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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έχει φτάσει ο πλούτος των πανεπιστημίων της Ivy League στις ΗΠΑ, καθώς τα επενδυτικά τους κεφάλαια έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία, με τη συνολική αξία των κληροδοτημάτων τους να προσεγγίζει πλέον τα 250 δισ. δολάρια.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Harvard, με κεφάλαια που ανέρχονται σε 68 δισ. δολάρια, ενώ ακολουθεί το Yale, με 54,5 δισ. δολάρια. Και τα δύο πανεπιστήμια κατάφεραν να αυξήσουν την αξία των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων κατά περισσότερα από 10 δισ. δολάρια το καθένα.

Αξιοσημείωτη ενίσχυση της περιουσίας τους σημείωσαν και άλλα κορυφαία αμερικανικά ιδρύματα. Το Princeton διαθέτει πλέον κεφάλαια ύψους 42 δισ. δολαρίων, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για το Columbia και το Cornell διαμορφώνονται σε 17,9 δισ. και 13,6 δισ. δολάρια.

Τα υψηλά επενδυτικά κέρδη φέρνουν μεγαλύτερους φόρους

Η εντυπωσιακή αύξηση της αξίας των πανεπιστημιακών κληροδοτημάτων συνοδεύεται, ωστόσο, από σημαντική ενίσχυση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Με νομοθετική παρέμβαση που ενέκρινε πέρυσι το αμερικανικό Κογκρέσο, ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε στο 8% για το Harvard, το MIT και ορισμένα ακόμη εκπαιδευτικά ιδρύματα, των οποίων τα επενδυτικά κεφάλαια υπερβαίνουν τα 2 εκατ. δολάρια ανά φοιτητή.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Yale, το οποίο υπολογίζει ότι η φορολογική επιβάρυνση που συνδέεται με τις φετινές εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις θα ανέλθει περίπου στα 900 εκατ. δολάρια, έναντι 350 εκατ. δολαρίων που θα κατέβαλλε σε μια συνηθισμένη χρονιά.

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο επισήμανε ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος των πόρων που προέρχονται από τα κληροδοτήματα κατευθύνεται πλέον προς το αμερικανικό Δημόσιο, περιορίζοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια για οικονομική βοήθεια προς τους φοιτητές, επιστημονική έρευνα, διδασκαλία και πρακτική άσκηση.

Παράλληλα, τα πανεπιστήμια Columbia και Cornell ανακοίνωσαν ότι εντάσσονται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο φορολογικό καθεστώς. Για το οικονομικό έτος που ξεκίνησε τον Ιούλιο, καλούνται να καταβάλουν φόρο 1,4% επί των καθαρών επενδυτικών τους κερδών.

Δίδακτρα που πλησιάζουν τα 100.000 δολάρια

Παρά τη θεαματική αύξηση των πανεπιστημιακών περιουσιών, οι αντιδράσεις για το υψηλό κόστος σπουδών στις ΗΠΑ παραμένουν έντονες.

Σε ορισμένα από τα πλέον αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το ετήσιο κόστος διδάκτρων και λοιπών τελών πλησιάζει τα 100.000 δολάρια, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο τεράστιος συσσωρευμένος πλούτος αξιοποιείται επαρκώς προς όφελος των φοιτητών.

Απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις για πιο προσιτή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ιδρύματα όπως το Harvard, το Yale και το MIT έχουν επεκτείνει τα προγράμματα οικονομικής στήριξης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την ένταξη σε προγράμματα ενίσχυσης έχει αυξηθεί στις 200.000 δολάρια ή και περισσότερο, διευρύνοντας τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να επωφεληθούν.

Το Princeton ανακοίνωσε πέρυσι ότι οι περισσότερες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 250.000 δολάρια θα δικαιούνται οικονομική βοήθεια επαρκή για την πλήρη κάλυψη των διδάκτρων.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, το πανεπιστήμιο παρείχε οικονομική υποστήριξη σχεδόν στο 70% των προπτυχιακών φοιτητών του, επιδιώκοντας να περιορίσει τα οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.

H κριτική για τη συσσώρευση τεράστιου πλούτου

Παρά τη διεύρυνση των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, η κριτική απέναντι στα κορυφαία πανεπιστήμια δεν έχει υποχωρήσει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το γεγονός ότι οι περιουσίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον με τον οποίο περιορίζεται η οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών.

Ο ομότιμος καθηγητής του Ohio State University, Μπρους Κίμπολ, υποστήριξε ότι είναι δύσκολο για πανεπιστήμια με τόσο μεγάλα αποθεματικά να επικαλούνται οικονομικές δυσκολίες.

Όπως σχολίασε, τα ιδρύματα δίνουν την εντύπωση ότι είναι υπερβολικά φειδωλά και απρόθυμα να μοιραστούν τον πλούτο τους, καθώς δεν έχουν υιοθετήσει ξεκάθαρες πολιτικές που να προβλέπουν τη διάθεση μεγαλύτερου μέρους των τεράστιων κεφαλαίων τους προς όφελος των φοιτητών.