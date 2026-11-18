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Την εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις αρχές του 2027, με την Quest να διατηρεί τη θέση του βασικού μετόχου, θέτει ως στόχο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Λουμάκης, όπως αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στο Business Stories και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Ρωμηού. Παράλληλα, προβλέπει ότι το 2026 θα αποτελέσει τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ για την εταιρεία, ενώ προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας.

Όπως εξηγεί ο κ. Λουμάκης, η αυτόνομη χρηματιστηριακή εισαγωγή κρίθηκε ως η καλύτερη λύση για να αναδειχθεί η αξία της Uni Systems, δίνοντας στην εταιρεία μεγαλύτερη ορατότητα στην επενδυτική κοινότητα.

Στόχος είναι οι επενδυτές να δουν τη μετοχή στο ταμπλό στις αρχές του 2027, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπεται διάθεση του συνόλου των μετοχών. «Η Quest θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος», τονίζει. Η εισαγωγή έρχεται σε μια περίοδο ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον επικεφαλής της να εκτιμά ότι το 2026 θα είναι η δεύτερη χρονιά ρεκόρ.

Αναφερόμενος στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Γιάννης Λουμάκης αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ανάπτυξη της Uni Systems δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό.

Στο πεδίο της ανάπτυξης, η εταιρεία εξακολουθεί να εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο επικεφαλής της Uni Systems στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτηρίζει τεράστιο ερωτηματικό για το μέλλον των επιχειρήσεων.

Η εταιρεία επιχειρεί ήδη να ενσωματώσει την AI σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής της, με τον ίδιο να τονίζει ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει οργανωμένα και έγκαιρα.

Εκφράζει, επίσης, ανησυχία για τις επιπτώσεις στην απασχόληση. Μεγαλύτερη δυσκολία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

Όπως εξηγεί, στη νέα πραγματικότητα οι εταιρείες θα αναζητούν κυρίως επινοητικούς εργαζομένους, ικανούς να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να ανταποκρίνονται σε διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Γιάννη Λουμάκη στη Χριστίνα Ρωμηού, στο Business Story του nemwoney: