αριθμούς και τις ημερομηνίες σε μια τάξης. Φαίνεται πως οέχει αποφασίσει νακαι η Barclays θεωρεί ότι η ανακοίνωση θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν από την ετήσια γενική συνέλευση της Tesla, η οποία πρέπει εκ του νόμου να συγκληθεί έως τις. Η ανάλυση της Barclays προβλέπει ότι η SpaceX θα απορροφήσει την Tesla με ανταλλαγή μετοχών. Με κεφαλαιοποιήσεις περίπου 2,1 τρισ. δολ. για τη SpaceX και 1,5 τρισ. για την Tesla, η σχέση ανταλλαγής προκύπτει γύρω στις 0,7 μετοχές SpaceX για μία μετοχή Tesla.. Αν δεν προλάβει τη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου, η Barclays τοποθετεί την ανακοίνωση σε ορίζοντα 6–12 μηνών. Πίσω από αυτή την κίνηση: το όνομα της. Η SpaceX μπήκε στον Nasdaq στις 12 Ιουνίου (με τιμή $135 δολ. άντλησε $75 δισ. τότε ήταν ρεκόρ), με μετοχές Β κατηγορίας δεκαπλής ψήφου. Ο Μασκ ελέγχει περίπου 42–48% των μετοχών της SpaceX αλλά το. Στο ενιαίο σχήμα, θα πέσει στο 37% του κεφαλαίου αλλά θα κρατήσει περίπου το 56% των ψήφων. Στην Tesla, όπου επιδίωκε χρόνια το 25%, κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Ο ίδιος ο Μασκ, στο conference call του Ιουλίου αποκάλυψε ότι «…υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη επικάλυψη, ειδικά με το Terafab»., χωρίς το οποίο, όπως είπε, η Tesla «θα περιοριστεί η δυνατότητά μας να κλιμακώσουμε την παραγωγή του Optimus». Ο δρόμος της συγχώνευσης έχει και εμπόδια. Απαιτείται διπλή έγκριση των μετόχων, αντιμονοπωλιακός έλεγχος και -επιπλέον- μια μετοχή SpaceX που διαπραγματεύεται γύρω από τα $152, δηλαδή πάνω από την τιμή της δημόσιας εγγραφής αλλά -33% κάτω από το υψηλό της. Η μετοχή της Tesla χάνει μόνο -18% φέτος. Συνεπώς,-Ηεξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με τις σχετικές αναφορές στις τηλεδιασκέψεις αποτελεσμάτων των εταιρειών του S&P 500 να κινούνται πολύ υψηλότερα από τα ιστορικά επίπεδα. Σύμφωνα με ανάλυση της FactSet, ο όρος «AI» αναφέρθηκε σεαποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου, από το σύνολο των 493 που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 15 Ιουνίου και 14 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ποσοστό, αισθητά υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο των 178 τηλεδιασκέψεων της τελευταίας πενταετίας και των 114 της τελευταίας δεκαετίας. Σε επίπεδο κλάδων,με αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη, συνολικά 72, και ακολούθησε ο χρηματοοικονομικός κλάδος με 67. Ως ποσοστό επί του συνόλου των τηλεδιασκέψεων κάθε κλάδου, η Πληροφορική διατήρησε την πρώτη θέση με 97%, ενώ ακολούθησαν οι χρηματοοικονομικές εταιρείες με 91% και οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας με 90%.. Οι εταιρείες του S&P 500 που αναφέρθηκαν στο AI κατά τις τηλεδιασκέψεις του β΄ τριμήνου κατέγραψαν, κατά μέσο όρο, άνοδο της τιμής της μετοχής τους κατάαπό τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι αύξησηςγια τις εταιρείες που δεν έκαναν σχετική αναφορά. Η απόκλιση ήταν ακόμη πιο εμφανής κατά την περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026:κατά μέσο όρο κατά 2%, ενώ εκείνες που δεν αναφέρθηκαν στο AI υποχώρησαν κατά 2,2%.-Οστις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο στοσε ετήσια βάση. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο 2022. Σε μηνιαία βάση +1,3%, όταν η αγορά περίμενε +0,5%. Ο, χωρίς τρόφιμα και ενέργεια, έφυγε στο 5%. Μια μέρα νωρίτερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή είχε ανέβει στοαπό 3,4%, σχεδόν διπλάσιος του στόχου (2%) της Fed. Ο Αμερικανός καταναλωτής, που σταθερά συντηρούσε το θετικό πρόσημο στην οικονομία,. Τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα. Φυσικά,. Τα τελικά αγαθά ακρίβυναν +2,6% σε έναν μήνα, η μεγαλύτερη άνοδος από το 2009. Πάνω από το 80% της αύξησης προήλθε από την ενέργεια: +τον μήνα, με την τιμή χονδρικής στη βενζίνη +και το ντίζελ +21%. Σε δωδεκάμηνη βάση, η βενζίνη είναι +64% και το ντίζελ +115%. Πιο ανησυχητική ωστόσο είναι η εξέλιξη των τιμών στις υπηρεσίες., ανεβάζουν τις απαιτήσεις τους +0,8% στις υπηρεσίες, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Απρίλιο, με τα περιθώρια εμπορίου +1,4% και τις μεταφορές-αποθήκευση +3,4%. Όταν το κόστος ενέργειας περνά στα μεταφορικά και στα περιθώρια κέρδους των εμπόρων, έχει αρχίσει το δεύτερο κύμα, αυτό που φτάνει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ με καθυστέρηση 6–12 μηνών. Στη Wall Street, τα futures δίνουν πλέονστη συνεδρίαση της Fed στις 28 Οκτωβρίου. Πριν από έναν μήνα, η συζήτηση ήταν για μειώσεις. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν περισσότερο για να αγοράσουν τα ίδια.