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Ένα από τα δημοφιλέστερα βιντεοπαιχνίδια στον κόσμο, γνωστό για τις επικίνδυνες καταδιώξεις και το κυκλοφοριακό χάος που προκαλούν οι παίκτες του, αποκτά έναν απροσδόκητο επιστημονικό ρόλο. Το Grand Theft Auto εξελίσσεται σε ψηφιακό εργαστήριο για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Την ώρα που οι λάτρεις του «Grand Theft Auto VI» εξερευνούν τον κόσμο της Leonida, της φανταστικής πολιτείας που δημιούργησε η Rockstar Games με πρότυπο τη Φλόριντα, οι επιστήμονες προσεγγίζουν το παιχνίδι από μια εντελώς διαφορετική οπτική.

Η εντυπωσιακή ακρίβεια του ψηφιακού οδικού δικτύου, σε συνδυασμό με την απρόβλεπτη οδηγική συμπεριφορά των παικτών, προσφέρει ένα εξαιρετικά χρήσιμο περιβάλλον για πειράματα που αποσκοπούν στην ασφαλέστερη μετακίνηση στον πραγματικό κόσμο, σύμφωνα με το BBC.

Οι επικίνδυνες καταστάσεις που εκτυλίσσονται στους δρόμους του GTA επιτρέπουν στους επιστήμονες να εξετάζουν τις αντιδράσεις των ανθρώπων χωρίς να τους εκθέτουν σε πραγματικό κίνδυνο. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση ενός ήδη ανεπτυγμένου ψηφιακού κόσμου περιορίζει σημαντικά τις δαπάνες των ερευνητικών προγραμμάτων.

Ο Πάβλο Μπαζιλίνσκι, ειδικός στην εργονομία και στους ανθρώπινους παράγοντες στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, επισημαίνει ότι ένα βιντεοπαιχνίδι με τόσο μεγάλο προϋπολογισμό βρίσκεται «μίλια μπροστά από τον μέσο προσομοιωτή».

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του αξιοποιούν τον ρεαλισμό του GTA για την εφαρμογή τεχνολογιών παρακολούθησης του βλέμματος (eye-tracking), εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, πού στρέφουν την προσοχή τους οι ποδηλάτες όταν προσεγγίζουν επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.

Μαθήματα αυτόνομης οδήγησης μέσα από ένα βιντεοπαιχνίδι

Η αξιοποίηση του Grand Theft Auto για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη. Ήδη από το 2016, επιστήμονες της Intel Labs και του Πανεπιστημίου του Ντάρμστατ στη Γερμανία είχαν παρουσιάσει έρευνα σχετικά με τη χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος του παιχνιδιού για την εκμάθηση της αναγνώρισης αντικειμένων και στοιχείων του οδικού δικτύου από αλγορίθμους AI.

Όπως είχε επισημάνει το MIT Technology Review, η αξιοποίηση των ψηφιακών εικόνων του GTA επέτρεψε στους επιστήμονες να εξοικονομήσουν χιλιάδες ώρες εργασίας που διαφορετικά θα απαιτούνταν για τη συγκέντρωση και την επισήμανση πραγματικών δεδομένων.

Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα προσομοίωσης διαφορετικών καιρικών συνθηκών και εναλλαγής ημέρας και νύχτας. Με αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, η αναπαραγωγή των οποίων από το μηδέν θα απαιτούσε σημαντικούς οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους.

Αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται στο Προηγμένο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κορέας (KAIST), όπου το GTA χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση λογισμικού αυτόνομης οδήγησης στην αναγνώριση και αποφυγή κινδύνων.

Στις ΗΠΑ, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Eastern Michigan αξιοποίησαν το παιχνίδι για να εξετάσουν πώς ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με βάση ηθικά κριτήρια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, η συγκεκριμένη προσέγγιση οδήγησε σε μείωση κατά 24% των θανατηφόρων ατυχημάτων στο περιβάλλον της προσομοίωσης.

Μια ψηφιακή «έκτη αίσθηση» για πεζούς και ποδηλάτες

Μία ακόμη εφαρμογή αφορά στην ανάπτυξη συσκευών που θα προειδοποιούν πεζούς και ποδηλάτες για κινδύνους που προέρχονται από οχήματα τα οποία κινούνται πίσω τους, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μια πρόσθετη αίσθηση αντίληψης της κυκλοφορίας.

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Οσναμπρύκ στη Γερμανία, με επικεφαλής τη μηχανικό Μιλένα Γέγκερ, πραγματοποίησε σχετικές δοκιμές χρησιμοποιώντας στατικά ποδήλατα και οθόνες στις οποίες προβαλλόταν το περιβάλλον του GTA V. Οι εθελοντές κινούνταν εικονικά στους δρόμους της φανταστικής πόλης Los Santos, ενώ βαρέα οχήματα περνούσαν δίπλα τους με μεγάλη ταχύτητα, αναπαράγοντας συνθήκες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνες στην πραγματική ζωή.

Οι υπό δοκιμή συσκευές κατάφεραν να ανιχνεύσουν εγκαίρως τα οχήματα που πλησίαζαν, επιτρέποντας στους επιστήμονες να συγκεντρώσουν πολύτιμα στοιχεία χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων.

Τόσο η Rockstar Games όσο και η μητρική της εταιρεία, Take-Two Interactive, δεν προχώρησαν σε επίσημο σχόλιο του θέματος στο BBC.

Για εκατομμύρια παίκτες, το νέο κεφάλαιο του Grand Theft Auto αποτελεί πρωτίστως μια ευκαιρία ψυχαγωγίας. Για την επιστημονική κοινότητα, όμως, ο ολοένα πιο ρεαλιστικός κόσμος του παιχνιδιού ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα, μετατρέποντας την εικονική επικίνδυνη οδήγηση σε εργαλείο για την ασφάλεια των πραγματικών μετακινήσεων.