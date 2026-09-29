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Για δεκαετίες το χαβιάρι ήταν συνώνυμο της αποκλειστικότητας, της υψηλής γαστρονομίας και ενός τρόπου ζωής που απευθυνόταν σε λίγους. Η εικόνα του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με επίσημα δείπνα, πολυτελή εστιατόρια και ειδικές περιστάσεις.

Σήμερα, όμως, η αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα πολυτέλειας επιχειρεί να μετατραπεί σε ένα προϊόν πολύ πιο προσιτό, με εκπτωτικά κουπόνια, δωρεάν μεταφορικά, προσφορές και πακέτα δώρων τύπου Secret Santa.

Η νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται κυρίως από τις νεοσύστατες εταιρείες direct-to-consumer (DTC), οι οποίες πωλούν χαβιάρι απευθείας στους καταναλωτές μέσω Διαδικτύου, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά κανάλια διανομής.

Όπως περιγράφει η Wall Street Journal, οι νέες αυτές μάρκες εφαρμόζουν πρακτικές που είναι ήδη γνωστές από το ηλεκτρονικό εμπόριο: κωδικούς έκπτωσης, δωρεάν αποστολές, επιθετικό ψηφιακό μάρκετινγκ και συσκευασίες σχεδιασμένες να προσελκύσουν νεότερες γενιές καταναλωτών.

Από το κλασικό μαύρο κουτί στο «millennial pink»

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τον τρόπο πώλησης, αλλά ακόμη και την εικόνα του προϊόντος.

Οι νέες εταιρείες απομακρύνονται από την παραδοσιακή αισθητική του χαβιαριού, που συνδεόταν με το αυστηρό μαύρο κουτί, τη σοβαρότητα και μια σχεδόν τελετουργική εμπειρία κατανάλωσης.

Αντίθετα, χρησιμοποιούν έντονα χρώματα, μοντέρνα γραφιστικά και παστέλ αποχρώσεις, ακόμη και το χαρακτηριστικό «millennial pink», θέλοντας να παρουσιάσουν το χαβιάρι ως ένα σύγχρονο lifestyle προϊόν.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το χαβιάρι δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει ένα επίσημο δείπνο, μια επέτειο ή μια επίσκεψη σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας.

Μπορεί να παραγγελθεί με λίγα κλικ, να φτάσει στην πόρτα του καταναλωτή και να καταναλωθεί σε πολύ πιο χαλαρό περιβάλλον.

Η Wall Street Journal αναφέρεται ακόμη και σε καταναλωτές που απολαμβάνουν χαβιάρι στον καναπέ του σπιτιού τους, ενώ ο τίτλος του δημοσιεύματος θέτει με χιουμοριστικό τρόπο το ερώτημα αν το προϊόν έχει γίνει πλέον τόσο προσιτό ώστε να μπορεί να σερβιριστεί ακόμη και σε ένα μικρό παιδί.

Η νέα έννοια της «προσιτής πολυτέλειας»

Η αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την τιμή ή το μάρκετινγκ. Αφορά τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την πολυτέλεια.

Για πολλές δεκαετίες, η υψηλή τιμή του χαβιαριού αποτελούσε μέρος της γοητείας του. Η σπανιότητα, η δυσκολία πρόσβασης και η σύνδεσή του με την υψηλή κοινωνία και την εκλεκτή γαστρονομία δημιουργούσαν μια αίσθηση μοναδικότητας.

Οι νέες DTC εταιρείες επιχειρούν πλέον να μειώσουν όχι μόνο το οικονομικό κόστος, αλλά και το «ψυχολογικό εμπόδιο» εισόδου.

Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να γνωρίζει έναν εξειδικευμένο προμηθευτή, να επισκεφθεί ένα πολυτελές εστιατόριο ή να περιμένει μια ιδιαίτερη περίσταση.

Μπορεί να αγοράσει χαβιάρι online, όπως θα αγόραζε οποιοδήποτε άλλο premium προϊόν.

Από το επίσημο τραπέζι στο casual σνακ

Η τάση δεν περιορίζεται στις νέες εταιρείες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το χαβιάρι έχει ήδη αρχίσει να αποκτά πιο καθημερινό χαρακτήρα, με καταναλωτές να το συνδυάζουν ακόμη και με πατατάκια αντί για τα παραδοσιακά blini, ενώ τα λεγόμενα «caviar bumps», μικρές ποσότητες χαβιαριού που καταναλώνονται απευθείας, έχουν γίνει δημοφιλής τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το προϊόν μετακινείται από την παραδοσιακή εικόνα της υψηλής γαστρονομίας προς μια πιο άμεση και νεανική κουλτούρα κατανάλωσης.

Όταν η πολυτέλεια γίνεται υπερβολικά προσβάσιμη

Η νέα αγορά του χαβιαριού δημιουργεί όμως και ένα παράδοξο.

Από τη μία πλευρά, η μεγαλύτερη προσβασιμότητα μπορεί να προσελκύσει νέους καταναλωτές, να διευρύνει τη ζήτηση και να δημιουργήσει μια νέα γενιά φίλων του προϊόντος.

Από την άλλη, εγείρει ένα ερώτημα που αφορά την ίδια την ταυτότητα του χαβιαριού: τι συμβαίνει όταν ένα προϊόν έγινε σύμβολο πλούτου ακριβώς επειδή ήταν δύσκολο να αποκτηθεί και πλέον πωλείται όπως κάθε άλλο premium προϊόν στο διαδίκτυο;

Η αγορά βρίσκεται έτσι σε μια ιδιαίτερη καμπή.

Το χαβιάρι γίνεται πιο εύκολο στην αγορά, πιο νεανικό στην εικόνα και περισσότερο ενταγμένο στην καθημερινότητα. Ταυτόχρονα, όμως, η ίδια αυτή επιτυχία αλλάζει σταδιακά τα χαρακτηριστικά που για δεκαετίες το έκαναν ξεχωριστό.

Το χαβιάρι κερδίζει πρόσβαση σε περισσότερα σπίτια και περισσότερα τραπέζια. Το ερώτημα είναι αν, καθώς χάνει μέρος της αποκλειστικότητάς του, θα παραμείνει σύμβολο πολυτέλειας ή θα μετατραπεί απλώς σε ένα ακόμη premium σνακ.

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