Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αναμονή 13 χρόνων τελείωσε. Το Grand Theft Auto VI (GTA 6) κυκλοφόρησε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία των videogames. Η Rockstar Games ανοίγει και πάλι τις πόρτες της Vice City, με έναν καινούργιο ανοιχτό κόσμο, δύο βασικούς πρωταγωνιστές και μια ιστορία που εκτυλίσσεται στη φανταστική πολιτεία Leonida, εμπνευσμένη από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νέο παιχνίδι διατίθεται από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα κάθε χώρας, για PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Η κυκλοφορία του έχει ήδη κινητοποιήσει εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο, ενώ οι πρώτες κριτικές είναι ιδιαίτερα θετικές.

Για όσους θέλουν να το αγοράσουν στην Ελλάδα, υπάρχουν μερικές βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν πριν επιλέξουν έκδοση ή κονσόλα.

Σε ποιες κονσόλες κυκλοφορεί το GTA 6

Το Grand Theft Auto VI είναι διαθέσιμο στις κονσόλες PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X και Xbox Series S.

Η Rockstar έχει σχεδιάσει το παιχνίδι για τη νεότερη γενιά συστημάτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους για μεγαλύτερους και πιο λεπτομερείς κόσμους, βελτιωμένο φωτισμό, πιο σύνθετη συμπεριφορά χαρακτήρων και ταχύτερη φόρτωση.

Στο PlayStation 5 υποστηρίζονται λειτουργίες του χειριστηρίου DualSense, όπως η απτική ανάδραση, ενώ αξιοποιείται και η τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου.

Κυκλοφορεί σε PS4 ή Xbox One;

Όχι ως κανονική έκδοση για εγκατάσταση στις παλαιότερες κονσόλες. Το GTA 6 δεν έχει κυκλοφορήσει εγγενώς για PlayStation 4 ή Xbox One.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος διαθέτει PS4 δεν μπορεί απλώς να αγοράσει το παιχνίδι και να το εγκαταστήσει όπως έκανε με το GTA 5.

Τι ισχύει για τους υπολογιστές

Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας της έκδοσης για PC. Η αρχική διάθεση αφορά τις κονσόλες, επομένως οι χρήστες Windows θα πρέπει να περιμένουν νεότερη επίσημη ανακοίνωση της Rockstar.

Η επιστροφή στη Vice City και η ιστορία των Jason και Lucia

Το GTA 6 επιστρέφει στη Vice City, τη φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι, την οποία οι παλαιότεροι παίκτες είχαν γνωρίσει μέσα από προηγούμενους τίτλους της σειράς.

Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία ξεπερνά τα όρια της πόλης και απλώνεται σε ολόκληρη την πολιτεία Leonida, με αστικές περιοχές, παραλίες, αυτοκινητοδρόμους, υγροτόπους και διαφορετικούς οικισμούς.

Οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες είναι ο Jason Duval και η Lucia Caminos, ένα ζευγάρι που εμπλέκεται σε μια εγκληματική συνωμοσία όταν μια φαινομενικά εύκολη δουλειά πηγαίνει στραβά.

Οι παίκτες παρακολουθούν την κοινή τους διαδρομή μέσα σε έναν κόσμο που συνδυάζει δράση, οδήγηση, εξερεύνηση και την ιδιαίτερη κοινωνική σάτιρα για την οποία είναι γνωστή η σειρά Grand Theft Auto.

Η Rockstar δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη ζωή της πόλης, στους χαρακτήρες που συναντά ο παίκτης και στις διαφορετικές δραστηριότητες που μπορεί να ανακαλύψει εκτός της κεντρικής ιστορίας.

Πόσο κοστίζει το GTA 6 στην Ελλάδα

Η βασική έκδοση του GTA 6 έχει τιμή 79,99 ευρώ στο ελληνικό PlayStation Store, ενώ η ακριβότερη Ultimate Edition διατίθεται έναντι 99,99 ευρώ. Οι τιμές στα φυσικά καταστήματα ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πωλητή.

Η Standard Edition περιλαμβάνει ολόκληρο το βασικό παιχνίδι. Η Ultimate Edition προσθέτει αποκλειστικά ψηφιακά αντικείμενα και πρόσθετο περιεχόμενο για την ιστορία των Jason και Lucia, χωρίς να είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή της.

Όσοι αγοράσουν το παιχνίδι έως τις 19 Νοεμβρίου δικαιούνται το Vintage Vice City Pack, σύμφωνα με τους όρους της Rockstar. Για τις επιλέξιμες ψηφιακές αγορές προβλέπεται επίσης ένας μήνας δωρεάν GTA+, ο οποίος μπορεί να έχει όρους ενεργοποίησης και ανανέωσης συνδρομής.

Πόσο χώρο χρειάζεται το GTA 6

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Η Rockstar και η Sony συνιστούν να υπάρχουν διαθέσιμα έως 212 GB για τη λήψη και την εγκατάσταση, ανάλογα με τη συσκευή.

Επομένως, πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση, οι παίκτες θα πρέπει να ελέγξουν τον διαθέσιμο χώρο στον εσωτερικό SSD της κονσόλας τους. Ενδέχεται επίσης να απαιτούνται επιπλέον ενημερώσεις του παιχνιδιού.

Υπάρχει GTA 6 Online;

Η κυκλοφορία της 19ης Νοεμβρίου αφορά πρωτίστως την ιστορία ενός παίκτη (single-player). Η Rockstar δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία για νέα διαδικτυακή εμπειρία πολλών παικτών αντίστοιχη του GTA Online.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος να περιμένει το multiplayer για να ξεκινήσει το GTA 6. Μπορεί να παίξει κανονικά την ιστορία των δύο πρωταγωνιστών από σήμερα.

Μπορεί να παίξει κάποιος GTA 6 χωρίς να αγοράσει νέα κονσόλα;

Υπάρχει μια επιπλέον δυνατότητα για τους κατόχους Xbox One: η Microsoft ανακοίνωσε πρόσβαση στο παιχνίδι μέσω Xbox Cloud Gaming, σε υποστηριζόμενες αγορές, χωρίς να πραγματοποιείται εγκατάσταση του τίτλου στη συγκεκριμένη κονσόλα.

Η υπηρεσία προϋποθέτει κατάλληλη σύνδεση στο διαδίκτυο, αγορά του παιχνιδιού και πρόσβαση στο cloud gaming, μέσω επιλέξιμης συνδρομής ή διαθέσιμων πακέτων χρόνου χρήσης. Η διαθεσιμότητα πρέπει να ελέγχεται για την Ελλάδα.

Γιατί το GTA 6 θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες όλων των εποχών

Το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, GTA V, κυκλοφόρησε το 2013 και εξελίχθηκε σε ένα από τα εμπορικά επιτυχημένα προϊόντα της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, με περισσότερα από 225 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν διατεθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Take-Two.

Το πρώτο trailer του GTA 6 συγκέντρωσε περισσότερες από 93 εκατομμύρια προβολές στο YouTube μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το δεύτερο trailer ξεπέρασε τις 475 εκατομμύρια προβολές σε διαφορετικές πλατφόρμες την πρώτη ημέρα.

Οι πρώτες κριτικές, που δημοσιεύτηκαν πριν από την επίσημη κυκλοφορία, υποδέχονται ιδιαίτερα θετικά τον νέο τίτλο, με έμφαση στην κλίμακα του κόσμου, την αφήγηση και το επίπεδο λεπτομέρειας.

Το GTA 6 είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα, προσφέροντας στους παίκτες την ευκαιρία να επιστρέψουν στη Vice City έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια αναμονής.