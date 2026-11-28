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Στη ναυτιλία, η πορεία μιας επιχείρησης διαμορφώνεται από τους κύκλους της αγοράς, τις αποφάσεις της διοίκησης και τους ανθρώπους που τις υλοποιούν.

Στο σημερινό επεισόδιο του Shipping Stories, ο Γιάννης Δράγνης, επικεφαλής του ομίλου Goldenport, μιλά για τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν τη δική του διαδρομή. Επιστρέφει στο 2016, όταν επέλεξε να αποκτήσει πλοία της εισηγμένης Goldenport Holdings σε μια περίοδο χαμηλής ναυλαγοράς, με αβέβαιη την ανάκαμψη. Με αφετηρία εκείνη την επένδυση, εξηγεί πώς προετοιμάζεται μια ναυτιλιακή για την επόμενη κάμψη της αγοράς και τι περιθώρια έχει να κινηθεί όταν εμφανιστεί μια ευκαιρία.

Αναφέρεται στον πατέρα του, τον καπετάν Πάρη, που ξεκίνησε ως ναυτικός, και στη συμβουλή του να είναι έτοιμος για τη στιγμή που «το κύμα μπορεί να τον βρει στο πλάι». Μιλά για το ενδιαφέρον του για τα χρηματοοικονομικά, την επιστροφή του στην οικογενειακή επιχείρηση και τη συνεργασία του με τους τεχνικούς και τα πληρώματα.

Περιγράφει πώς λαμβάνονται οι δύσκολες αποφάσεις σε έναν οικογενειακό όμιλο και γιατί η τελική ευθύνη μπορεί να ανατεθεί και σε ένα στέλεχος εκτός οικογένειας. Στο Πέραμα, η συζήτηση περνά στην κατασκευή και τη μετασκευή σκαφών αναψυχής.

Ο επικεφαλής της Goldenport παρουσιάζει τα σχέδια της Golden Yachts για υβριδικά σκάφη και εξηγεί πώς οι μπαταρίες μπορούν να περιορίσουν τη χρήση γεννητριών όταν ένα σκάφος είναι αγκυροβολημένο. Περιγράφει επίσης τη δουλειά που προηγείται μιας ναύλωσης, τον ρόλο του καπετάνιου στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των επιβατών και τη σχέση εμπιστοσύνης που κάνει τους πελάτες να επιστρέφουν στα ίδια πληρώματα.

Στη συζήτηση για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, ο Γιάννης Δράγνης εξηγεί τι μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε έναν μηχανικό που αντιμετωπίζει μια βλάβη, γιατί θεωρεί ότι το ελληνικό νηολόγιο χρειάζεται αλλαγές και τι σημαίνει για τις εταιρείες να έχουν στελέχη που έχουν δουλέψει στη θάλασσα.

Στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, η συζήτηση γίνεται πιο προσωπική. Ο Γιάννης Δράγνης μιλά για τον χρόνο που κρατά για την οικογένειά του, για το μπάσκετ και για όσα ξεχώρισε στους ανθρώπους που γνώρισε στα ταξίδια του στην Κίνα. Κλείνει με τον δικό του απολογισμό και την επιθυμία του να αφήσει μια επιχείρηση που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές.