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Τα αμερικανικά πανεπιστήμια συνεχίζουν να καταγράφουν μείωση στις εγγραφές διεθνών φοιτητών, με τον αριθμό των νέων φοιτητών από το εξωτερικό να υποχωρεί κατά περίπου 15% το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Institute of International Education.

Ο συνολικός αριθμός των διεθνών φοιτητών μειώθηκε κατά 9% το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με έρευνα σε περισσότερα από 800 εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του οργανισμού. Η πτώση καταγράφεται εν μέσω αλλαγών στην πολιτική χορήγησης βίζας από την κυβέρνηση Τραμπ και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού για την προσέλκυση φοιτητών.

Η ετήσια έκθεση Open Doors παρέχει μια πρώτη εικόνα των εγγραφών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Η μείωση ήταν ιδιαίτερα έντονη στις μεταπτυχιακές σπουδές, όπου τα πανεπιστήμια ανέφεραν εκτιμώμενη πτώση 15% το φθινόπωρο. Στις προπτυχιακές σπουδές, οι εγγραφές μειώθηκαν κατά 3%.

Η Μίρκα Μαρτέλ, επικεφαλής έρευνας, αξιολόγησης και μάθησης του Institute of International Education, ανέφερε ότι αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στη μείωση των διεθνών εγγραφών, επισημαίνοντας τόσο τις πολιτικές χορήγησης βίζας όσο και το αυξανόμενο κόστος απόκτησης πτυχίου στις ΗΠΑ. «Μία από τις μεγάλες αλλαγές που παρατηρούμε είναι ο διεθνής ανταγωνισμός», δήλωσε σε τηλεφωνική ενημέρωση δημοσιογράφων.

«Περισσότερες χώρες επενδύουν ενεργά στην προσέλκυση διεθνών φοιτητών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές προορισμών και, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος και ορισμένους παράγοντες που σχετίζονται με τις βίζες, οι διεθνείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν περισσότερες εναλλακτικές», πρόσθεσε. Κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, οι εγγραφές διεθνών προπτυχιακών φοιτητών είχαν μειωθεί κατά 0,3%, ενώ οι εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών είχαν υποχωρήσει κατά 13%, σύμφωνα με την έκθεση Open Doors.

Τα πανεπιστήμια βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τις οικονομικές επιπτώσεις της μείωσης των διεθνών φοιτητών, οι οποίοι συχνά καταβάλλουν το σύνολο των διδάκτρων. Η έρευνα Open Doors διαπίστωσε ότι για σχεδόν τους μισούς φοιτητές, κύρια πηγή χρηματοδότησης των σπουδών αποτελούν οι προσωπικοί και οικογενειακοί πόροι. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, το οποίο ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει δημοσιονομικό έλλειμμα 124 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συνολικό προϋπολογισμό 2,2 δισ. δολαρίων, επικαλούμενο μεταξύ άλλων τη μείωση των εγγραφών διεθνών φοιτητών.

«Οι οικονομικές πιέσεις που προκαλούν το έλλειμμα επηρεάζουν πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εγγραφών διεθνών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, καθώς και της αύξησης του κόστους ασφάλισης υγείας», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του στις 9 Νοεμβρίου.