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Το στοίχημα μιας ακόμη ζωής, καθώς μετρούν αρκετές μέχρι τώρα, διεκδικούν στην αγορά ακινήτων τα κτίρια που κουβαλούν μακρά ιστορία και έχουν χτιστεί πριν από έναν ή και περισσότερους αιώνες. Στέκουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια σαν σιωπηλοί μάρτυρες της Ιστορίας, έχοντας φιλοξενήσει γενιές και γενιές των οικογενειών που τα κατοίκησαν. Εκεί γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έζησαν και «έφυγαν» πολλοί άνθρωποι. Εκείνα όμως έμειναν και παρά το αδιαμφισβήτητο βάρος του χρόνου, είναι έτοιμα να υποδεχτούν τον επόμενο ιδιοκτήτη τους.

Ανακαινισμένα ή ερειπωμένα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε νησιωτικές ή ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, αποτελούν εκ των πραγμάτων μια ιδιαίτερη κατηγορία της αγοράς που υπακούει στους δικούς της κανόνες. Επειδή όμως κάθε αγορά κρύβει και αρκετά μυστικά που μπορεί να αποδειχθούν παγίδες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των διατηρητέων ακινήτων, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζουν κάθε πτυχή προτού πάρουν την απόφασή τους, ακολουθώντας και τις συμβουλές των αναγνωρισμένων μεσιτικών γραφείων. Τα περισσότερα από αυτά, άλλωστε, διαθέτουν στις λίστες τους και τέτοια ακίνητα.

Από τη Χίο μέχρι την Ερμιόνη

Η Greece Sotheby’s International Realty φιλοξενεί στο χαρτοφυλάκιό της ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών, η Villa Perivoli στη Χίο. Χτισμένη τον 15ο αιώνα κατά τη διάρκεια της κατοχής των Γενοβέζων, η διώροφη βίλα εκτείνεται σε 248 τ.μ. και «αναδεικνύει την κομψή γενοβέζικη αρχιτεκτονική με σκαλιστή πέτρα, σταυροειδή τοιχοποιία και καμπύλες τοξωτές οροφές», όπως αναφέρεται. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο φιλόξενα σαλόνια, μία τραπεζαρία, μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ένα μπάνιο και ένα βοηθητικό δωμάτιο που οδηγεί στο επάνω επίπεδο. Εκεί, τρία ευρύχωρα υπνοδωμάτια, ένα γραφείο και ένα μπάνιο συνδέονται με μία βεράντα 25 τ.μ., που προσφέρει γαλήνια θέα στο γύρω άλσος. Δίπλα στην κύρια κατοικία βρίσκεται ένα εξοχικό σπίτι 64 τ.μ., του 19ου αιώνα, το οποίο είναι ιδανικό για ξενώνα. Το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε πορτοκαλεώνα 14.200 τ.μ. στις βορειοδυτικές παρυφές της κοιλάδας του Κάμπου, και διαθέτει ανεξάρτητο πηγάδι, σύστημα άρδευσης και πισίνα 72 τ.μ. Πωλείται αντί 1,8 εκατ. ευρώ.

Σκαρφαλωμένο στην κορυφή της Ανω Σύρου, ακριβώς κάτω από τη Μονή του Αγίου Γεωργίου, το Syrah είναι ένα ιστορικό ακίνητο με την είσοδό του να χρονολογείται από τα τέλη του 12ου με αρχές του 13ου αιώνα. Κατασκευασμένο ως φρούριο για την προστασία των κατοίκων του χωριού από πειρατικές επιθέσεις, διαθέτει συγκλονιστική θέα προς την Ερμούπολη και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Οπως αναφέρεται, τις καθαρές ημέρες το βλέμμα μπορεί να διακρίνει μέχρι την Ικαρία και τη Σάμο. Οι πέτρινοι τοίχοι του παραπέμπουν σε παλιές εποχές, αλλά συνδυάζονται με τις σύγχρονες ανέσεις του σήμερα. Συγκεκριμένα, «οι εσωτερικοί χώροι αυτού του όμορφου σπιτιού αποπνέουν παραδοσιακό χαρακτήρα, ζεστασιά και γοητεία». Στα 220 τ.μ. του διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και ισάριθμα μπάνια, με την τιμή του να έχει οριστεί στο 1,7 εκατ. ευρώ.

Στην πάντα αρχοντική Κέρκυρα το ίδιο γραφείο λανσάρει δύο σπάνιες ιδιοκτησίες. Κατ’ αρχάς, το περίφημο Antico Rosso. Πρόκειται για ένα κτήμα εντυπωσιακής ομορφιάς, το οποίο κάποτε ανήκε σε μία από τις πιο επιφανείς οικογένειες της Κέρκυρας και έχει επανέλθει στην αρχική του αίγλη από τους σημερινούς ιδιοκτήτες του. Η κατοικία του 17ου αιώνα, που κατασκευάστηκε πάνω στα ερείπια ενός μοναστηριού του 13ου αιώνα, μετά από δύσκολες εργασίες ανακαίνισης, έχει σήμερα δύο ορόφους με εμβαδόν 1.750 τ.μ. Μεταξύ άλλων, διαθέτει εσωτερική πισίνα 20 μέτρων. Η κατοικία περιβάλλεται από κτήμα 100 στρ. με αρχαίο ελαιώνα. Περιγράφεται ως ένας ιδιωτικός παράδεισος που προσφέρει απομόνωση, αν και απέχει λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο από την Πόλη της Κέρκυρας. Αντίστοιχη της μοναδικότητας του ακινήτου είναι και η τιμή του στα 8 εκατ. ευρώ.

Από το 1742 είναι το Venetian Campanile, κοντά στο χωριό Κομπίτσι, το οποίο ανακαινίστηκε πριν από περίπου 30 χρόνια. Θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και καλοδιατηρημένα παραδοσιακά κερκυραϊκά αρχοντικά που διατίθενται προς πώληση. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένη κατοικία ή μπουτίκ ξενοδοχείο. Διαμορφωμένο σε τρεις πτέρυγες, με επιφάνεια 800 τ.μ., διαθέτει 10 υπνοδωμάτια, από τα οποία τα επτά με ιδιωτικό μπάνιο. Αναπτύσσεται σε οικόπεδο 5.964 τ.μ. και πωλείται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Και από την Κέρκυρα στη Ρόδο, όπου το Greece Sotheby’s διαφημίζει το Metropolis, το οποίο χρονολογείται από το 1899. Πρόκειται για ένα μεγάλο ιστορικό ακίνητο στην Πόλη της Ρόδου, το οποίο «έχει ανακαινιστεί σύμφωνα με το νεοκλασικό στυλ και τα αυστηρά πρότυπα που απαιτούνται για ένα διατηρητέο κτίριο, αλλά επωφελείται από σύγχρονες πινελιές όπως η κεντρική θέρμανση, η θερμομόνωση και ο ενδοδαπέδιος κλιματισμός». Βρίσκεται στο παλιό τμήμα της πόλης, με εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι και την παραλία, ενώ ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η κλειστή αυλή με κήπο και κουζίνα. Διατίθεται αντί 650.000 ευρώ.

Ενα ακόμη σπάνιο ακίνητο που προσφέρεται από τη Sotheby’s είναι η αρχοντική βίλα Aurelia στην Ερμιόνη Αργολίδας. Η εξαιρετική εξοχική κατοικία του 19ου αιώνα αναπτύσσεται σε κτήμα 21 στρεμμάτων με ελαιόδεντρα και οπωροφόρα. «Μπαίνοντας σε αυτή την κατοικία δύο επιπέδων αισθάνεστε σαν να πηγαίνετε πίσω στον χρόνο. Το βλέμμα σας εστιάζει αμέσως στους πλούσιους σμαραγδένιους πράσινους και καφέ μαρμάρινους τοίχους και στις όμορφες τοιχογραφίες, στην καλοδιατηρημένη επίπλωση εποχής και τα vintage πλακάκια στα δάπεδα», όπως αναφέρεται. Το ακίνητο των 341 τ.μ. διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και ευρύχωρα σαλόνια. Πωλείται αντί 2,5 εκατ. ευρώ.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα πλούσια συλλογή ακινήτων με μακρά ιστορία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του και το διεθνές μεσιτικό γραφείο Engel & Völkers. Μεταξύ αυτών, ένα «ιστορικό αρχιτεκτονικό διαμάντι», όπως χαρακτηρίζεται το μεγάλο κτίριο του 1930 στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας. Με συνολική επιφάνεια 2.282 τ.μ. και 30 δωμάτια «το εντυπωσιακό αυτό ακίνητο αποτελεί ζωντανή μαρτυρία της εξελισσόμενης αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της πόλης». Αναπτυσσόμενο σε κτίριο πέντε επιπέδων, το ακίνητο καταλαμβάνει τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο, «προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα και αναδεικνύοντας μοναδικές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που αποτυπώνουν την κομψότητα της εποχής του». Στο εσωτερικό διαθέτει εξαιρετικά διατηρημένες διακοσμητικές οροφές, με όλους τους χώρους να εκπέμπουν μεγαλοπρέπεια. «Αν και το ακίνητο παραμένει σε αυθεντική κατάσταση και χρειάζεται εκτενής ανακαίνιση για να επανακτήσει τη μεγαλοπρέπειά του, αυτό ακριβώς αποτελεί και τη γοητεία του: προσφέρει στον επενδυτή τη δυνατότητα να το αναστήσει προσαρμόζοντάς το σε σύγχρονες χρήσεις, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιστορική του ταυτότητα», όπως τονίζεται. Διατίθεται αντί 4 εκατ. ευρώ.

Και από το μεγαλεπήβολο αυτό αρχοντικό σε ένα μικρότερο διατηρητέο ακίνητο του 1890 στο ιστορικό κέντρο, που προσφέρεται από το ίδιο γραφείο. Βρίσκεται στη γωνία Βορέου και Αθηνάς, 220 μέτρα από την πλατεία Μοναστηρακίου. Η πρόσοψη του κτιρίου έχει ανακαινιστεί το 2023 ενώ εσωτερικά χρειάζεται ανακαίνιση. Το ακίνητο αποτελείται από το ισόγειο όπου υπάρχουν δύο μαγαζιά και τον πρώτο όροφο όπου αναπτύσσεται ένα διαμέρισμα. Το πρώτο μαγαζί αποτελείται από υπόγειο 55,70 τ.μ., ισόγειο 42,20 τ.μ. και πατάρι 12,50 τ.μ. Το ακριβώς δίπλα μαγαζί είναι 12,50 τ.μ. ενώ ανεξάρτητη είσοδο οδηγεί στον πρώτο όροφο 53 τ.μ., όπου υπάρχουν μπάνιο και μικρή κουζίνα. Η τιμή του είναι στις 520.000 ευρώ. Χαρακτηρίζεται «μοναδική ευκαιρία για όσους θέλουν να επενδύσουν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μετατρέποντάς το σε όμορφο boutique hotel».

Μια νεοκλασική κατοικία του 1911 στην Πλάκα είναι από τα σπάνια ιστορικά ακίνητα που λανσάρονται από το ίδιο γραφείο. «Διαθέτει αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως ψηλά ταβάνια, τζάκι, ξύλινα πατώματα και μεγάλες φωτεινές αίθουσες υποδοχής που αναδεικνύουν την παλιά αθηναϊκή αρχοντιά», όπως ταιριάζει στη λεγόμενη «γειτονιά των θεών». Αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα και περιλαμβάνει υπερυψωμένο ισόγειο με μεγάλο σαλόνι, κουζίνα και αίθριο, πρώτο όροφο με τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, δεύτερο όροφο με μεγάλο χώρο και βεράντα καθώς και ανεξάρτητο υπόγειο 100 τ.μ. με δική του είσοδο. Οπως σημειώνεται, για το ακίνητο έχει εκδοθεί ήδη άδεια ανακατασκευής που προβλέπει και την τοποθέτηση ασανσέρ. Η τιμή του έχει οριστεί στα 1,75 εκατ. ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη η Engel & Völkers διαθέτει, μεταξύ άλλων, ένα νεοκλασικό και πλήρως ανακαινισμένο διατηρητέο ακίνητο του 1896. Βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, ένα από τα κεντρικά σημεία της πόλης, 160 μέτρα από τη Νέα Παραλία. Με επιφάνεια 640 τ.μ. και 10 δωμάτια το κτίριο «έχει χαρακτηριστεί έργο τέχνης, συνδυάζοντας την αρχοντιά μιας άλλης εποχής με τη λειτουργικότητα της σύγχρονης ανακαίνισης», η οποία ολοκληρώθηκε το 2025 με απόλυτο σεβασμό στα αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Το ακίνητο αναπτύσσεται σε οικόπεδο 450 τ.μ., με δυνατότητα στάθμευσης έξι οχημάτων και αποτελείται από τρία επίπεδα (ισόγειο, πρώτος και δεύτερος όροφος). Ο κάθε όροφος διαθέτει μεγάλο σαλόνι, το οποίο περιβάλλεται από τέσσερα ανεξάρτητα δωμάτια, ενώ τα ψηλά παράθυρα προσφέρουν άπλετο φυσικό φως από όλες τις πλευρές. Πωλείται αντί 2,9 εκατ. ευρώ.

Μάνη και Ζαγοροχώρια

Το ίδιο γραφείο προσφέρει αρκετά ιστορικά ακίνητα στην περιφέρεια. Ενα από αυτά είναι πέτρινο συγκρότημα κατοικιών του 1920 στη Μάνη, κοντά στην Αρεόπολη. Αναπτύσσεται σε ένα καταπράσινο οικόπεδο 7.051 τ.μ. και διαθέτει ευρύχωρο χώρο στάθμευσης μέχρι τεσσάρων οχημάτων.

Το οίκημα, συνολικής επιφάνειας 308 τ.μ., ανακαινίστηκε το 2000 με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα. Αρχικά λειτουργούσε ως παραδοσιακό ελαιοτριβείο, το οποίο μετατράπηκε σε συγκρότημα κατοικιών διατηρώντας αναλλοίωτο τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Το ακίνητο αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτίρια και διατίθεται πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο με αυθεντικά αντικείμενα εποχής. Προσφέρεται αντί 495.000 ευρώ.

Ακόμη παλαιότερη, καθώς χρονολογείται από το 1900, είναι μια διώροφη μονοκατοικία στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Πλήρως ανακαινισμένη με υλικά υψηλής ποιότητας, έχει εμβαδόν 91 τ.μ. και διαθέτει δύο επίπεδα. Στο ισόγειο υπάρχει σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, τραπεζαρία και ένα wc, ενώ στον επάνω όροφο τρεις διαφορικοί χώροι και ένα μπάνιο, οι οποίοι μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες των νέων ιδιοκτητών. Ενα από τα δωμάτια μάλιστα αιωρείται πάνω από το στενό δρομάκι και είναι από τα λίγα ακίνητα της μεσαιωνικής πόλης με αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο. Διατίθεται αντί 280.000 ευρώ.

Το ίδιο γραφείο παρουσιάζει και το Casa del Maestro, ένα σπάνιο διατηρητέο ακίνητο που χρονολογείται από το 1809 και βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην είσοδο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου. Το ακίνητο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 218 τ.μ. σε τρία επίπεδα, αλλά χρήζει ανακαίνισης, διαθέτοντας σημαντικές επενδυτικές προοπτικές (για boutique hotel, παραδοσιακό ξενώνα, εστιατόριο κ.λπ.). Η τιμή του έχει οριστεί στο 1,6 εκατ. ευρώ.

Από το μεγάλο μεσιτικό γραφείο Ploumis-Sotiropoulos διατίθενται σπάνια ιστορικά ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μία από τις σημαντικότερες τέτοιου χαρακτήρα ιδιοκτησίες είναι στην Υδρα που «συνδυάζει μια κομψή αρχοντική κατοικία με θέα στο γραφικό λιμάνι της και ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο κτήμα στο ίδιο νησί», τα οποία προσφέρονται μαζί. Η πέτρινη κατοικία αποτελεί ένα στολίδι της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού, όπως αναφέρεται. «Οι εσωτερικοί χώροι, επιφάνειας 200 τ.μ., προσφέρονται καλαίσθητα επιπλωμένοι με μια γοητευτική επιλογή επίπλων και έργων τέχνης. Διαθέτει πολλαπλούς χώρους καθιστικού με πέτρινους τοίχους και καμάρες, ξύλινες οροφές με δοκάρια και δύο τζάκια. Τρία υπνοδωμάτια με ιδιωτικά μπάνια και μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα συμπληρώνουν την άνετη κατοικία. Πολλαπλές εξωτερικές βεράντες είναι ιδανικές για γεύματα και ψυχαγωγία σε εξωτερικό χώρο, με φόντο το λιμάνι, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα, ιδιαίτερα κατά το ηλιοβασίλεμα», σύμφωνα με την περιγραφή. Ακόμη, σε απόσταση μόλις 15 λεπτών με θαλάσσιο ταξί, υπάρχει το κτήμα των 106 στρεμμάτων γης «πλούσιας σε δέντρα, δημιουργώντας ένα μαγευτικό δάσος με δύο παρθένες παραλίες και έναν μικρό ιδιωτικό μόλο στη βάση του», το οποίο διαθέτει και πέτρινη κατοικία 153 τ.μ. Αντίστοιχη είναι και η τιμή του που φτάνει στα 6 εκατ. ευρώ.

Ενα ακόμη ελκυστικό ακίνητο από το ίδιο γραφείο βρίσκεται λίγα μέτρα από τις παραλίες της Κουρούτας και της Αγίας Μαρίνας στην Πελοπόννησο. Πρόκειται για κτήμα 35 στρεμμάτων «κατάφυτο με αιωνόβια δένδρα, οπωροφόρα, 200 ελιές, μποστάνια και μεσογειακά φυτά». Στο επίκεντρό του αναπτύσσεται μια ιστορική κατοικία επιφάνειας 650 τ.μ., χτισμένη το 1897. Το σπίτι περιλαμβάνει μεγάλους χώρους υποδοχής με σαλόνι, τραπεζαρία και τζάκι, μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ένα γραφείο-δεύτερο καθιστικό, τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερα πλήρη μπάνια και ένα δεύτερο ημιυπαίθριο μεγάλο καθιστικό δίπλα στην πισίνα. Προσφέρεται αντί 2,35 εκατ. ευρώ.

Ως «ο χαμένος παράδεισος» τιτλοφορείται το επόμενο σπάνιο ακίνητο του ίδιου γραφείου. Στην καρδιά ενός παραδοσιακού κερκυραϊκού χωριού στα βόρεια του νησιού, αυτή η ιστορική ιδιοκτησία υπήρξε κατοικία ενός γνωστού καλλιτέχνη πριν από δύο αιώνες, με τα κτίσματά του να χρονολογούνται από την εποχή των Ενετών τον 16ο αιώνα. Μέσα σε κτήμα 71 στρ. υπάρχουν δύο κατασκευές, η κυρίως κατοικία και οι στάβλοι, που αποτελούνται από ισόγειο 565 τ.μ. και έναν όροφο 192 τ.μ. Περιλαμβάνουν ευρύχωρα δωμάτια με ψηλά ταβάνια, τζάκια και μεγάλα παράθυρα, με το οικόσημο της ιδιοκτησίας στον εξωτερικό τοίχο. «Ο αέρας της παλιάς ρομαντικής εποχής είναι παντού, σε όλα τα σημεία όπου ο ζωγράφος με την πριγκίπισσα Σίσσυ περνούσαν ώρες μιλώντας», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το ακίνητο χρήζει εκτεταμένης ανακαίνισης και η τιμή του είναι στο 1 εκατ. ευρώ.

Ερείπια για boutique hotel

Το Παλιό Ελαιουργείο στην Καρδαμύλη είναι μία ακόμη από τις προτάσεις της Ploumis-Sotiropoulos. Πρόκειται για μια ιδιοκτησία στην καρδιά της μεσσηνιακής Μάνης, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. «Το εγκαταλελειμμένο ελαιουργείο υπήρξε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της δεκαετίας του ’30 και το κέντρο αυτής της μικρής κοινωνίας. Τα ερείπια των κτισμάτων είναι συνολικής επιφανείας 1.032 τ.μ. μέσα σε κτήμα 2.162 τ.μ.», σύμφωνα με την περιγραφή. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, μπορεί να ανακατασκευαστεί ως μπουτίκ ξενοδοχείο (υπάρχει σχετική πρόταση), ως μια μοναδική βίλα, ως κέντρο τέχνης ή μουσείο. Διατίθεται στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Και πάλι στη Μάνη, αλλά αυτή τη φορά στη λακωνική, και μάλιστα στην άκρη της, στο Ταίναρο, βρίσκεται ένα πανέμορφο Πυργόσπιτο που διαφημίζεται από το ίδιο γραφείο. «Το σπίτι ανακατασκευάστηκε με παραδοσιακό τρόπο από τα ερείπια μιας κατοικίας του 19ου αιώνα η οποία ενέπνευσε τον σημερινό της ιδιοκτήτη να τη σώσει. Η επιφάνειά της είναι συνολικά 225 τ.μ. και αποτελείται από τρία κεντρικά κελιά με θολωτά ταβάνια και πέτρες, τα οποία περιλαμβάνουν πέντε υπνοδωμάτια, τρία μπάνια, τρεις κουζίνες και διάφορους καθιστικούς χώρους», όπως αναφέρεται. Η οικία αναπτύσσεται σε οικόπεδο 1.826 τ.μ. Η τιμή της είναι στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Και από τη Μάνη στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου, όπου το ίδιο γραφείο διαθέτει δύο ιστορικούς ξενώνες. Ο ένας χτίστηκε το 1899 από επιφανή οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Εχει επιφάνεια 580 τ.μ. και «αποτελείται από μεγάλους ωραίους χώρους με υποδοχές και οκτώ υπνοδωμάτια με τα μπάνια τους. Ακόμα, περιλαμβάνονται ένα δωμάτιο για το προσωπικό, κελάρια με θολωτά ταβάνια και κήπος 690 τ.μ. Το ακίνητο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, έχει ανακαινιστεί με αγάπη και προσοχή στα παραδοσιακά στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει», σύμφωνα με την περιγραφή. Πωλείται αντί 450.000 ευρώ.

Ο δεύτερος πέτρινος παραδοσιακός ξενώνας βρίσκεται σε ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου. Είναι μπουτίκ ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 371 τ.μ. με ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα στα επιβλητικά βουνά της περιοχής. Κατασκευάστηκε το 1850 και αναπαλαιώθηκε το 2000 με απόλυτο σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική. Η ανακαίνιση ανέδειξε τα παραδοσιακά στοιχεία του κτιρίου, συνδυάζοντάς τα με σύγχρονες ανέσεις. Ο ξενώνας διαθέτει οκτώ δωμάτια με en suite μπάνια, εκ των οποίων τα έξι με τζάκι, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν σαλόνι, καθιστικό με τζάκι, αίθουσα πρωινού κ.ά. Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα επιπλέον δόμησης 89 τ.μ. για τουριστική χρήση ή 29 τ.μ. για κατοικία. Η τιμή έχει οριστεί στις 650.000 ευρώ. Επίσης, όπως σημειώνεται, διατίθεται επίσης προς πώληση και ο διπλανός ξενώνας επιφάνειας 487 τ.μ.

Επιστέφοντας σε νησιωτικό προορισμό, από το ίδιο γραφείο λανσάρεται μια μοναδική παραδοσιακή κατοικία στη Σκόπελο. Μπορεί να μη διακρίνεται για την πολυτέλειά της, αλλά και μόνο η θέση της δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό της ως «όασης ενός καλλιτέχνη». Στην άκρη ενός γραφικού χωριού και με θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και στη Σκιάθο, χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ανακαινίστηκε «με αγάπη και με καλλιτεχνικό τρόπο» 100 χρόνια μετά την αρχική κατασκευή της. Το σπίτι επιφάνειας 154 τ.μ. βρίσκεται μέσα σε έναν κήπο 3.456 τ.μ. γεμάτο με μεσογειακά φυτά. Η κατοικία περιλαμβάνει ένα κυρίως σαλόνι με παραδοσιακό τζάκι, μια master σουίτα με δικό της καθιστικό και βιβλιοθήκη και δύο υπνοδωμάτια με ένα μπάνιο. Ενας ανεξάρτητος οικίσκος με το δικό του υπνοδωμάτιο συμπληρώνει τους εσωτερικούς χώρους. Διατίθεται αντί 475.000 ευρώ.

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