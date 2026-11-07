© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Εγινε ξαφνικά ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας. «Εισέβαλε» στη ζωή μας λανσάροντας το καινοτόμο και αποτελεσματικό προϊόν του που υπόσχεται ότι μπορεί να μας κάνει όλους να… ανακαλύψουμε την καθαριότητα με έναν διαφορετικό τρόπο.

Παράλληλα, αποτελεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που και οι πέντε κριτές και υποψήφιοι επενδυτές της τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ «Dragons’ Den» δήλωσαν πρόθυμοι να ποντάρουν σε αυτόν και την εταιρεία του τα λεφτά τους.

Ο Βασίλης Τσικές είναι ο δημιουργός της Kerkini Clean Α.Ε., μιας «φρέσκιας» εταιρείας που προτείνει μια εναλλακτική λύση για το πλυντήριο ρούχων, η οποία αντικαθιστά τις ογκώδεις πλαστικές συσκευασίες απορρυπαντικών και μαλακτικών με ένα απλό μικρό χαρτί.

Παρά το μέγεθός του πλένει πολύ καλά τα ρούχα, έχοντας όμως και μια οικολογική πλευρά, καθώς δεν περιέχει πλαστικά, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά, χλώριο, φωσφορικά, parabens ή φθορίζουσες ουσίες.

Είναι, με άλλα λόγια, ένα «καθαρό» προϊόν αλλά με 52% ενεργά συστατικά, που σημαίνει, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, ότι κάθε φύλλο περιέχει έως και 3 φορές περισσότερη καθαριστική δύναμη ανά γραμμάριο σε σχέση με τα κοινά απορρυπαντικά της αγοράς.

Πώς προέκυψε η Kerkini

Ο Βασίλης Τσικές είναι ένας άνθρωπος με πείρα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και, όπως αναφέρεται σχετικά, όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να δουλεύει σε μια αμερικανική εταιρεία καθαριστικών.

Εκεί συνειδητοποίησε ότι αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί καθαριστικά και απορρυπαντικά τα οποία αποτελούνται από 90% νερό, περιέχουν φθηνά χημικά και κάνουν τα ρούχα να φαίνονται πιο καθαρά, χωρίς απαραίτητα να είναι. Επιπλέον, διαπίστωσε ένα κενό στην αγορά ,καθώς υπήρχε έλλειψη καθαριστικών με φυσικά συστατικά που να μην προκαλούν ερεθισμούς.

Τον Απρίλιο του 2023 βρέθηκε λόγω της δουλειάς του σε μια έκθεση καινοτομίας προϊόντων καθαρισμού και εκεί είδε για πρώτη φορά τα οικολογικά απορρυπαντικά φύλλα πλυντηρίου. Αμέσως κατάλαβε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ιδέα: Μισό φύλλο «χαρτί», με σούπερ συμπυκνωμένη καθαριστική δύναμη, χωρίς χημικά, χωρίς νερό, ελαφρύ, με την πιο εύκολη δοσολογία που έχει υπάρξει ποτέ και ανταγωνιστικό σε τιμή με αυτά που κυκλοφορούν.

Κάπως έτσι, τον Μάιο του 2025, μαζί με τους φίλους του και συνιδρυτές, τον Φοίβο Δούσο και την Αθηνά Αναγνωστοπούλου, αποφάσισαν να μετατρέψουν αυτή την ιδέα σε προϊόν προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και με υψηλά ποιοτικά στάνταρντ. Η εταιρεία Kerkini, με έδρα τον τόπο καταγωγής του, τις Σέρρες, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της μόλις φέτος τον Ιανουάριο, με αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, καταγράφοντας τζίρο τους πρώτους μήνες 200.000 ευρώ, ο οποίος ξεπέρασε τις 500.000 ευρώ μετά την εμφάνισή του στην τηλεόραση.

Μάλιστα, ο ίδιος είναι και το πρόσωπο του brand στα social media, με βίντεο που συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές, ενώ με αρκετή δόση χιούμορ δηλώνει ότι «οι πελάτες μας δεν αγοράζουν απλώς ένα απορρυπαντικό, γίνονται ‘’Παστρικοθοδώρες’’».

Οι Dragons

Πριν από λίγες ημέρες, ο Βασίλης παρουσίασε το προϊόν στην τηλεοπτική εκπομπή «Dragons’ Den». Με το επικοινωνιακό χάρισμα που τον διακρίνει, ανέδειξε τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται, κερδίζοντας και τους πέντε υποψήφιους επενδυτές.

Αρχικά ζήτησε 95.000 ευρώ για το 5% της εταιρείας και τελικά συμφώνησε με τρεις από τους Dragons να τους παραχωρήσει ποσοστό 15% αντί 150.000 ευρώ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΚΕΣ

«Μέσα στο 2027 θα έχουμε 13 κωδικούς προϊόντων»

Το «business stories» είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Kerkini Clean Α.Ε. Βασίλη Τσικέ, ο οποίος απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, για την αφετηρία της εταιρείας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της, τα επόμενα σχέδια που περιλαμβάνουν αντίστοιχα «χαρτάκια» για το πλυντήριο πιάτων, χρωμοπαγίδες κ.ά., καθώς και για τη διεθνή επέκτασή της.

business stories: Μιλήστε μας κατ’ αρχάς για τη διαδρομή σας. Πώς ξεκινήσατε και ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί;

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΚΕΣ: Είμαι από τις Σέρρες. Το 2005 μπήκα δέκατος στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά τελικά η ζωή με πήγε αλλού. Εφυγα για το Λονδίνο, έκανα μεταπτυχιακό στο Marketing στο Queen Mary και δίπλωμα στη φόρμουλα φυσικών καλλυντικών. Τα επόμενα δέκα και πλέον χρόνια δούλεψα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο brand management, σε καθαριστικά, ομορφιά και προσωπική φροντίδα, σε γαλλικό όμιλο που δραστηριοποιείται στην Αμερική και τον Καναδά, με brands καθαριστικών όπως το Puracy και, τελευταία, ως Head of NPD & Brand Innovation σε βρετανική εταιρεία αρωμάτων και καλλυντικών. Εκεί έμαθα πώς γεννιέται ένα προϊόν, από τη φόρμουλα μέχρι το ράφι.

Η γέννηση της Kerkini

b.s.: Πότε και πώς καταλήξατε στη δημιουργία της Kerkini. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε και γιατί Kerkini;

Β.ΤΣ.: Πρώτη φορά είδα τα φύλλα το 2023 σε μια έκθεση καινοτομίας για καθαριστικά. Την ίδια περίοδο ο Φοίβος, σήμερα συνιδρυτής, μου έλεγε ότι δεν έβρισκε απορρυπαντικό που να μην του ερεθίζει το δέρμα. Το δοκίμασε, ενθουσιάστηκε, και μαζί με την Αθηνά αποφασίσαμε τον Μάιο του 2025 να το φέρουμε στην Ελλάδα, με δική μας φόρμουλα προσανατολισμένη στον Ελληνα καταναλωτή. Είμαστε και οι τρεις από τις Σέρρες, οπότε το όνομα ήρθε μόνο του: η λίμνη Κερκίνη είναι σημείο αναφοράς για την πόλη μας και θέλαμε ένα όνομα που να δηλώνει ξεκάθαρα την καταγωγή μας.

b.s.: Ποιες είναι σήμερα οι δραστηριότητες της εταιρείας;

Β.ΤΣ.: Η Kerkini Clean Α.Ε., με έδρα τις Σέρρες, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαθέτει καθαριστικά και lifestyle προϊόντα. Το βασικό μας προϊόν είναι το απορρυπαντικό πλυντηρίου σε φύλλα, σε δύο αρώματα, «Ανθισμένος Κήπος» και «Αρωμα Φρεσκάδας».

b.s.: Πώς λειτουργεί αυτό το «μαγικό» χαρτάκι και τι περιέχει;

Β.ΤΣ.: Είναι ένα λεπτό φύλλο συμπυκνωμένου απορρυπαντικού, χωρίς νερό. Κόβεις μισό φύλλο, το ρίχνεις στον κάδο μαζί με τα ρούχα και διαλύεται πλήρως, ακόμη και στους 15°C. Μία συσκευασία έχει 30 φύλλα, δηλαδή 60 πλύσεις. Περιέχει περίπου 52% δραστικά συστατικά: επιφανειοδραστικούς παράγοντες που καθαρίζουν, ένζυμο για τους λεκέδες, γλυκερίνη που μαλακώνει φυσικά τα ρούχα και μικροκάψουλες αρώματος από άμυλο, γι’ αυτό μιλάμε για 0% μικροπλαστικά. Είναι vegan, δεν δοκιμάζεται σε ζώα και δεν περιέχει φωσφορικά, χλώριο ή οπτικά λευκαντικά.

b.s.: Πώς μπορεί να βρει κανείς και να προμηθευτεί τα προϊόντα;

Β.ΤΣ.: Πουλάμε απευθείας στον καταναλωτή μέσω του kerkiniclean.com, και με συνδρομή, σε σούπερ μάρκετ, στο Skroutz, σε μικρά καταστήματα και σε επαγγελματίες πελάτες. Ειδικότερα, στο kerkiniclean.com, με δωρεάν αποστολή μέσω BOX NOW σε όλη την Ελλάδα, στα καταστήματα My Market σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε περίπου 50 φυσικά σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, που αυξάνονται κάθε μήνα. Η πλήρης λίστα υπάρχει στη σελίδα «Σημεία πώλησης» του site.

Τα νέα προϊόντα

b.s.: Εχετε κάποια σχέδια για νέα προϊόντα;

Β.ΤΣ.: Πολλά. Από τις 15 Νοεμβρίου η γκάμα μεγαλώνει με φύλλα για πλυντήριο πιάτων και χρωμοπαγίδες. Ακολουθούν δύο νέα αρώματα, πέρλες αρώματος, ενισχυτικά για λευκά και για σκούρα ρούχα, καθώς και σταγόνες τουαλέτας που εξουδετερώνουν τις οσμές. Μέσα στο 2027 θα έχουμε 13 κωδικούς. Ο κανόνας μένει ίδιος: ό,τι βγάζουμε πρέπει να καθαρίζει εξίσου καλά, να είναι καινοτόμο, fun και εύκολο στη χρήση.

b.s.: Ποιος είναι ο ανταγωνισμός στον κλάδο σας και τι σας διαφοροποιεί από αυτόν;

Β.ΤΣ.: Ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι οι πολυεθνικές των υγρών απορρυπαντικών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το 2023, δύο όμιλοι ελέγχουν περίπου το 66% της ελληνικής αγοράς. Στα φύλλα υπάρχουν και μικρότερες μάρκες.

Εμάς μας διαφοροποιούν τρία πράγματα: φόρμουλα προσαρμοσμένη στην ελληνική αγορά, ελληνική ταυτότητα με νοσταλγία και χιούμορ και μια κοινότητα που χτίσαμε οργανικά, με πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές στο Instagram χωρίς μεγάλους προϋπολογισμούς. Οι πελάτες μας δεν αγοράζουν απλώς ένα απορρυπαντικό, γίνονται «Παστρικοθοδώρες».

Η αποδοχή και οι επιδόσεις

b.s.: Ποια είναι η γενικότερη άποψή σας για την ελληνική αγορά και πώς θα χαρακτηρίζατε την αποδοχή των προϊόντων της Kerkini από το καταναλωτικό κοινό;

Β.ΤΣ.: Ο Ελληνας καταναλωτής είναι πιο ανοιχτός στην καινοτομία απ’ όσο νομίζουμε, αρκεί να είναι απλή, να δουλεύει και να μην κοστίζει παραπάνω. Ταυτόχρονα πληρώνουμε από τα ακριβότερα απορρυπαντικά στην Ευρώπη, άρα υπάρχει χώρος για ένα προϊόν που κοστίζει από 0,16 ευρώ ανά πλύση. Η αποδοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία: περισσότερες από 2.500 παραγγελίες τον μήνα, πολλοί πελάτες που επιστρέφουν και μηνύματα ευχαριστίας κάθε εβδομάδα. Αυτό που συνέβη δεν το περιμέναμε ούτε στις πιο τρελές προβλέψεις μας.

b.s.: Αν και πρόκειται για μια πολύ «φρέσκια» εταιρεία, είστε ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα οικονομικές επιδόσεις; Ποιος είναι ο στόχος που έχετε βάλει σε αυτό το επίπεδο;

Β.ΤΣ.: Ικανοποιημένος ναι, εφησυχασμένος όχι. Το eshop άνοιξε στις 28 Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τα γυρίσματα του «Dragons’ Den» είχαμε τζίρο 200.000 ευρώ και σήμερα έχουμε φτάσει τα 500.000 ευρώ. Για τον Οκτώβριο υπολογίζουμε 4.000 παραγγελίες και τζίρο πάνω από 150.000 ευρώ από όλα τα κανάλια. Μπήκαμε ήδη σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που ήταν στόχος για τον πρώτο χρόνο. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το 2% της ελληνικής αγοράς φροντίδας ρούχων έως το 2030. Για μια μικρή ελληνική εταιρεία απέναντι σε πολυεθνικές, αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά εφικτό.

b.s.: Μιλήστε μας λίγο για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας καθώς και για την παραγωγή των προϊόντων.

Β.ΤΣ.: Η έδρα, η αποθήκη και η διανομή είναι στις Σέρρες, απ’ όπου τα δέματα φεύγουν την ίδια μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Τη φόρμουλα την ανέπτυξα εγώ και την προσαρμόσαμε στην ελληνική αγορά. Τα φύλλα παράγονται από εξειδικευμένους συνεργάτες στην Κίνα, γιατί η τεχνολογία παραγωγής φύλλων είναι ακόμη πολύ εξειδικευμένη, με πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απορρυπαντικά, την οποία ελέγχει η ομάδα κανονιστικής συμμόρφωσής μας. Δουλεύουμε και με ελληνικές εταιρείες για τα επόμενα προϊόντα μας.

Περιβαλλοντικά οφέλη

b.s.: Η μέθοδος πλυσίματος που προτείνετε έχει σίγουρα καινοτόμα χαρακτηριστικά, αλλά και ένα σαφές περιβαλλοντικό όφελος. Μπορείτε να το υπολογίσετε;

Β.ΤΣ.: Ναι. Ενα συνηθισμένο υγρό απορρυπαντικό 3 λίτρων για 60 πλύσεις περιέχει περίπου 2,4 λίτρα νερό, μέσα σε πλαστικό μπουκάλι που ζυγίζει γύρω στα 100 γραμμάρια. Η συσκευασία Kerkini για τις ίδιες 60 πλύσεις περιέχει λιγότερο από 1 γραμμάριο νερό και έρχεται σε χάρτινο φάκελο.

Μόνο από τις online παραγγελίες, με συντηρητικό υπολογισμό μιας συσκευασίας ανά παραγγελία, αντικαθιστούμε πάνω από 30.000 πλαστικά μπουκάλια τον χρόνο, δηλαδή περίπου 3 τόνους πλαστικό και γλιτώνουμε τη μεταφορά περίπου 72 τόνων νερού. Και επειδή το φύλλο διαλύεται στους 15°C, μπορείς να πλένεις σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, καίγοντας λιγότερο ρεύμα.

Η επόμενη μέρα και οι επενδυτές

b.s.: Ποια είναι τα πλάνα σας για την επόμενη μέρα; Η Kerkini θα βγει και εκτός συνόρων;

Β.ΤΣ.: Ναι. Πρώτα δυναμώνουμε στην Ελλάδα, με περισσότερα σημεία πώλησης και τη νέα γκάμα. Το καλοκαίρι του 2027 ξεκινάμε σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Γαλλία, με όλη την γκάμα σε συσκευασίες στη γλώσσα κάθε χώρας. Ξεκινάμε online και στη συνέχεια πάμε στο ράφι μέσω τοπικών συνεργατών. Σε κάθε χώρα θα έχουμε τοπικό brand manager γιατί αυτό που δούλεψε εδώ, η νοσταλγία και το χιούμορ, πρέπει να μιλάει τη γλώσσα κάθε τόπου.

b.s.: Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία;

Β.ΤΣ.: Υπάρχει, και φάνηκε στο «Dragons’ Den», όπου και οι πέντε επενδυτές έκαναν πρόταση και καταλήξαμε σε συμφωνία 150.000 ευρώ για το 15% της εταιρείας. Από τότε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλοι. Για εμάς δεν μετράει μόνο το κεφάλαιο, αλλά οι σωστοί εταίροι, με εμπειρία στη λιανική και στις εξαγωγές που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε την Kerkini ένα ελληνικό brand που μετράει και έξω από τα σύνορα. Και, ναι, υπάρχει αρκετό επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά κάνουμε συζητήσεις μόνο με πολύ συγκεκριμένους πιθανούς εταίρους.