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Η παρουσία των μεγαλύτερων ψαριών του κόσμου στα νερά ενός μικρού χωριού της Ινδονησίας αποδείχθηκε αρκετή για να αλλάξει την οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων του. Το Μποτουμπαράνι, ένας παραθαλάσσιος οικισμός που επί δεκαετίες στηριζόταν αποκλειστικά στην αλιεία, προσελκύει πλέον ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι οποίοι επιθυμούν να ζήσουν τη σπάνια εμπειρία της κολύμβησης δίπλα σε φαλαινοκαρχαρίες.

Η απροσδόκητη τουριστική επιτυχία, ωστόσο, συνοδεύεται από έναν ολοένα μεγαλύτερο προβληματισμό: Μπορεί η ανάπτυξη να συνεχιστεί χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα θαλάσσια πλάσματα που την κατέστησαν δυνατή;

Στα ανοιχτά της ακτής, ο 47χρονος Ανσάρ Λασιμπάλα οδηγεί το σκάφος του προς μια τεράστια σκιά που διακρίνεται κάτω από το νερό. Οι επιβάτες παρακολουθούν εντυπωσιασμένοι μέσα από το γυάλινο τμήμα της βάρκας, καθώς ένας φαλαινοκαρχαρίας κινείται αργά σε μικρή απόσταση.

Η εικόνα αυτή αποτελεί πλέον καθημερινότητα για τον μικρό οικισμό, στην επαρχία Γκοροντάλο, όπου οι θαλάσσιοι γίγαντες έχουν δημιουργήσει μια νέα πηγή εισοδήματος για δεκάδες οικογένειες.

Από την αλιεία στον τουρισμό με πολλαπλάσια εισοδήματα

Περίπου 80 κάτοικοι του Μποτουμπαράνι έχουν βρει επαγγελματική διέξοδο στην τουριστική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε γύρω από τους φαλαινοκαρχαρίες. Άλλοι μεταφέρουν επισκέπτες με τις βάρκες τους, άλλοι παρέχουν υπηρεσίες κατάδυσης, ενώ ορισμένοι αναλαμβάνουν φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις με drones.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ανσάρ, ο οποίος εγκατέλειψε την παραδοσιακή αλιεία για να εργαστεί στον τουρισμό. Η αλλαγή, όπως περιγράφει, βελτίωσε αισθητά τόσο τις συνθήκες εργασίας όσο και τις αποδοχές του. Πλέον μπορεί να εξασφαλίζει έως 3 εκατομμύρια ρουπίες τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 167 δολάρια, όταν στο παρελθόν τα έσοδά του από το ψάρεμα δεν ξεπερνούσαν τις 400.000 ρουπίες. Η τουριστική ανάπτυξη ξεκίνησε το 2016, όταν βίντεο με περίπου δώδεκα φαλαινοκαρχαρίες να κολυμπούν μαζί στην περιοχή απέκτησαν μεγάλη δημοσιότητα στο Facebook.

Οι ντόπιοι γνώριζαν ήδη από παλαιότερα ότι τα συγκεκριμένα ζώα επισκέπτονταν τα νερά τους. Ωστόσο, η διάδοση των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερε το μέχρι τότε άγνωστο ψαροχώρι στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η δημοτικότητα της περιοχής αποτυπώνεται και στις αφίξεις επισκεπτών που ταξιδεύουν ειδικά για να συναντήσουν τους θαλάσσιους γίγαντες.

Ο 55χρονος Ολλανδός Ρενέ Βέστερμπεκ επισκέφθηκε το Μποτουμπαράνι μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους, έχοντας ως βασικό σκοπό να κολυμπήσουν κοντά στα εντυπωσιακά ζώα.

Όπως εξηγεί, η δυνατότητα να προσεγγίσει κανείς έναν φαλαινοκαρχαρία στο φυσικό του περιβάλλον αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία δύσκολα μπορεί να ζήσει σε άλλα μέρη του κόσμου.

Φαλαινοκαρχαρίες: Τα μεγαλύτερα ψάρια του πλανήτη

Παρά την ονομασία τους, οι φαλαινοκαρχαρίες δεν ανήκουν στις φάλαινες, αλλά στην οικογένεια των καρχαριών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο είδος ψαριού που υπάρχει στον πλανήτη. Σε αντίθεση με τις φάλαινες, οι οποίες είναι θηλαστικά και αναπνέουν χρησιμοποιώντας πνεύμονες, οι φαλαινοκαρχαρίες διαθέτουν βράγχια, μέσω των οποίων προσλαμβάνουν οξυγόνο από το νερό.

Το μέγεθός τους μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 18 μέτρα, ενώ η διάρκεια ζωής τους εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τον έναν αιώνα.

Στην περιοχή του Μποτουμπαράνι, πάντως, εμφανίζονται κυρίως μικρότερα σε ηλικία ζώα.

Σύμφωνα με τον Σουκιρμάν Τιλαχούνγκα, επικεφαλής ομάδας παρακολούθησης που έχει συγκροτήσει το υπουργείο Αλιείας της Ινδονησίας, οι περισσότεροι φαλαινοκαρχαρίες που καταγράφονται στα τοπικά νερά είναι αρσενικά ηλικίας κάτω των 30 ετών, με μήκος που κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων και έξι μέτρων.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι η εμφάνισή τους. Το δέρμα τους έχει σκούρα γκρι ή γαλαζωπή απόχρωση και καλύπτεται από λευκές κηλίδες και γραμμές, οι οποίες σχηματίζουν ένα μοναδικό σχέδιο για κάθε ζώο.

Οι επισκέπτες συνηθίζουν να αποκαλούν τους φαλαινοκαρχαρίες «Σέρλι», μια ονομασία που προέρχεται από τη συντομογραφία της ινδονησιακής έκφρασης «sering terlihat» και σημαίνει «εμφανίζονται συχνά».

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι πίσω από την τουριστική ανάπτυξη

Η αυξημένη δημοτικότητα του Μποτουμπαράνι, αν και έχει ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία, έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους επιστήμονες και στις οργανώσεις προστασίας της θαλάσσιας ζωής.

Οι φαλαινοκαρχαρίες συγκαταλέγονται στα απειλούμενα είδη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον περιορισμό των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο φυσικό τους περιβάλλον. Η περιβαλλοντική οργάνωση Konservasi Indonesia υπολογίζει ότι στα ανατολικά νησιά του ινδονησιακού αρχιπελάγους ο πληθυσμός των συγκεκριμένων ζώων ανέρχεται σε 699 άτομα.

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους ειδικούς είναι η πρακτική της παροχής τροφής στους φαλαινοκαρχαρίες από τους ανθρώπους. Οι επαγγελματίες του τουρισμού χρησιμοποιούν συχνά τροφή για να προσελκύσουν τα ζώα κοντά στα σκάφη, επιτρέποντας στους επισκέπτες να τα παρατηρήσουν ή να κολυμπήσουν δίπλα τους.

Ωστόσο, αυτή η πρακτική ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Ο Ικμπάλ Χερβάτα Πούτρα, εκπρόσωπος της Konservasi Indonesia, επισημαίνει ότι η συστηματική σίτιση μπορεί να επηρεάσει τη φυσική συμπεριφορά των φαλαινοκαρχαριών, αλλά και να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία τους.

Οι αρμόδιες αρχές παραδέχονται ότι η παροχή τροφής εξακολουθεί να εφαρμόζεται, παρά τους περιορισμούς που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Ο Σουκιρμάν Τιλαχούνγκα διευκρινίζει, πάντως, ότι η παρουσία των φαλαινοκαρχαριών στο Μποτουμπαράνι δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς τα νερά της περιοχής διαθέτουν φυσικές πηγές τροφής.

Όπως εξηγεί, οι τοπικές αρχές επιχειρούν να μειώσουν σταδιακά την απευθείας σίτιση των ζώων, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν επιτρέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η λύση με την ηλιακή ενέργεια και η ανάγκη προστασίας

Στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, ο Σουκιρμάν έχει σχεδιάσει μια ειδική θαλάσσια κατασκευή, η οποία αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια.

Η συσκευή χρησιμοποιεί φωτισμό για να συγκεντρώνει πλαγκτόν και μικρά ψάρια, δηλαδή οργανισμούς που αποτελούν μέρος της φυσικής διατροφής των φαλαινοκαρχαριών.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα τροφής στην περιοχή, χωρίς να χρειάζεται οι άνθρωποι να ταΐζουν απευθείας τα ζώα για να τα κρατούν κοντά στα τουριστικά σκάφη.

Παρά την προσπάθεια, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν ότι απαιτούνται περισσότερα μέτρα για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία του είδους.

Ο Ικμπάλ Χερβάτα Πούτρα υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης σαφών κανόνων για τις τουριστικές δραστηριότητες και την επαφή των επισκεπτών με τους φαλαινοκαρχαρίες.

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχή παρουσία τουριστών γύρω από τα ζώα, από τις πρωινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Το βασικό ερώτημα που θέτει είναι κατά πόσο οι φαλαινοκαρχαρίες μπορούν να συνεχίσουν ανεμπόδιστα τις φυσιολογικές τους δραστηριότητες όταν βρίσκονται σχεδόν διαρκώς σε επαφή με ανθρώπους.

Η περίπτωση του Μποτουμπαράνι αποτυπώνει έτσι τις ευκαιρίες αλλά και τις αντιφάσεις του οικοτουρισμού. Ένα μικρό ψαροχώρι κατάφερε να αποκτήσει νέες οικονομικές προοπτικές αξιοποιώντας έναν μοναδικό φυσικό πόρο, την ίδια στιγμή που η αυξανόμενη προσέλευση επισκεπτών δημιουργεί την ανάγκη για αυστηρότερη προστασία του.

Το ζητούμενο πλέον είναι να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ευημερία της τοπικής κοινωνίας και στην επιβίωση των εντυπωσιακών θαλάσσιων πλασμάτων που έκαναν το χωριό γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.