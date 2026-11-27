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Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ναυλαγορές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι γεωπολιτικές ανατροπές και οι αυξημένες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων δημιουργούν ερωτήματα για την επόμενη μέρα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο επικεφαλής του ομίλου Goldenport, Γιάννης Δράγνης, μιλώντας στο «business stories» αναλύει τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων, τον αυξανόμενο ρόλο των ΗΠΑ στην ενέργεια και επισημαίνει ότι η ναυτιλία χρειάζεται ισχυρή κεφαλαιακή βάση, προσεκτικές επενδύσεις και διαρκή ετοιμότητα για τις αλλαγές του οικονομικού κύκλου. Περιγράφει μια αγορά που εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές αποδόσεις στα δεξαμενόπλοια, στα πλοία μεταφοράς υγραερίου, στα φορτηγά και στα containerships, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι πολλές νέες ναυπηγήσεις σε συνδυασμό με τη διατήρηση των παλαιότερων πλοίων σε λειτουργία απαιτούν προσοχή.

Αναφέρεται στο ναυπηγικό πρόγραμμα του ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 11 πλοία διαφορετικών κατηγοριών, με παραδόσεις έως το 2029, καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρεία υπεράκτιων δραστηριοτήτων με στόλο 24 εξειδικευμένων πλοίων και εγκαταστάσεων που δραστηριοποιείται κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στην οικονομική ανθεκτικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών, εκτιμώντας ότι σήμερα διαθέτουν ισχυρότερους ισολογισμούς και χαμηλότερο δανεισμό σε σχέση με το παρελθόν. Οπως τονίζει, όμως, η πραγματική επιτυχία δεν είναι απλώς να αντέξει μια εταιρεία την επόμενη διόρθωση της αγοράς, αλλά να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Παράλληλα, μοιράζεται μαζί μας μια συμβουλή του πατέρα του, την οποία εξακολουθεί να έχει ως οδηγό: «Στη ναυτιλία το ερώτημα δεν είναι αν θα έρθει μια δύσκολη περίοδος, αλλά πότε».

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια είναι η εικόνα της ναυτιλιακής αγοράς αυτή την περίοδο; Πώς κινούνται οι επιμέρους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο όμιλος;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΝΗΣ: Αν δούμε την αγορά συνολικά, σχεδόν όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, δηλαδή τα LPG, τα δεξαμενόπλοια, τα φορτηγά και τα containerships, βρίσκονται σε καλό σημείο. Βεβαίως, παρακολουθούμε τη διόρθωση που καταγράφεται στα δεξαμενόπλοια μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εχουμε δει ορισμένους δείκτες να υποχωρούν από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Δεν θα έλεγα ότι επέστρεψαν στη Γη, αλλά μάλλον ότι παραμένουν στο Διάστημα, καθώς προηγουμένως οι αριθμοί βρίσκονταν σε άλλον γαλαξία. Θεωρώ αυτή τη διόρθωση φυσιολογική και υγιή. Σε κάθε περίπτωση, οι ναυλαγορές εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ καλά επίπεδα.

Μ.ΤΣ.: Βλέπουμε όμως έναν μεγάλο αριθμό νέων παραγγελιών στα ναυπηγεία. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί υπερπροσφορά χωρητικότητας τα επόμενα χρόνια;

Γ.ΔΡ.: Οι νέες παραγγελίες είναι πράγματι πολλές – κι αυτό χρειάζεται προσοχή. Υπάρχει αισιοδοξία, κάτι απολύτως λογικό όταν οι αγορές είναι καλές. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν βλέπουμε να αποσύρονται τα παλαιότερα πλοία. Αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Για να αρχίσει να αυξάνεται ουσιαστικά η διάλυση πλοίων χρειάζεται, κατά την εκτίμησή μου, μια περίοδος χαμηλής ναυλαγοράς, ενδεχομένως διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλης ηλικίας πλοία, ιδιαίτερα στα δεξαμενόπλοια και στα containerships. Παράλληλα, το κόστος επισκευών έχει αυξηθεί σημαντικά, ειδικά στην Ευρώπη. Ακόμη και η Τουρκία έχει πλέον πλησιάσει τα ευρωπαϊκά επίπεδα κόστους και δεν είναι τόσο ανταγωνιστική σε σχέση με την Κίνα. Η συντήρηση ενός πλοίου γίνεται ολοένα ακριβότερη μετά τα 20 χρόνια. Επομένως, σε μια διόρθωση της αγοράς τα νεότερα πλοία θα έχουν πλεονέκτημα. Βέβαια, έχει σημασία και σε ποια τιμή τα απέκτησε κανείς. Αν έχει πληρώσει πολύ ακριβά και έχει υψηλό δανεισμό, τότε δεν βρίσκεται απαραίτητα σε καλύτερη θέση.

Μ.ΤΣ.: Μήπως τα υψηλά έσοδα των τελευταίων ετών δίνουν στους πλοιοκτήτες την οικονομική άνεση να παραγγέλνουν ακριβότερα πλοία με την προσδοκία ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικοί στο μέλλον;

Γ.ΔΡ.: Αυτό ισχύει. Πιστεύω ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν ένα κρίσιμο μέγεθος στόλου ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους πελάτες τους. Μια εταιρεία που διαθέτει επαρκή αριθμό σύγχρονων και ποιοτικών πλοίων βρίσκεται σε καλύτερη ανταγωνιστική θέση από κάποια άλλη που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη πλευρά, ο καθένας πρέπει να μετράει τις δυνάμεις του. Πρέπει να γνωρίζει ότι κάποια στιγμή η αγορά θα διορθώσει. Αυτό είναι αναπόφευκτο στη ναυτιλία.

Μ.ΤΣ.: Πού επικεντρώνεται σήμερα το επενδυτικό πρόγραμμα της Goldenport; Πόσα νεότευκτα περιμένετε να παραλάβετε;

Γ.ΔΡ.: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχετικά ισορροπημένο ναυπηγικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 11 πλοία. Στα δεξαμενόπλοια ολοκληρώνουμε τις παραλαβές μας μέσα στους επόμενους μήνες. Πρόκειται για πλοία τύπου LR2 και MR, ενώ στη συνέχεια δεν έχουμε άλλες παραγγελίες στη συγκεκριμένη κατηγορία. Παράλληλα, έχουμε παραγγείλει μεγάλα πλοία μεταφοράς LPG, τύπου VLGC, με παραδόσεις το 2028, containerships που θα παραληφθούν άμεσα και μέσα στο 2027, καθώς και φορτηγά Ultramax με παραδόσεις το 2029. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατανεμημένο σε διαφορετικούς τομείς της ναυτιλίας, με την επίγνωση ότι κάθε αγορά έχει τη δική της δυναμική.

Μ.ΤΣ.: Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσουν τη ναυτιλία οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και η ενίσχυση των Δημοκρατικών; Μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή;

Γ.ΔΡ.: Είναι μια εξέλιξη την οποία όλοι παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να σημαίνει. Η σχετική πολιτική στροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες καθιστά τον πόλεμο ακόμη πιο δύσκολο πολιτικά για την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο. Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει κάποια μαγική λύση που θα μας επαναφέρει ξαφνικά στην προηγούμενη κατάσταση. Δεν θεωρώ ρεαλιστικό να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε πρέπει να τον ξεχάσουμε. Για καλό ή για κακό, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Μ.ΤΣ.: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, ποια είναι η στρατηγική σας για τα επόμενα χρόνια;

Γ.ΔΡ.: Παρακολουθούμε διαρκώς τις αγορές και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Η ναυτιλία έχει ένα χαρακτηριστικό, κι αυτό είναι ότι δεν παραμένει ποτέ στο ίδιο σημείο για πολύ καιρό. Κάτι θα συμβεί, κάτι θα αλλάξει και θα δημιουργηθεί μια νέα ευκαιρία. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει αυτή η στιγμή.

Μ.ΤΣ.: Ο πατέρας σας έχει επισημάνει ότι μια ναυτιλιακή εταιρεία πρέπει να είναι οργανωμένη ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μια μεγάλη κρίση χωρίς να καταστραφεί. Είναι μια φιλοσοφία που ακολουθείτε;

Γ.ΔΡ.: Απολύτως. Μάλιστα, έλεγε ότι είναι προτιμότερο να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη δυσκολία όταν είσαι σχετικά νέος και έχεις ακόμη τη δύναμη να σηκωθείς ξανά. Το σημαντικό είναι ότι δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «αν» αλλά «όταν» θα συμβεί αυτό, γιατί θεωρεί βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια δύσκολη περίοδος. Η ναυτιλία έχει μεγάλους κύκλους με έντονες ανόδους και πτώσεις. Αυτή τη συμβουλή την έχω πάντοτε στο μυαλό μου.

Μ.ΤΣ.: Με τα υψηλά κέρδη που έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια οι ναυτιλιακές εταιρείες, θεωρείτε ότι είναι πλέον καλύτερα θωρακισμένες απέναντι σε μια ενδεχόμενη κρίση;

Γ.ΔΡ.: Πιστεύω πως ναι. Γνωρίζοντας αρκετά καλά τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και πολλές διεθνείς, θεωρώ ότι η οικονομική τους διάρθρωση είναι σήμερα πολύ διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. Οι ισολογισμοί είναι ισχυρότεροι και ο δανεισμός σχετικά χαμηλός σε σχέση με το μέγεθός τους. Επομένως, θεωρώ ότι η πιθανότητα να δούμε εκτεταμένες οικονομικές καταρρεύσεις δεν είναι μεγάλη. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Oταν έρθει μια κρίση ή ακόμη και μια απλή διόρθωση της αγοράς, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις να αναπτύσσεσαι. Να μπορείς, για παράδειγμα, να αγοράσεις πλοία σε χαμηλότερες τιμές. Για μένα, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να επιβιώσεις, αλλά να συνεχίσεις να είσαι ανταγωνιστικός.

Μ.ΤΣ.: Ποιες οικονομίες θα καθορίσουν την πορεία της ναυτιλίας τα επόμενα χρόνια; Η Κίνα εξακολουθεί να κρατά τα κλειδιά;

Γ.ΔΡ.: Η Κίνα παραμένει εξαιρετικά σημαντική για τη ναυτιλία. Ωστόσο, στον τομέα της ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλο ρόλο. Η αμερικανική αγορά είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντική για τα LPG, τα LNG και τα δεξαμενόπλοια. Βλέπουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τις επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, στο φυσικό αέριο και στο LPG. Αυτό δημιουργεί θετικές προοπτικές για τη θαλάσσια μεταφορά αυτών των φορτίων.

Μ.ΤΣ.: Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις σας είναι η είσοδος στις υπεράκτιες δραστηριότητες, στα λεγόμενα offshore. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η επένδυση;

Γ.ΔΡ.: Είμαστε συνεπενδυτές σε μια εταιρεία offshore που διαθέτει συνολικά 24 πλοία και εξειδικευμένες μονάδες υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Μεταξύ αυτών υπάρχει μια μεγάλη αυτοανυψούμενη πλατφόρμα, η οποία στηρίζεται σε τρία πόδια και διαθέτει έναν ιδιαίτερα μεγάλο γερανό. Χρησιμοποιείται για εργασίες επισκευής και συντήρησης μεγάλων εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου. Η συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει και εγκαταστάσεις διαμονής για περίπου 220 εργαζομένους. Παράλληλα, υπάρχουν πλοία τύπου Platform Supply Vessel, τα οποία μεταφέρουν εφόδια και εξοπλισμό στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις, καθώς και Anchor Handling Vessels, που υποστηρίζουν την αγκυροβολία και τη διαχείριση των πλατφορμών. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν στόλο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της υπεράκτιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μ.ΤΣ.: Πού δραστηριοποιείται αυτός ο στόλος και ποιες είναι οι προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς;

Γ.ΔΡ.: Τα περισσότερα πλοία δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, ο πόλεμος δεν έχει βοηθήσει τη συγκεκριμένη αγορά στον βαθμό που έχει ενισχύσει άλλους τομείς της ναυτιλίας. Ωστόσο, τα επενδυτικά προγράμματα των χωρών της περιοχής, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προβλέπουν αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου όταν το επιτρέψουν οι γεωπολιτικές συνθήκες. Εφόσον αυτά τα σχέδια προχωρήσουν, θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση για εξειδικευμένα πλοία και υπηρεσίες υποστήριξης των υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Αυτό εκτιμούμε ότι θα ενισχύσει και τη συγκεκριμένη αγορά.