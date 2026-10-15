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Έχοντας ήδη προχωρήσει σε πωλήσεις 1.000 περίπου κατοικιών με ένα μέσο κόστος στα 1,3 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων μάλιστα των ακόμη πιο ακριβών σπιτιών του Πύργου και των βιλών του παραλιακού μετώπου, η Lamda Development προχωρά ήδη στο σχεδιασμό της δεύτερης φάσης των κατοικιών του “The Ellinikon“ τα οποία θα είναι πιο προσιτά στο ευρύ κοινό.

«Η πρώτη φάση των κατοικιών περιλαμβάνει συνολικά 1.500 σπίτια, η β΄φάση αντιστοιχεί σε 3.500 από το σύνολο των 8.000 του project του Ελληνικού. Σε αυτή τη δεύτερη φάση θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα για πιο προσιτά σπίτια», ανέφερε από το χθεσινό συνέδριο της Prodexpo o κ. Αλέξανδρος Μουλάς επικεφαλής της Εμπορικής Διεύθυνσης Οικιστικών Αναπτύξεων της LAMDA Development μιλώντας στο συνέδριο ακινήτων της Prodexpo, προσθέτοντας ότι «θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που θα μένουν και θα δίνουν καθημερινά ζωή στη νέα πόλη. Με βάση αυτό το σκεπτικό, σχεδιάζουμε τη β’ φάση για την οποία θα βγούμε στην αγορά τα επόμενα 2-3 χρόνια».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Μουλάς, από το 2021, οπότε και ξεκίνησαν οι πωλήσεις κατοικιών εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, στο πλαίσιο του project ανάπλασης που «τρέχει» ως φορέας της επένδυσης η LAMDA, έχουν υπογραφεί συμφωνίες για σχεδόν 1.000 κατοικίες. Από τους αγοραστές, το 55% είναι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, ενώ ένα επιπλέον 5% αφορά αλλοδαπούς που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα. Σημαντική είναι η παρουσία της ελληνικής ομογένειας, η οποία αντιπροσωπεύει το 20%-25% των αγοραστών, με ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία. Το υπόλοιπο ποσοστό, που προσεγγίζει το 15%, αφορά ξένους αγοραστές από αγορές όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως επισήμανε ο κ. Μουλάς, η συμμετοχή των αγοραστών από το εξωτερικό αυξάνεται σταδιακά, σε αντίθεση με την αρχική περίοδο των πωλήσεων, όταν οι αγοραστές από την εγχώρια αγορά αντιπροσώπευαν περίπου το 80% του συνόλου. Πλέον, το ποσοστό των αγοραστών με προέλευση από το εξωτερικό κινείται προς το 30%- 40%, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται τόσο με την ωρίμανση της επένδυσης όσο και με την απόδοση των προωθητικών ενεργειών προβολής από τη LAMDA στο εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά το ύψος των συναλλαγών, η μέση αξία αγοράς κατοικίας στο Ελληνικό διαμορφώνεται στα 1,3 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι βίλες του παραλιακού μετώπου και οι κατοικίες του ουρανοξύστη- Riviera Tower– οι οποίες ανήκουν σε σαφώς υψηλότερες κατηγορίες τιμών. Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι η τραπεζική χρηματοδότηση δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα βασικό εργαλείο για την απόκτηση κατοικίας στο Ελληνικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μουλάς, λιγότερο από το 10% των αγοραστών έχει προσφύγει σε δανεισμό, με μέση αξία στο 1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αναμένεται να διαφοροποιηθεί στην επόμενη φάση της ανάπτυξης. Όπως εξήγησε, η πρώτη φάση των οικιστικών πωλήσεων επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στα ακριβότερα ακίνητα του έργου, ενώ ο σχεδιασμός για την επόμενη, τη β’ φάση, που περιλαμβάνει περίπου 3.500 κατοικίες, προβλέπει πιο οικονομικά σπίτια, τα οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι πιο χρηματοδοτήσιμα μέσω της στεγαστικής πίστης.

Σε σχετικό ερώτημα για το αυξημένο κόστος κατασκευής, ο κ. Μουλάς επισήμανε ότι πρόκειται για μια πρόκληση που αφορά συνολικά την ελληνική αγορά ακινήτων και όχι αποκλειστικά το Ελληνικό. Στο πλαίσιο αυτό, το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος αποτελεί πλέον δεδομένο της αγοράς, «ζούμε με αυτό» και έχει ενσωματωθεί στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας.

Οι παραδόσεις των έργων

Από το συνέδριο της Prodexpo, o κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης επικεφαλής επενδύσεων της LAMDA Development αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα και τις παραδόσεις για το project ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου. «Το Ελληνικό έχει πλέον μπει στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ το 2027 αναμένεται να φέρει μια σειρά από νέα. Στο παραλιακό μέτωπο, οι εμπορικοί χώροι δίπλα στη μαρίνα για τη “Riviera Galleria” προγραμματίζεται να είναι έτοιμοι προς το τέλος του καλοκαιριού και αντίστοιχα και η αναβαθμισμένη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη νέα εμπορική ανάπτυξη».

Σημαντική πρόοδος προβλέπεται και στους κοινόχρηστους χώρους όπου προβλέπεται η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του κεντρικού πεζόδρομου, πλάτους 50 μέτρων, ο οποίος θα αποτελεί βασικό άξονα μετακίνησης για πεζούς, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, ενώ προγραμματίζεται ακόμη η ολοκλήρωση της λίμνης και της Ολυμπιακής Πλατείας. Η σημαντικότερη εξέλιξη θα αφορά τις κατοικίες, καθώς το 2027 θα είναι η χρονιά κατά την οποία το Ελληνικό θα αρχίσει να υποδέχεται τους πρώτους μόνιμους κατοίκους του. Ειδικότερα, μέσα στο επόμενο έτος αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευή του “Riviera Tower“, με στόχο να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους κατοίκους του έως το τέλος του 2027.

Αντίστοιχα θα συμβεί και με τα χαμηλά συγκροτήματα κατοικιών (Cove Residences) στο παραλιακό μέτωπο, με το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων μέχρι το τέλος του 2027 να περιλαμβάνει και το οικιστικό συγκρότημα Promenade Heights, με 80 κατοικίες.

Ο κ. Γαβριηλίδης αναφέρθηκε και στην «πρόκληση» της όχλησης των εργοταξίων ταυτόχρονα με την εγκατάσταση των νέων ενοίκων για την οποία θα αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε αυτή να ελαχιστοποιηθεί με συγκεκριμένα δρομολόγια οχημάτων, ηχοπετάσματα, ρίψη νερού για την σκόνη».

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