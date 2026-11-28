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«Κοιμόμουνα από την κούραση πάνω στα τσουβάλια. Το 24ωρο δεν έφτανε». Ο κ. Γιώργος Πορτοκαλίδης ήταν 24 χρόνων όταν ξεκίνησε με τα αδέλφια του την Ιωνική Σφολιάτα. Το πρωί δούλευε στην παραγωγή, το μεσημέρι έβγαινε για τις παραδόσεις και ύστερα γύριζε στο εργαστήριο στα Διαβατά. Ηταν επτά άνθρωποι το 1991 και έφτιαχναν στο χέρι τις μπουγάτσες που πουλούσαν στη Θεσσαλονίκη. «Οταν ξεκινούσα αυτή τη δουλειά δεν ήξερα να ξεχωρίζω το αλεύρι απ’ τον γύψο!», θυμήθηκε. Ηθελε μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά του. «Τότε ζυμώσαμε όνειρα, ζυμώσαμε ελπίδες».

Σήμερα η Ιωνική απασχολεί περίπου 300 εργαζόμενους και οδεύει προς τζίρο-ρεκόρ γύρω στα 36 εκατ. ευρώ, σχεδόν 30% υψηλότερο από τα 28 εκατ. ευρώ του 2022. Από τις εξαγωγές αναμένονται 15,25 εκατ. ευρώ. Στη Σίνδο, σύμφωνα με πληροφορίες του «business stories», η επένδυση των 40 εκατ. ευρώ προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027 με αυτοματοποιημένα ψυγεία, προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ. Το νέο εργοστάσιο θα ακολουθήσει στην τρίτη φάση.

Στην εκδήλωση για τα 35 χρόνια της Ιωνικής, ο κ. Πορτοκαλίδης έκανε έναν απολογισμό ζωής και μίλησε για την εταιρεία που θέλει να χτίσει με τους γιους του. Οταν γύρισε στα χρόνια που το εργαστήριο μεγάλωνε, στάθηκε σε όσους έμαθαν τη δουλειά δίπλα του. «Οι εταιρείες, όπως είπα, δεν χτίζονται από τα μηχανήματα και από τα κτίρια. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και την πορεία μιας εταιρείας».

Οι άνθρωποι

Τα τρία αδέλφια ήταν απόγονοι προσφύγων από την Προύσα. Η οικογένειά τους είχε περάσει από τα Κοκκινόγεια της Δράμας πριν εγκατασταθεί στα Διαβατά. Η ονομασία Ιωνία ένωνε τα Διαβατά με τη γειτονική Νέα Μαγνησία. Από εκεί πήρε το όνομά της η Ιωνική, που παρέπεμπε έτσι και στον τόπο όπου στήθηκε το εργαστήριο και στις μικρασιατικές ρίζες της οικογένειας.

Στα πρώτα χρόνια, μια παραγγελία από την Κατερίνη τους φαινόταν μεγάλο πράγμα. Το μικρό εργαστήριο μπορούσε να παραδίδει γρήγορα και τα αδέλφια μάθαιναν από πρώτο χέρι τι ζητούσε ο πελάτης. Αυτό μετρούσε σε μια αγορά που αντιμετώπιζε ακόμη με επιφύλαξη τα κατεψυγμένα προϊόντα. Στο σπίτι, ο κ. Πορτοκαλίδης συζητούσε τις αποφάσεις του με τη σύζυγό του. Μεγάλωναν τα παιδιά τους την ίδια περίοδο που μεγάλωνε και η επιχείρηση. Οι συμβουλές της, όπως είπε, τον βοηθούσαν να παίρνει «πιο σωστές και ακριβοδίκαιες αποφάσεις».

Οσο αυξάνονταν οι παραγγελίες, οι δουλειές που έκανε ο ίδιος μέσα σε μία μέρα μοιράστηκαν σε ολόκληρες ομάδες. Η Ιωνική οργάνωσε την παραγωγή, τις πωλήσεις και τη διοίκησή της. Ο ιδρυτής είχε περάσει από τη γραμμή, τις διανομές, τις πωλήσεις και τα οικονομικά. Θυμήθηκε πόσο χρόνο αφιέρωνε στις συζητήσεις με τους εργαζόμενους και στην εκπαίδευσή τους. Εξι ή επτά, είπε, έφτασαν στη σύνταξη δουλεύοντας στην Ιωνική. Θυμήθηκε και ανθρώπους που έπιασαν εκεί την πρώτη τους δουλειά και όταν έφυγαν για να κάνουν κάτι δικό τους, του είπαν «ήσασταν το σχολείο μου».

Λίγο μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, τα δύο αδέλφια του αποχώρησαν από το μετοχικό σχήμα και ο κ. Πορτοκαλίδης κράτησε τη διοίκηση. Στο μετοχολόγιο είχε ήδη μπει η Σταύρος Νένδος Select και το 2014 ακολούθησε η Μιχάλης Αραμπατζής.

Ξένα ράφια

Η κρίση έκανε την αναζήτηση πελατών στο εξωτερικό ανάγκη. Η Ιωνική στελέχωσε το τμήμα εξαγωγών με ανθρώπους που γνώριζαν τις ξένες αγορές και βρήκε θέση στα ευρωπαϊκά ράφια μέσα από τις θεματικές εβδομάδες της Lidl. Ο κ. Πορτοκαλίδης ταξίδεψε ο ίδιος στην Αυστραλία για να δει πώς λειτουργούσε η αγορά. Εκεί η εταιρεία στηρίχθηκε σε τοπικούς συνεργάτες.

Οταν ήρθε η πρόταση του Switz Group, η Ιωνική είχε ήδη πελάτες στο εξωτερικό. Ο κ. Πορτοκαλίδης έβλεπε πλέον τη δυνατότητα να επενδύσει μαζί με έναν εταίρο για να ανοίξει κι άλλες αγορές. Το αν θα έμενε και ο ίδιος στην επιχείρηση περνούσε από μια κουβέντα με τους γιους του.

Το Switz

Η πρόταση του ομίλου του Ινδού επιχειρηματία Ταϊζούν Κορακιγουάλα ήταν η τέταρτη ή η πέμπτη που είχε δεχτεί ο κ. Πορτοκαλίδης. Το Switz δραστηριοποιούνταν ήδη στις πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και στα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης. Κατά τον ιδρυτή της Ιωνικής, ο όμιλος είχε δει στην εταιρεία τους ανθρώπους της, τον τρόπο που είχε οργανωθεί η δουλειά και το περιθώριο που είχε ακόμη να μεγαλώσει.

«Αυτό που πραγματικά σκέφτηκα πριν πάρω την απόφαση ήταν το μέλλον της εταιρείας, το μέλλον της οικογένειάς μου», είπε. Σκέφτηκε και τους ανθρώπους που δούλευαν δίπλα του χρόνια. Από τους γιους του ήθελε να ξέρει αν ήθελαν να συνεχίσουν τη δουλειά. Αν του έλεγαν πως ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο, η επιλογή για την οικογένεια θα ήταν να πουλήσει και να αποχωρήσει. «Θα μπορούσε να είναι διαφορετική η απάντησή μου εάν τα παιδιά μου λέγανε ότι δεν θέλουν να εργαστούν και να συνεχίσουν εδώ».

Με τη συμφωνία του 2023, η SwitzGroup Europe απέκτησε το 51% και τον έλεγχο της Ιωνικής. Ο όμιλος αύξησε στη συνέχεια τη συμμετοχή του. Ο κ. Γιώργος Πορτοκαλίδης διατήρησε μειοψηφικό ποσοστό και παραμένει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Ο κ. Φώτης Πορτοκαλίδης έχει αναλάβει την παραγωγή στη Νεοχωρούδα και ο κ. Γιάννης Πορτοκαλίδης τις εξαγωγές και το μάρκετινγκ. Ο μικρότερος, ο κ. Ορέστης Πορτοκαλίδης, σπουδάζει οικονομικά στον Βόλο και θέλει να μπει στην Ιωνική μετά τις σπουδές του.

Made in Greece

Στα ταξίδια του για τις εξαγωγές, ο κ. Γιάννης Πορτοκαλίδης συναντά ανθρώπους που ξέρουν ήδη τη λέξη spanakopita. Κάποιοι του ζητούν να τους φτιάξει μια αυθεντική, επειδή αυτή που είχαν δοκιμάσει ήταν Greek style. Ενα μέρος της δουλειάς, λέει, το έχουν κάνει οι παραγωγοί φέτας και ελληνικού γιαουρτιού. Οποιος ξέρει τη γεύση της φέτας έχει έναν λόγο παραπάνω να δοκιμάσει μια ελληνική πίτα. Στην ίδια συζήτηση, στο πάνελ της επετείου, ο κ. Θέμης Σαρασίδης, πρόεδρος του ΣΕΒΕ, στάθηκε στην ανάγκη να επιμείνουν οι εξαγωγείς στο σήμα Made in Greece.

Η Ιωνική πουλά με το δικό της σήμα, το Filosophy, στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ, έχει παρουσία στην Κεντρική Ευρώπη και θέλει να κερδίσει περισσότερο χώρο στις αγορές όπου βρίσκεται ήδη. Ο κ. Γιώργος Πορτοκαλίδης ανέφερε και τη Μέση Ανατολή ως επόμενο στόχο. Οι εξαγωγές, που άρχισαν ως διέξοδος μέσα στην κρίση, αναμένεται φέτος να δώσουν πάνω από το 40% του τζίρου. Στη Νεοχωρούδα, μια μεγάλη παραγγελία από το εξωτερικό μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη το πρόγραμμα της παραγωγής.

Τρεις βάρδιες

Με τις σημερινές εγκαταστάσεις της Νεοχωρούδας, η Ιωνική υπολογίζει ότι θα φτάσει φέτος σε όγκο παραγωγής-ρεκόρ, στους 12.050 τόνους, από περίπου 9.300 το 2022. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο καλύτερος μήνας της χρονιάς σε όγκο, με 1.190 τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Φώτη Πορτοκαλίδη. Τον ίδιο μήνα οι πωλήσεις έφτασαν επίσης σε ρεκόρ, στα 4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Γιάννης Πορτοκαλίδης.

Τον μεγαλύτερο όγκο εξακολουθούν να δίνουν οι πίτες με χωριάτικο και στριφτό φύλλο. Ακολουθούν τα σφολιατοειδή, η μπουγάτσα, τα κουλούρια και οι ζύμες αρτοποιίας. Η χειροποίητη πίτα, όπως θύμισε ο κ. Φώτης Πορτοκαλίδης, ήταν το προϊόν που έκανε γνωστή την εταιρεία.

Στη Νεοχωρούδα έχουν ήδη εγκατασταθεί ρομποτικά συστήματα και ψηφιακά εργαλεία. Η μονάδα δουλεύει σε δύο βάρδιες και ορισμένα τμήματα φτάνουν τις τρεις. Οσο αυξάνονται οι ποσότητες που βγαίνουν από τις γραμμές, τόσο πιέζονται και οι αποθηκευτικοί χώροι. Ηδη το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος της Ιωνικής φυλάσσεται σε ψυγεία τρίτων.

Πρώτα ψυγεία

Γι’ αυτό η Ιωνική θα αρχίσει στη Σίνδο από την αποθήκευση. Για το έργο στο βιομηχανικό ακίνητο των 40 στρεμμάτων έχει ήδη εκδοθεί η άδεια. Στους νέους ψυχόμενους χώρους τα προϊόντα θα δια κινούνται με ρομποτικά συστήματα. Μόλις ετοιμαστούν οι εγκαταστάσεις, θα μεταφερθούν εκεί και τα ψυγεία που λειτουργούν σήμερα μέσα στο εργοστάσιο της Νεοχωρούδας. Στον χώρο που θα αδειάσει θα μπουν νέες γραμμές ώστε η σημερινή μονάδα να αυξήσει την παραγωγή της όσο θα ετοιμάζεται η επόμενη.

Μετά τα 11 εκατ. ευρώ για τα ψυγεία προβλέπονται άλλα 9 εκατ. ευρώ για μηχανολογικό εξοπλισμό στη Νεοχωρούδα. Περίπου 20 εκατ. ευρώ προορίζονται για το νέο εργοστάσιο στη Σίνδο, όπου προβλέπεται τελικά να μεταφερθεί η παραγωγή. Ο κ. Πορτοκαλίδης εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση του σχεδίου η Ιωνική θα έχει τη δυνατότητα να παράγει πέντε έως έξι φορές όσο παράγει σήμερα. Οι τράπεζες, είπε, τον παροτρύνουν να προχωρήσει άμεσα. «Εμείς θέλουμε με σταθερά βήματα χωρίς εκπλήξεις, όπως κάνουμε εδώ και χρόνια».

Νέες ζύμες

Η λιανική δίνει σήμερα το 56% των πωλήσεων της Ιωνικής, με επώνυμα προϊόντα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η αξία του ραφιού φάνηκε στην πανδημία, όταν η εστίαση ανέστειλε τη λειτουργία της και ο κ. Γιώργος Πορτοκαλίδης θέλησε να ενισχύσει τη Σπιτική Ζύμη.

Στο πάνελ της επετείου, ο κ. Θοδωρής Γεροστεργιούδης της Μασούτης έδωσε την εικόνα από το κατάστημα. Ολο και συχνότερα, τα ψώνια ξεκινούν με το ερώτημα «τι θα φάμε σήμερα;». Για τον κ. Γιάννη Πορτοκαλίδη, η αλλαγή φαίνεται στο μέγεθος της πίτας. «Πλέον ο κόσμος ζητάει ατομικές μερίδες», είπε. Η Ιωνική διευρύνει παράλληλα την γκάμα της με flatbreads, bagels, ψωμάκια μπριός και γλυκά.

Στην επαγγελματική εστίαση, που δίνει το υπόλοιπο 44% των πωλήσεων, μετράει τι μπορεί να μπει στον φούρνο την ώρα που έρχεται η παραγγελία. Οι απαιτήσεις φτάνουν μέχρι την πρώτη ύλη. Ο κ. Θάνος Παπαευθυμίου της Βαλμάς έφερε στη συζήτηση το παράδειγμα του τυριού. Η βιομηχανία ζητά συγκεκριμένη γεύση και αντοχή στη θερμοκρασία του ψησίματος.

Η ομάδα Ερευνας και Ανάπτυξης της Ιωνικής, με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Χαλκίδη, δούλεψε πάνω σε ένα αντίστοιχα πρακτικό πρόβλημα. Πώς θα ετοιμάσει πίτσα ή πεϊνιρλί ο επαγγελματίας που δεν έχει στόφα, τον θάλαμο όπου φουσκώνει η ζύμη; Με τις νέες ζύμες της Ιωνικής μεσολαβεί περίπου ένα τέταρτο από τη στιγμή που θα τις βγάλει από την κατάψυξη μέχρι να τις βάλει στον φούρνο.

Οι παραγγελίες

Για τους επαγγελματίες πελάτες της, η Ιωνική ετοίμασε και το MyIoniki. Μέσα από την εφαρμογή, που παρουσίασε η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, Ιωάννα Ρούντου, ο επαγγελματίας θα μπορεί να παραγγέλνει, να ολοκληρώνει τη συναλλαγή και να προγραμματίζει την παράδοση. Θα βρίσκει επίσης συνταγές, ενημέρωση για τα προϊόντα και υλικό για τις τάσεις στην εστίαση.

Στα Διαβατά, ο κ. Πορτοκαλίδης πήγαινε ο ίδιος τις μπουγάτσες στον πελάτη και γύριζε στον πάγκο. Τριάντα πέντε χρόνια μετά, οι πίτες της Ιωνικής φτάνουν μέχρι την Αυστραλία. Και το πρώτο έργο της επένδυσης στη Σίνδο θα δώσει χώρο για νέες γραμμές στο εργοστάσιο που ήδη τις παράγει.