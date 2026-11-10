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Ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία καναδικού ανταγωνιστή του Starlink του Έλον Μασκ βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές οικονομικές αναταράξεις, απειλώντας μια επένδυση στρατηγικής σημασίας για την τεχνολογική και αμυντική αυτονομία του Καναδά.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών, στηρίζοντας την ανάπτυξη του δορυφορικού δικτύου Lightspeed από την καναδική εταιρεία Telesat.

Ωστόσο, η υλοποίηση του εγχειρήματος σκοντάφτει στα σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με μεγάλους πιστωτές της Wall Street, καθώς πλησιάζουν σημαντικές ημερομηνίες αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η έκβαση της διαμάχης θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον ενός προγράμματος που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα.

Lightspeed: Το δίκτυο των 225 δορυφόρων που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί το Starlink

Στο επίκεντρο του καναδικού σχεδιασμού βρίσκεται το Lightspeed, ένα δίκτυο 225 δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO), σχεδιασμένο να προσφέρει συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και ασφαλείς υπηρεσίες επικοινωνιών.

Το σύστημα προορίζεται να εξυπηρετεί κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και στρατιωτικές υπηρεσίες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση απέναντι στις υπηρεσίες του Starlink.

Η στρατηγική σημασία του εγχειρήματος έχει ενισχυθεί, καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναζητούν τρόπους περιορισμού της εξάρτησής τους από τη SpaceX.

Οι προβληματισμοί αυτοί έχουν ενταθεί ιδιαίτερα μετά τις αναφορές για περιορισμούς και διακοπές στη λειτουργία του Starlink στην Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δορυφορικές επικοινωνίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων.

Για τον Καναδά, επομένως, η ανάπτυξη ενός εγχώριου δορυφορικού δικτύου δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και τεχνολογικής ανεξαρτησίας.

Το σχέδιο Κάρνεϊ και το συμβόλαιο των 2,3 δισ. καναδικών δολαρίων

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει αναδείξει την Telesat ως τη βασική καναδική εναλλακτική απέναντι στο Starlink.

Η κυβέρνησή του έχει δεσμεύσει σημαντικούς δημόσιους πόρους για την ανάπτυξη του Lightspeed, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη δυνατότητα της χώρας να διαχειρίζεται κρίσιμες επικοινωνιακές υποδομές χωρίς αποκλειστική εξάρτηση από αμερικανικούς παρόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο ανατέθηκε στην Telesat 15ετές συμβόλαιο αξίας 2,3 δισ. καναδικών δολαρίων, με αντικείμενο την παροχή ασφαλών στρατιωτικών επικοινωνιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες των καναδικών ενόπλων δυνάμεων στην Αρκτική, μια περιοχή με αυξανόμενη στρατηγική σημασία.

Παρά την επιδίωξη μεγαλύτερης αυτονομίας, η εξάρτηση του Καναδά από το Starlink παραμένει σημαντική.

Περισσότεροι από 500.000 Καναδοί χρησιμοποιούν το δορυφορικό δίκτυο του Μασκ για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι συμβατικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι περιορισμένες.

Η χρήση του Starlink συνεχίζεται, παρά τη δυσαρέσκεια που προκαλεί σε μέρος της καναδικής κοινής γνώμης ο ρόλος του Μασκ στην αμερικανική πολιτική ζωή.

Η τεράστια διαφορά μεγέθους με τη SpaceX και την Amazon

Η Telesat καλείται να ανταγωνιστεί εταιρείες που διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερη επιχειρησιακή κλίμακα και χρηματοοικονομική ισχύ.

Το Starlink διαθέτει περίπου 11.150 δορυφόρους σε τροχιά, αριθμό πολλαπλάσιο των 225 δορυφόρων που προβλέπει το πρόγραμμα Lightspeed.

Παράλληλα, η Amazon του Τζεφ Μπέζος έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη του δικού της δορυφορικού δικτύου, Amazon Leo, με στόχο την εκτόξευση χιλιάδων δορυφόρων έως το 2029.

Η καναδική εταιρεία βρίσκεται, επομένως, απέναντι σε δύο τεχνολογικούς κολοσσούς με σημαντικούς πόρους και δυνατότητες ανάπτυξης.

Το Lightspeed, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, δεν αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία πριν από τις αρχές του 2028.

Υπάρχει, μάλιστα, και μια ιδιαίτερη αντίφαση στο ίδιο το επιχειρηματικό σχέδιο της Telesat.

Για την εκτόξευση των δορυφόρων της, η καναδική εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυραύλους της SpaceX, δηλαδή της επιχείρησης που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί μέσω του Lightspeed.

Χρέος 3,1 δισ. δολαρίων και κρίσιμη ημερομηνία η 6η Δεκεμβρίου

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την Telesat δεν προέρχεται, ωστόσο, από τον ανταγωνισμό στην αγορά των δορυφορικών υπηρεσιών, αλλά από τις οικονομικές υποχρεώσεις της.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει συνολικό χρέος περίπου 3,1 δισ. καναδικών δολαρίων, με σημαντικό μέρος του να καθίσταται απαιτητό το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, περίπου 2,3 δισ. καναδικά δολάρια λήγουν στις 6 Δεκεμβρίου, ενώ πρόσθετες υποχρεώσεις ύψους περίπου 600 εκατ. δολαρίων ακολουθούν το επόμενο έτος.

Η πίεση εντείνεται από τη μείωση των εσόδων της εταιρείας.

Ο υφιστάμενος στόλος της Telesat, που αποτελείται από περίπου 14 έως 15 παλαιότερους γεωστατικούς δορυφόρους, χάνει σταδιακά πελάτες προς ανταγωνιστές οι οποίοι διαθέτουν νεότερα τεχνολογικά συστήματα.

Η εξέλιξη περιορίζει την οικονομική ευχέρεια της εταιρείας ακριβώς τη στιγμή που καλείται να χρηματοδοτήσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα.

Οι πιστωτές της Wall Street ζητούν σχέδιο διάσωσης

Μπροστά στην αυξανόμενη χρηματοοικονομική πίεση, μεγάλοι πιστωτές της Telesat επιχειρούν να επιβάλουν ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Οι επενδυτικές εταιρείες Silver Point Capital, GoldenTree Asset Management και Sound Point Capital Management έχουν καταθέσει δύο προτάσεις διάσωσης, επιδιώκοντας παράλληλα την παρέμβαση της καναδικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με εμπιστευτική πρόταση του Οκτωβρίου, την οποία επικαλούνται οι Financial Times, το σχέδιο προβλέπει:

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,7 δισ. καναδικών δολαρίων.

Έκδοση νέων εξασφαλισμένων δανείων ύψους 1,5 δισ. δολαρίων.

Η πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση της εταιρείας και στην αντιμετώπιση των άμεσων υποχρεώσεών της.

Ωστόσο, οι όροι που θέτουν οι πιστωτές έχουν προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση με τη διοίκηση.

Η σύγκρουση για τον έλεγχο του Lightspeed

Το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά τις εξασφαλίσεις που ζητούν οι πιστωτές προκειμένου να στηρίξουν τη χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, απαιτούν προνομιακή εξασφάλιση επί του συνόλου της συμμετοχής της Telesat στο πρόγραμμα Lightspeed.

Παράλληλα, κατηγορούν τη διοίκηση ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 προχώρησε σε παράνομη μεταφορά του 62% της συμμετοχής στο Lightspeed εκτός της δομής που προστάτευε τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τους πιστωτές, η συγκεκριμένη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να ευνοηθούν οι μέτοχοι σε βάρος των δανειστών.

Η Telesat απορρίπτει τις νομικές αιτιάσεις και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τις θέσεις της ενώπιον των δικαστηρίων.

Η διαμάχη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά τον έλεγχο και τις εξασφαλίσεις που συνδέονται με το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της εταιρείας.

Ο ρόλος του Μαρκ Ρατσέσκι και των βασικών μετόχων

Στην αντιπαράθεση κεντρική θέση κατέχει και ο επενδυτής Μαρκ Ρατσέσκι, του οποίου η MHR Fund Management συγκαταλέγεται στους βασικούς μετόχους της Telesat.

Στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο PSP Investments.

Ο Ρατσέσκι διαθέτει μακρά εμπειρία σε εταιρικές αναδιαρθρώσεις και συγκρούσεις γύρω από τη διαχείριση χρέους.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι μικρότεροι επενδυτές εκφράζουν δυσαρέσκεια για την περιορισμένη ενημέρωση σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Η αντιπαράθεση μεταξύ μετόχων, διοίκησης και πιστωτών δυσχεραίνει περαιτέρω την προσπάθεια επίτευξης μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Telesat: Στόχος μια δίκαιη συμφωνία αναχρηματοδότησης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Telesat, Νταν Γκόλντμπεργκ, υποστηρίζει ότι βασική προτεραιότητα της διοίκησης είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας αναχρηματοδότησης που θα είναι δίκαιη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις παραμένει περιορισμένη, παρά την πίεση που ασκούν οι επερχόμενες λήξεις των δανειακών υποχρεώσεων.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η εταιρεία ενδέχεται να φτάσει στην 6η Δεκεμβρίου χωρίς συμφωνία, γεγονός που θα μπορούσε να την οδηγήσει σε αθέτηση πληρωμών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε νέα δεδομένα για το Lightspeed, ένα πρόγραμμα που η κυβέρνηση του Καναδά έχει αναδείξει σε βασικό πυλώνα της προσπάθειας για μεγαλύτερη τεχνολογική και αμυντική αυτονομία.