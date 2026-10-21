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Ισχυρή άνοδο καταγράφει το νικέλιο στις διεθνείς αγορές μετάλλων, καθώς το ενδεχόμενο συντονισμένων περικοπών παραγωγής από μεγάλες κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ινδονησία ενισχύει τις προσδοκίες για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς.

Η τιμή του μετάλλου σημείωσε άνοδο έως 2,7% στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), ξεπερνώντας τα 16.000 δολάρια ανά τόνο, και συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις με κέρδη.

Η ανάκαμψη έρχεται μετά το χαμηλό εννέα μηνών που είχε καταγραφεί την περασμένη Πέμπτη, όταν οι πιέσεις στην αγορά είχαν οδηγήσει το νικέλιο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Στο τραπέζι συντονισμένες περικοπές παραγωγής

Στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες παραγωγής νικελίου εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμού της παραγωγής στις εγκαταστάσεις τους στην Ινδονησία.

Στις συζητήσεις περιλαμβάνονται και μονάδες που παράγουν βασικές πρώτες ύλες για την κατασκευή μπαταριών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις πιθανές αποφάσεις.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η Ινδονησία κατέχει κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια παραγωγή νικελίου και οποιαδήποτε μεταβολή στην προσφορά της μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που οι παραγωγοί επιχειρούν να συμφωνήσουν σε περιορισμό της παραγωγής.

Αντίστοιχη προσπάθεια είχε γίνει τον Αύγουστο, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε συμφωνία.

«Αυτό στο οποίο επικεντρώνεται πραγματικά η αγορά είναι το μέγεθος των περικοπών παραγωγής», δήλωσε ο Γκάο Γιν, αναλυτής της Shuohe Asset Management.

Όπως πρόσθεσε, οι ποσότητες που συζητούνται στην αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ουσιαστική μείωση της διαθέσιμης προσφοράς.

Γιατί πιέζονται οι παραγωγοί της Ινδονησίας

Οι εταιρείες παραγωγής νικελίου στην Ινδονησία βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν δύσκολο συνδυασμό παραγόντων.

Οι χαμηλότερες τιμές του μετάλλου και το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος έχουν περιορίσει τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ οι αυστηρότερες ποσοστώσεις εξόρυξης έχουν δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην προμήθεια μεταλλεύματος.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα κίνητρα των παραγωγών να εξετάσουν περιορισμό της παραγωγής, προκειμένου να προσαρμόσουν την προσφορά στις συνθήκες της αγοράς.

Η σημασία της Ινδονησίας είναι καθοριστική, καθώς η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά νικελίου.

Γι’ αυτό και οι αποφάσεις των μεγάλων παραγωγών της μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τις τιμές του μετάλλου, αλλά και την αγορά πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες.

Αλουμίνιο: Ανακάμπτει η παραγωγή της Emirates Global Aluminium

Ανοδική εικόνα καταγράφεται και στην αγορά αλουμινίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στην παραγωγή της Μέσης Ανατολής.

Η Emirates Global Aluminium (EGA), ο μεγαλύτερος παραγωγός αλουμινίου στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι έχει αποκαταστήσει το 50% της παραγωγικής δυναμικότητας στο βασικό της χυτήριο, το οποίο είχε πληγεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Η εταιρεία διατήρησε τον στόχο της για πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η αγορά αλουμινίου έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις μέσα στο 2026, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν προκάλεσε διαταραχές στις εξαγωγές μετάλλου από τη Μέση Ανατολή.

Η περιοχή αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου, γεγονός που εξηγεί γιατί οι διακοπές στις ροές έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές και πρόσθετες επιβαρύνσεις στην αγορά.

Η εικόνα των τιμών στο Λονδίνο

Στις 09:59 τοπική ώρα Λονδίνου, το νικέλιο ενισχυόταν κατά 2,1%, στα 16.005 δολάρια ανά τόνο, περιορίζοντας τις απώλειές του από τις αρχές του 2026 σε λιγότερο από 4%.

Την ίδια στιγμή, το αλουμίνιο κατέγραφε άνοδο 0,8% στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, ενώ τα υπόλοιπα βασικά μέταλλα εμφάνιζαν μικρές μεταβολές.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των κινεζικών εταιρειών για την παραγωγή νικελίου στην Ινδονησία, καθώς το ενδεχόμενο συντονισμένων περικοπών αποτελεί τον βασικό παράγοντα που τροφοδοτεί την πρόσφατη άνοδο των τιμών.