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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία εισαγωγής της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε την έγκριση έναρξης της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς μέρους των υφιστάμενων μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της, με στόχο την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Euronext Athens. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υποβληθούν η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ τον ρόλο των συντονιστών κύριων αναδόχων αναλαμβάνουν η AXIA Ventures, μέλος του ομίλου Alpha Bank, και η Euroxx Χρηματιστηριακή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα, η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασίας για τη διάθεση, μέσω δημόσιας προσφοράς, μέρους των υφιστάμενων μετοχών της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας “Uni Systems M.A.E.”, κατόπιν της από 2-11-2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 3-11-2026 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της “Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία”. Εγκρίθηκε επίσης η ενδεχόμενη παράλληλη διάθεση μέρους των μετοχών αυτών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει και του Κανονισμού της Euronext Athens.

Γνωστοποιείται επίσης ότι έχουν υλοποιηθεί στην πλειονότητά τους οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προσαρμογή της «Uni Systems Μ.Α.Ε.» στο απαιτούμενο εταιρικό, κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο, που διέπει τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, και της λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Στη διαδικασία της ως άνω Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής η AXIA VENTURES GROUP LTD, μέλος του Ομίλου Alpha Bank, έχει καθήκοντα Συμβούλου και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έχει καθήκοντα Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου.

Εντός των επόμενων ημερών θα υποβληθεί στην Euronext Athens η αίτηση εισαγωγής και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου, για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της Uni Systems M.A.E. προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens, καθώς και δηλώσεις, βεβαιώσεις, γνωστοποιήσεις, αιτήσεις ή/και λοιπά έγγραφα (καθώς και διαδικασίες) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Euronext Athens.

Οι σκοπούμενες Διάθεση και Εισαγωγή τελούν υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών και διαδικασιών που απαιτούνται, της έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της έγκρισης της αίτησης εισαγωγής των μετοχών της Uni Systems M.A.E. προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η Εταιρεία θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την εξέλιξη της διαδικασίας, τις σχετικές αποφάσεις των εταιρικών οργάνων για τους όρους της Διάθεσης και Εισαγωγής και συνεκτιμωμένων των συνθηκών της αγοράς και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.