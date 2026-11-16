Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αυξάνεται όσο περνά ο χρόνος ο αριθμός των εταιρειών οι οποίες προέρχονται από τεχνολογικά προηγμένες αγορές, αλλά και μεγάλα οικονομικά κέντρα του κόσμου, και δεν διστάζουν να δώσουν την «ψήφο εμπιστοσύνης» τους στην ελληνική τεχνογνωσία και το ταλέντο που συναντούν στην πατρίδα μας, μέσα από μια σειρά νέων διεθνών συνεργασιών και άλλων συμφωνιών.

Αυτό συμβαίνει γιατί διαπιστώνουν είτε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ίδιες στην Ελλάδα είτε ισχυρές προοπτικές μέσα από αυτή τη συμπόρευση, π.χ. με τη δημιουργία hubs και τη γεωγραφική επέκταση των κοινών εγχειρημάτων σε γειτονικές περιοχές, ποντάροντας σε διευρυμένα πελατολόγια.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τοποθετούνται η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επίδρασή της σε τομείς όπως το fintech και ο γενικότερος ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού λογισμικού.

Δύο από τις πιο πρόσφατες και πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις με εστίαση στο ΑΙ αφορούν αντίστοιχα δύο ταχέως αναπτυσσόμενες και ανερχόμενες στο παγκόσμιο οικοσύστημα startups ισραηλινών συμφερόντων, τη Monday.com και τη Wonderful, δύο «μονόκερους» με αποτιμήσεις δισεκατομμυρίων η καθεμία. Και με «DNA» από μια χώρα – το Ισραήλ- που πιστώνεται ένα τεχνολογικό «θαύμα» και σήμερα «βλέπει» ολοένα και περισσότερο προς την Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα το newmoney, πίσω από τη στρατηγική συνεργασία του ελληνικού ομίλου πληροφορικής της Epsilon Net, εξειδικευμένου στο business software (σ.σ. στη μετοχική σύνθεση της οποίας συμμετέχουν το αμερικανικό mega fund General Atlantic και η Εθνική Τράπεζα), με την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Nasdaq), Monday.com, με έδρα στο Τελ Αβίβ και αποτίμηση που αγγίζει τα 4 δισ. δολ., προκύπτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο πεδίο ευκαιριών, με αντικείμενό της τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων με την ενσωμάτωση του ΑΙ.

Σύμφωνα με όσα σχολιάζουν κύκλοι της Epsilon Net μάλιστα, στον απόηχο του ξαφνικού αυτού deal, «η Monday έχει κάνει φοβερή δουλειά και αποτελεί ένα από τα θετικά παραδείγματα της διεθνούς τεχνολογικής αγοράς για τη νέα εποχή που έρχεται».

Από την πλευρά του, ο ελληνικός όμιλος του επιχειρηματικού λογισμικού ξεκινά την κοινή πορεία του με τους ισραηλινούς και σταδιακά σκοπεύει να εξετάσει, με προσοχή, τις ενδιαφέρουσες διεθνείς προοπτικές που μπορούν να έρθουν μελλοντικά μέσα από αυτήν. Η συγκεκριμένη, υπενθυμίζεται, διατηρεί γραφεία σε Τελ Αβίβ, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μαϊάμι, Σίδνεϊ, Τόκιο κ.ά. και εξυπηρετεί περισσότερους από 250.000 πελάτες από όλους τους κλάδους σε πάνω από 200 χώρες, ενώ πάνω από το 60% των εταιρειών της λίστας Fortune 500 χρησιμοποιούν τις λύσεις της.

Λίγο νωρίτερα, ένας άλλος «μονόκερος» από το Ισραήλ, η Wonderful, μια startup με valuation 5 δισ. δολ., είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης στα νέα της γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, την πρόθεσή της να διπλασιάσει το προσωπικό της στην Ελλάδα έως το 2027, από τα 31 άτομα που σήμερα αριθμεί, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενό να προχωρήσει και σε εξαγορά εγχώριων εταιρειών.

Η Wonderful διαθέτει ελληνίδα επικεφαλής για όλη τη ΝΑ Ευρώπη, την Ίλια Τζωρτζοπούλου – General Manager South East Europe, καθώς επίσης ελέγχει τις δραστηριότητες σε άλλα 4 κράτη σε Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, με βασικό της project την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας AI agents για την υποστήριξη της λειτουργίας και της εξυπηρέτησης πελατών μεγάλων επιχειρήσεων, σε κλάδους, όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός, τα logistics, η ενέργεια, η βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο, η ναυτιλία κ.ά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική αγορά ανήκει στο Top-3 της Wonderful, έναντι των 35 χωρών όπου διατηρεί παρουσία, με 7 τουλάχιστον μεγάλους πελάτες (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Ασφαλιστική κ.λπ.) στο portfolio της.

Εν κατακλείδι, το τεχνολογικό οικοσύστημα του Ισραήλ εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο δυναμικά και καινοτόμα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης παγκοσμίως, με ό,τι σημαίνει η ευρύτερη και στενότερη «σύνδεσή» του, αυτή την περίοδο, με το ελληνικό…

Το Big Deal με τους Βρετανούς

Η κορυφαία εξέλιξη της χρονιάς ήρθε πριν από περίπου ένα δίμηνο. Ευκαιρίες για συνέργειες με άλλες εταιρείες του χαρτοφυλακίου του προσφέρει, θεωρητικά και πρακτικά, στο ελληνικό οικοσύστημα και το mega deal του 2026, για τη μετοχική είσοδο του βρετανικού private equity Hg, με έδρα το Λονδίνο, στον ελληνικό όμιλο της Entersoftone, κορυφαίο πάροχο λογισμικού ERP και επιχειρηματικών εφαρμογών στην Ελλάδα (προς τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, με ποσοστό 70% και με βάση μια αποτίμηση η οποία ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ).

Το portfolio της Hg φιλοξενεί πάνω από 60 ισχυρούς «παίκτες» της αγοράς, η ίδια κατέχει ηγετική θέση στην ενσωμάτωση τεχνολογιών Agentic AI, διατηρεί στρατηγική συνεργασία με την Anthropic και όλα αυτά συντείνουν προς τα επόμενα στοιχήματα που θα τεθούν μέσα από τη «χρυσή» συμφωνία της Entersoftone, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη.

«Άνοιγμα» Γερμανών και Ιταλών

Όμως, οι νέες εξελίξεις δεν σταματούν εκεί. Στη «λίστα» προστέθηκε και η γερμανική fintech finmid, με έδρα το Βερολίνο, η οποία εξασφάλισε μέσα στον Οκτώβριο επιπλέον κεφάλαια ύψους 17 εκατ. ευρώ, με το ελληνικό VC της Big Pi Ventures να ηγείται του γύρου, στην 3η επένδυση του Big Pi Growth Fund I. Στο περιθώριο των σχετικών ανακοινώσεων έγινε γνωστό ότι οι Γερμανοί σκοπεύουν να ιδρύσουν νέο hub στην Ελλάδα και να προβούν σε σειρά προσλήψεων (μηχανικών και C Level στελεχών), με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά συμπεριλαμβάνεται και στο δικό της Top-3, μέσω των συνεργασιών της με τις e food, Wolt και Skroutz. Η finmid δραστηριοποιείται σε 30 ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα του embedded lending και κατατάσσεται στο Νο 30 των 250 ταχύτερα αναπτυσσόμενων startups στην Ευρώπη.

Σε αναζήτηση νέων στόχων φαίνεται να βρίσκεται αυτόν τον καιρό και ο ιταλικός πολυεθνικός όμιλος Maggioli. Τον Ιούνιο εξαγόρασε το 60% της ελληνικής εταιρείας πληροφορικής Collectives, με focus στην αγορά του GovTech. Οι Ιταλοί experts εξετάζουν άλλα 2 deals, σχεδιάζοντας τη σύσταση ενός τεχνολογικού κόμβου στην Ελλάδα, ως «εφαλτήριο» για την επέκτασή τους σε Βαλκάνια, Κύπρο και Ν.Ευρώπη. Στην Ελλάδα η Maggioli -που περιλαμβάνεται στους 5 κυριότερους GovTech παρόχους της Ιταλίας- διαθέτει προσωπικό 100 στελεχών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (τα 50 full time) και πλέον αποκτά εμπορική παρουσία και πελατολόγιο, μέσω της εξαγοράς.

Απαραίτητη σημείωση: Το 70%-75% των πωλήσεων του ιταλικού ομίλου προέρχεται μεν από τον τομέα του GovTech, αλλά το υπόλοιπο 25%-30% από τον ιδιωτικό τομέα, με πελάτες ανάμεσα σε άλλους και μεγάλες βιομηχανίες, μέσω και θυγατρικών, που παρέχουν λύσεις συστημάτων, υπηρεσίες digital marketing, data analytics, κυβερνοασφάλειας κ.ά.