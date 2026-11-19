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Οι παίκτες που μεγάλωσαν με τα videogames των δεκαετιών του 1990 και του 2000 βλέπουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια να επιστρέφουν, αυτή τη φορά με ανανεωμένα γραφικά, νέες εκδόσεις και εντυπωσιακές εμπορικές επιδόσεις.

Για τις εταιρείες του κλάδου, η νοσταλγία αποδεικνύεται ιδιαίτερα κερδοφόρα. Μέσα στον Νοέμβριο, μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα franchises στην ιστορία των videogames κυκλοφορούν νέους τίτλους ή ανανεωμένες εκδόσεις, προσελκύοντας εκατομμύρια παίκτες. Σύμφωνα με το Business Insider, η Blizzard, η Nintendo και η Rockstar Games βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της τάσης, καθώς οι νέες κυκλοφορίες τους καταγράφουν ρεκόρ συμμετοχής, πωλήσεων και προπαραγγελιών.

Ρεκόρ επιστροφών στο World of Warcraft

Η Blizzard Entertainment, που ανήκει στη Microsoft, κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου το World of Warcraft: Forever, συνεχίζοντας την πορεία ενός από τα πιο επιτυχημένα διαδικτυακά παιχνίδια όλων των εποχών. Το αρχικό World of Warcraft κυκλοφόρησε πριν από 22 χρόνια, το 2004, και εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή κοινότητα παικτών.

Μόλις δύο ημέρες μετά τη νέα κυκλοφορία, η Blizzard ανακοίνωσε ότι το World of Warcraft: Forever κατέγραψε το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία της σειράς ως προς τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονα συνδεδεμένων παικτών. Παράλληλα, σημείωσε ρεκόρ στον αριθμό των παλαιότερων παικτών που επέστρεψαν στο παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την εμπορική δυναμική ενός τίτλου με ιστορία δύο δεκαετιών.

Το Zelda πούλησε 5,2 εκατ. αντίτυπα σε 4 ημέρες

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τη Nintendo, η οποία κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου το The Legend of Zelda: Ocarina of Time για το Nintendo Switch 2. Πρόκειται για πλήρως ανακατασκευασμένη έκδοση του παιχνιδιού που κυκλοφόρησε το 1998 για το Nintendo 64 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τίτλους στην ιστορία της εταιρείας. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Nintendo, το παιχνίδι πούλησε περισσότερα από 5,2 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Η εμπορική επιτυχία του δείχνει ότι ένας τίτλος ηλικίας σχεδόν τριών δεκαετιών μπορεί να προσελκύσει τόσο παλαιότερους παίκτες όσο και νέο κοινό.

Πάνω από 1 δισ. δολάρια για το GTA 6

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες για το Grand Theft Auto VI, τη νέα κυκλοφορία της Rockstar Games, θυγατρικής της Take-Two Interactive. Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου, έπειτα από πολυετή αναμονή και διαδοχικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξή του. Η προηγούμενη έκδοση, Grand Theft Auto V, κυκλοφόρησε το 2013, ενώ η πρώτη εμφάνιση της σειράς χρονολογείται από το 1997.

Το ενδιαφέρον για το GTA 6 είχε αρχίσει να εντείνεται ήδη από το 2022, όταν διέρρευσαν στο διαδίκτυο πλάνα από το παιχνίδι ενώ βρισκόταν ακόμη υπό ανάπτυξη. Η Rockstar προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωσή του το 2023. Ο διευθύνων σύμβουλος της Take-Two Interactive, Στράους Ζέλνικ, έχει δηλώσει ότι οι προπαραγγελίες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες της εταιρείας. Παρότι δεν αποκάλυψε επίσημα στοιχεία πωλήσεων, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Sensor Tower εκτιμά ότι το GTA 6 έχει ήδη αποφέρει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε έσοδα. Ο Ζέλνικ εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι ο τίτλος θα αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένος και κερδοφόρος για την εταιρεία.

Το αυξανόμενο κόστος του gaming

Οι επιδόσεις των τριών παιχνιδιών καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία των videogames βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένα κόστη. Οι ανατιμήσεις στον εξοπλισμό, στις κονσόλες και στα εξαρτήματα, σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό για ημιαγωγούς, έχουν καταστήσει το gaming ακριβότερο για τους καταναλωτές. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν σε ήδη αναγνωρίσιμες σειρές παιχνιδιών, αξιοποιώντας την απήχησή τους σε παλαιότερες γενιές παικτών.