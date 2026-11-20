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Οικονομική στήριξη ύψους 464,5 εκατ. καναδικών δολαρίων (324 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ) εξασφαλίζει η Ford Motor από την κυβέρνηση του Καναδά, προκειμένου να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του εργοστασίου της στο Όκβιλ του Οντάριο, σε μια περίοδο κατά την οποία η καναδική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πιέσεις των αμερικανικών δασμών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η χρηματοδότηση προέρχεται από ειδικό ομοσπονδιακό ταμείο στρατηγικής στήριξης, το οποίο έχει δημιουργηθεί για την ενίσχυση των καναδικών επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την καναδική κυβέρνηση, η συμφωνία αναμένεται να διασφαλίσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στον εγχώριο κλάδο αυτοκινήτου, ο οποίος δοκιμάζεται από την επιβολή δασμών.

Επένδυση 4,86 δισ. καναδικών δολαρίων στο Οντάριο

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην επέκταση και την αναβάθμιση του συγκροτήματος παραγωγής της Ford στο Όκβιλ, ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή των εμβληματικών φορτηγών Ford F-Series Super Duty.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέας μονάδας μεταλλικής διαμόρφωσης εξαρτημάτων, η οποία θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή μεγάλων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή οχημάτων.

Η καναδική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η επένδυση θα συμβάλει στη διατήρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Η συνολική αξία του έργου εκτιμάται σε 4,86 δισ. καναδικά δολάρια, καθιστώντας το μία από τις σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες για την αυτοκινητοβιομηχανία του Καναδά.

Στο επίκεντρο και η Stellantis – Η διαμάχη για το εργοστάσιο στο Μπράμπτον

Η ανακοίνωση της ενίσχυσης προς τη Ford πραγματοποιείται ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα Παρασκευή συνάντησης μεταξύ της υπουργού Βιομηχανίας του Καναδά, Μελανί Ζολί, και του διευθύνοντος συμβούλου της Stellantis, Αντόνιο Φιλόζα.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η απόφαση της Stellantis να προχωρήσει στην πώληση του ανενεργού εργοστασίου της στο Μπράμπτον του Οντάριο, όπου στο παρελθόν απασχολούνταν περίπου 3.000 συνδικαλισμένοι εργαζόμενοι.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, η Stellantis ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση των εγκαταστάσεων στη Roshel Inc., καναδική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή θωρακισμένων οχημάτων.

Η Ζολί είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρουσίασε στην αυτοκινητοβιομηχανία ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο πακέτο κινήτρων, επιχειρώντας να αποτρέψει την πώληση της μονάδας.

Ωστόσο, η μη επανεκκίνηση της παραγωγής αυτοκινήτων δημιουργεί πλέον οικονομικές υποχρεώσεις για τη Stellantis απέναντι στο καναδικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την υπουργό, η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που είχε λάβει στο πλαίσιο προηγούμενων κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης.

Στη συνάντηση με τη διοίκηση της Stellantis αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Οντάριο και του συνδικάτου Unifor, που εκπροσωπεί εργαζομένους της καναδικής αυτοκινητοβιομηχανίας.