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Κάθε εταιρεία που επιβιώνει μέσα στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον πετυχαίνει ένα σημαντικό success story. Κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο για εταιρείες που δεν βρίσκονται εντός των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Είναι μια κατηγορία επιχειρήσεων που αντί να… διαβούν τα σύνορα προς άλλους προορισμούς, όπως χιλιάδες άλλες τα προηγούμενα χρόνια, επέλεξαν… να φυλάνε Θερμοπύλες.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και η Zincometal, μια οικογενειακή επιχείρηση που όχι μόνο γράφει το δικό της success story, αλλά πρωτοπορεί στον τομέα της. Η εταιρεία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων και αυτόνομων ηλιακών συστημάτων φωτισμού, στηθαίων ασφαλείας και άλλων μεταλλικών προϊόντων.

Επενδύοντας στην καινοτομία, στην ποιότητα και τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε leader της εγχώριας αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους ιστούς και πυλώνες φωτισμού. Ετσι, δίνει το «παρών» σε πολλά μεγάλα έργα, όπως η ανάπλαση της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη, το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, η Ιόνια Οδός, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, το FlyOver, το αεροδρόμιο στο Καστέλλι, μέχρι και το Ελληνικό.

Η επιτυχία της δεν περιορίζεται εντός συνόρων, καθώς έχει συμμετάσχει σε διάφορα projects σε περισσότερες από 25 χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής, διευρύνοντας διαρκώς το εκτόπισμά της.

Διαρκής εξέλιξη

Και μόνο το γεγονός ότι μια εταιρεία από το Πολύκαστρο του Κιλκίς, όπου εδρεύει, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, κατακτώντας περίοπτη θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα.

Πίσω από την επιτυχία της Ζincometal κρύβεται η επιμονή και το πάθος των ανθρώπων της, και εν προκειμένω της οικογένειας Ασλανίδη. Η επίσημη αφετηρία της είναι στο 1996, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, όταν την ίδρυσε ο μηχανολόγος μηχανικός Στέργιος Ασλανίδης. Οι καταβολές της, ωστόσο, βρίσκονται ακόμη πιο πίσω, στο 1983, όταν ο ίδιος ξεκίνησε την πρώτη του εταιρεία με αντικείμενο τις μεταλλικές κατασκευές.

Αυτό που χαρακτηρίζει τη διαδρομή της είναι η διαρκής εξέλιξη, καθώς τόσο ο ιδρυτής όσο και ο διάδοχός του και σημερινός επικεφαλής Κωνσταντίνος Ασλανίδης εργάστηκαν σκληρά για να ανοίξουν νέους δρόμους και, μέσα από σημαντικές επενδύσεις, να επεκτείνουν και να εκσυγχρονίσουν τόσο την παραγωγική υποδομή όσο και την προϊοντική γκάμα. Σήμερα, οι κεντρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 10ο χλµ. Κιλκίς – Πολυκάστρου, ενώ διαθέτει γραφεία και εκθεσιακούς χώρους στην Αθήνα και τη Σόφια, αλλά και δεύτερη παραγωγική μονάδα στο Σλίβεν της Βουλγαρίας. Οι κτιριακές της εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε ιδιόκτητες εκτάσεις 120.000 τ.μ., καλύπτοντας 35.000 τ.μ., όπου λειτουργεί ο πλέον σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός με ιδιόκτητο εν θερμώ γαλβανιστήριο -το μεγαλύτερο και πιο καινοτόμο του είδους του στα Βαλκάνια-, καθώς και 4 ηλεκτροστατικά βαφεία πούδρας.

Η Ζincometal διαθέτει ένα υψηλών αξιώσεων R&D Τμήμα, που αποτελεί την εστία για μια σειρά ρηξικέλευθων λύσεων, όπως η ανάπτυξη ενός χαλύβδινου καινοτόμου ιστού φωτισμού παθητικής ασφάλειας. Ο εν λόγω ιστός αν βρεθεί στην πορεία ενός αυτοκινήτου, από όποια πλευρά κι αν αυτό πέσει πάνω του, θα απορροφήσει το χτύπημα και θα σπάσει, προστατεύοντας τους επιβαίνοντες αλλά και το ίδιο το όχημα.

Ακόμη, διαθέτει τη μοναδική αυτοματοποιημένη παραγωγή φωτιστικών σωμάτων στην Ελλάδα, όπου η ακρίβεια των ρομποτικών συστημάτων συνδυάζεται με την τεχνογνωσία του ανθρώπου προς όφελος της ποιότητας και της ασφάλειας.

«Η ελληνική μεταποίηση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να στηριχθεί»

Ο επικεφαλής της Ζincometal μίλησε για τη διαδρομή, τις σημερινές δραστηριότητες της εταιρείας και τα «γερά χαρτιά» της. Παράλληλα, αποκαλύπτει τον επενδυτικό σχεδιασμό του για το μέλλον, που φέρνει επέκταση των ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών σε όλη την παραγωγή, χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και… Smart ιστούς φωτισμού. Με την ιδιότητα του Α’ αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Κιλκίς αναφέρεται και στα προβλήματα των παραγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας.

b.s.: Μιλήστε μας για την ιστορική πορεία της εταιρείας και τους σημαντικότερους σταθμούς της.

Κωνσταντίνος Ασλανίδης: Η Ζincometal Α.Ε. δημιουργήθηκε το 1996 ως συνέχεια της ΤΕΜΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, μιας εταιρείας με αντικείμενο τις μεταλλικές κατασκευές, την οποία είχε ιδρύσει το 1983 ο πατέρας μου Στέργιος Ασλανίδης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός. Ως άνθρωπος που άκουγε την αγορά, αποφάσισε να κάνει με την ίδρυση της Ζincometal μια κίνηση-ματ προς την εξειδίκευση στους ιστούς και τους πυλώνες φωτισμού. Αυτός ήταν και ο πρώτος σημαντικός σταθμός στην ιστορία μας. Ο επόμενος ήταν το 2001, όταν η εταιρεία επένδυσε στη δημιουργία μονάδας κατασκευής χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας οδών, ενώ κομβικό βήμα ήταν και η δραστηριοποίηση στην παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων εξωτερικού οδικού φωτισμού. Ολα αυτά τα χρόνια πετύχαμε πολλά. Από έναν χώρο 300 τ.μ. φτάσαμε να διαθέτουμε σήμερα κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 35.000 τ.μ. σε ιδιόκτητες εκτάσεις 120.000 τ.μ. στο Κιλκίς, και να έχουμε αναδειχθεί σε leader στον κλάδο μας.

b.s.: Πώς βιώσατε εσείς την εξέλιξή της; Ποιες είναι οι προσωπικές σας μνήμες;

Κ.Α.: Από παιδί είχα τριβή με την οικογενειακή επιχείρηση, αρχικά κατά τη διάρκεια των διακοπών μου. Ο πατέρας μου είχε φροντίσει να μου μεταδώσει το πάθος του για τη δουλειά. Εχοντας αυτή την οικογενειακή παρακαταθήκη, σπούδασα μηχανολόγος μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Ξάνθης, έκανα Master in International Business στο Λονδίνο, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Χάρβαρντ, στο executive πρόγραμμα για τη στρατηγική των επιχειρήσεων, ξέροντας πάντα ότι θα επιστρέψω στην οικογενειακή επιχείρηση.

Ανέλαβα τη διοίκηση πριν από μερικά χρόνια, θέλοντας να γράψω ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ζincometal με τη στήριξη όλης της οικογένειάς μου που είναι ενεργή στην επιχείρηση. Ακόμα και σήμερα, μόνο που μυρίζω χάλυβα αισθάνομαι καλά, η επιχείρηση είναι στο DNA μου και διατηρώ τον ίδιο ενθουσιασμό για όσα σχεδιάζουμε και παράγουμε όπως όταν πρωτοξεκίνησα.

Οι δραστηριότητες και τα «ατού»

b.s.: Ποιες είναι οι σημερινές δραστηριότητες της εταιρείας;

Κ.Α.: Δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο της οδικής ασφάλειας, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, στηθαίων ασφαλείας οδών, φωτιστικών σωμάτων LED και αυτόνομων ηλιακών συστημάτων φωτισμού. Μάλιστα, οι ιστοί/πυλώνες φωτισμού και τα στηθαία ασφαλείας οδών είναι οι βασικοί παραγωγικοί πυλώνες της εταιρείας, που μας έχουν αναδείξει σε leader στην ελληνική αγορά, αλλά και στα Βαλκάνια, όπου μάλιστα διαθέτουμε και μια ιδιαίτερα δραστήρια θυγατρική στη Βουλγαρία.

b.s.: Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ζincometal σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Κ.Α.: Η καινοτομία στον σχεδιασμό και την κατασκευή, η ποιότητα, η συνέπεια, οι διεθνείς πιστοποιήσεις των προϊόντων μας, αλλά και η στήριξη του πελάτη και μετά την πώληση είναι μερικά από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Χάρη στην πολύχρονη πείρα και τη βαθιά τεχνογνωσία μας μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις πλέον απαιτητικές ανάγκες του αστικού ιστού, της οδικής ασφάλειας, αλλά και στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το «παρών» στα μεγάλα έργα

b.s.: Από τα έργα που έχετε υλοποιήσει, ποια θεωρείτε εμβληματικά;

Κ.Α.: Εχουμε εμπλακεί σχεδόν σε όλα τα μεγάλα έργα της χώρας, αλλά και σε σημαντικά projects στο εξωτερικό. Μεταξύ των εμβληματικών έργων επί ελληνικού εδάφους περιλαμβάνονται η ανάπλαση της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη, το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, η Ιόνια Οδός, ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, το Ελληνικό, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, το FlyOver, αλλά και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Οσο για το εξωτερικό, βρισκόμαστε σε περισσότερες από 25 χώρες σε Ευρώπη και Αφρική, και έχουμε αφήσει το σημάδι μας σε πολλά αστικά projects. Συνεχίζουμε μάλιστα να επεκτεινόμαστε στην Ευρώπη και με νέους συνεργάτες.

Τα προβλήματα

b.s.: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως παραγωγική επιχείρηση στην περιφέρεια;

Κ.Α.: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια παραγωγική επιχείρηση της περιφέρειας είναι πολλά. Από την απουσία υποδομών, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και το υψηλό ενεργειακό κόστος μέχρι την πρόκληση της προσβασιμότητας μέσω ενός ασφαλούς οδικού δικτύου από και προς το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και τους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων, Δοϊράνης και Προμαχώνα, τα εμπόδια που καλούμαστε να υπερπηδήσουμε είναι καθημερινά.

Τόσο ως επιχειρηματίας όσο και από τη θέση μου ως Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς συνειδητοποιώ πόσο δύσκολο είναι να προσπαθείς να είσαι καινοτόμος και παραγωγικός, όταν δεν έχουν λυθεί βασικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η σύνδεση όλων των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής μας με το δίκτυο φυσικού αερίου ή οι απρόσκοπτες τηλεπικοινωνίες.

b.s.: Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την κατάσταση στην αγορά;

Κ.Α.: Είναι αλήθεια πως πολλά μεγάλα έργα ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Διαπιστώνω όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις προτιμώνται ξένοι προμηθευτές, και μάλιστα τη στιγμή που υπάρχουν ισάξιες ή ακόμα και καλύτερες ελληνικές εταιρείες στο ίδιο αντικείμενο. Η ελληνική μεταποίηση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να μη γίνεται μάρτυρας εισαγωγών προϊόντων που η ίδια σχεδιάζει και κατασκευάζει στην Ελλάδα. Η ελληνική βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί!

b.s.: Μετά από διαδοχικές κρίσεις βρισκόμαστε σε μια περίοδο με έναν πόλεμο σε εξέλιξη. Πόσο σας ανησυχεί και τι επιπτώσεις βλέπετε στον τομέα σας;

Κ.Α.: Η οποιαδήποτε αστάθεια μας επηρεάζει. Οταν μάλιστα πρόκειται για μια πολεμική σύρραξη που έχει αντίκτυπο στις τιμές των πρώτων υλών -όπως για παράδειγμα ο χάλυβας, που είναι μεγάλης σημασίας για τον κλάδο μας-, στην ενέργεια και στις ισοτιμίες, δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε. Η αναταραχή επηρεάζει το σύνολο των παραγόντων που διαμορφώνουν το λειτουργικό κόστος μιας εταιρείας και όσο δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πόσο θα διαρκέσει, είναι δύσκολο να λάβουμε μέτρα για την αντιστάθμιση του κινδύνου.

Τα Aυτόνομα Hλιακά Συστήματα Φωτισμού

b.s.: Ανάμεσα στα διάφορα προϊόντα σας, νομίζω ένα από τα σημαντικότερα είναι τα Αυτόνομα Ηλιακά Συστήματα Φωτισμού.

Κ.Α.: Τα Αυτόνομα Ηλιακά Συστήματα Φωτισμού της Ζincometal υπό το brand της Zinlux Lighting είναι ιδιαίτερα καινοτόμα και καλύπτουν τις ανάγκες φωτισμού ακόμα και των πλέον απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών. Αλλωστε, η εταιρεία μας επενδύει διαχρονικά στην έρευνα και την καινοτομία, και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της για βιώσιμη ανάπτυξη δημιούργησε τις απόλυτα «πράσινες» αυτές λύσεις. Βλέπουμε μια σταδιακή εξοικείωση της αγοράς με τα εν λόγω προϊόντα, με δεδομένες τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και μια πολύ θετική προοπτική, ακόμα όμως θεωρούνται ακριβές λύσεις τόσο στην αγορά τους όσο και τη συντήρησή τους.

b.s.: Είστε ικανοποιημένος από τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας;

Κ.Α.: Η εταιρεία εξελίσσεται, προοδεύει, μεγαλώνει. Βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια σε έντονα αναπτυξιακή τροχιά. Το 2025 ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μια αύξηση άνω του 20%, ενώ αντίστοιχος είναι μέχρι στιγμής ο ρυθμός αύξησης και το 2026. Είμαστε όμως συγκρατημένοι, γιατί το διεθνές περιβάλλον είναι ασταθές, ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη και κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτύπωμά του στην οικονομία.

Νέες επενδύσεις

b.s.: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον; Εχετε στα σκαριά κάποια νέα προϊόντα ή επενδύσεις;

Κ.Α.: Η Ζincometal ολοκλήρωσε πριν από λίγο καιρό μια σημαντική επένδυση, ένα σύγχρονο γαλβανιστήριο εν θερμώ, 4.500 τ.μ., το μεγαλύτερο σε μήκος (13.000 x 1.300 x 2.400 mm) και πλέον καινοτόμο στα Βαλκάνια. Η επένδυση αυτή μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε τη δική μας παραγωγή προϊόντων, ενώ μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε την υπηρεσία του γαλβανισμού εν θερμώ και σε τρίτους.

Στην αιχμή του επενδυτικού μας σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια βρίσκονται τα ρομποτικά συστήματα και οι αυτοματισμοί, ένα πεδίο όπου έχουμε κάνει ήδη τα πρώτα μας βήματα. Ειδικότερα, έχουμε εγκαταστήσει τα πρώτα ρομποτικά συστήματα στη μονάδα παραγωγής φωτιστικών σωμάτων και ιστών φωτισμού της εταιρείας, ενώ ο επενδυτικός μας σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση των ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών σε όλη την παραγωγή.

Στην επενδυτική μας στρατηγική περιλαμβάνεται και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ζincometal σχεδιάζει την παραγωγή Smart ιστών φωτισμού, που θα ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στις έξυπνες πόλεις και στο μέτωπο της ηλεκτροκίνησης, σχεδιασμός που θα «κουμπώσει» με μια ολοκληρωμένη έξυπνη IoT πλατφόρμα.

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