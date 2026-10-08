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Πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται κάποια στιγμή να αφήσουν πίσω τους μια σταθερή δουλειά και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Το βασικό ερώτημα, όμως, είναι πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουν αυτό το βήμα.

Ένας από τους λόγους μπορεί να είναι η απογοήτευση από την επαγγελματική τους πορεία. «Πίστευα ότι μπορούσα να τα πάω καλύτερα», δήλωσε η Κάρα Σουίσερ στον Νταν Ντε Φραντσέσκο του Business Insider, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που έδωσε στη συντακτική της ομάδα.

Πριν ιδρύσει το Recode, ένα από τα γνωστά μέσα ενημέρωσης στον χώρο της τεχνολογίας, η Κάρα Σουίσερ είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα ως δημοσιογράφος. Είχε εργαστεί στις αμερικανικές εφημερίδες «The Washington Post» και «The Wall Street Journal», όπου ασχολήθηκε κυρίως με θέματα τεχνολογίας. Αργότερα, μαζί με τον συνεργάτη της, ανέλαβε τη διοργάνωση και την παρουσίαση της σειράς συνεδρίων «D: All Things Digital» της The Wall Street Journal, μιας σημαντικής διοργάνωσης που έφερνε κοντά κορυφαία στελέχη από τον χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Η σειρά συνεδρίων αργότερα μετονομάστηκε σε «Code Conference».

Όταν η Σουίσερ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη δημοσιογραφία και να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση, ήταν διατεθειμένη να αναλάβει ένα μεγάλο ρίσκο. Η ίδια δεν φοβόταν ιδιαίτερα το ενδεχόμενο αποτυχίας, καθώς πίστευε ότι, ακόμη και αν το εγχείρημά της δεν είχε την επιτυχία που περίμενε, θα μπορούσε πάντα να επιστρέψει στη δημοσιογραφία.

«Σκεφτόμουν ποιο θα ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Θα έπρεπε να επιστρέψω στη δημοσιογραφία; Είμαι καλή δημοσιογράφος και πίστευα ότι αυτό θα είχε πάντα αξία», ανέφερε η Σουίσερ.

Σήμερα, η Σουίσερ συνπαρουσιάζει το podcast «Pivot» μαζί με τον Σκοτ Γκάλογουεϊ και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Burn Book».

Η Σουίσερ τόνισε ότι όποιος σκέφτεται να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση θα πρέπει πρώτα να εξετάσει πόσο ρίσκο είναι πραγματικά σε θέση να αναλάβει. Παράγοντες όπως οι οικονομικές υποχρεώσεις, η ύπαρξη παιδιών ή η ανάγκη για σταθερή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά μια τέτοια απόφαση.

Η Σουίσερ, έχοντας συμβουλεύσει αρκετούς επαγγελματίες από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, θεωρεί ότι καθοριστικής σημασίας είναι να έχει κανείς κάτι ουσιαστικό και ξεχωριστό να προσφέρει. Όταν ξεκίνησε τη δική της επιχειρηματική πορεία, επικεντρώθηκε στην κατανόηση των αναγκών του κοινού, εξετάζοντας τι αναζητούσαν οι αναγνώστες και οι θεατές, αλλά και ποιες ανάγκες τους παρέμεναν ανεκπλήρωτες. Με βάση αυτή τη λογική, έχει ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους που διαθέτουν ξεχωριστές ιδέες να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία και να τα μετατρέψουν σε μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία.

«Καταλαβαίνεις πότε κάποιος έχει πραγματικά κάτι ουσιαστικό να πει και είναι έτοιμος να το κάνει πράξη», ανέφερε η Σουίσερ.

Η Σουίσερ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση του Ντον Λέμον, ο οποίος έχει γνωρίσει σημαντική επιτυχία από τότε που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος δημιουργός περιεχομένου. Ο Λέμον αποχώρησε από το CNN το 2023, έπειτα από 17 χρόνια στο δίκτυο. Έκτοτε δημοσιεύει το περιεχόμενό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζει ζωντανές εκδηλώσεις.

«Η δημιουργία μιας επιχείρησης απαιτεί, επίσης, επιχειρηματική νοοτροπία και διάθεση για συμβιβασμούς. Αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμη και την επιλογή πιο οικονομικών λύσεων στην καθημερινότητα, όπως το να χρησιμοποιεί κανείς το μετρό για την επιστροφή στο σπίτι αντί για την Uber», ανέφερε η Σουίσερ. Παράλληλα, τόνισε ότι το σημερινό περιβάλλον στον χώρο των μέσων ενημέρωσης «προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για πειραματισμό, είτε μέσω συνδρομητικών μοντέλων είτε μέσω της δημιουργίας μη κερδοσκοπικών ειδησεογραφικών οργανισμών».

Η Σουίσερ τόνισε, ωστόσο, ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι κατάλληλη επιλογή για όλους και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμβουλεύει τους ανθρώπους να παραμείνουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν. Όπως εξήγησε, «η επιτυχία δεν προϋποθέτει απαραίτητα ένα μεγάλο κοινό. Ακόμη και μια μικρότερη, αλλά σταθερή και πιστή βάση ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο που παράγει κάποιος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επιτυχίας».

Η ίδια εκτιμά ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτούνται για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. Στη δική της περίπτωση, ωστόσο, θεωρεί ότι η επιχειρηματική της διάθεση δεν αποτελεί τόσο μια δεξιότητα που απέκτησε με την πάροδο του χρόνου, όσο ένα χαρακτηριστικό που ήταν ανέκαθεν μέρος της προσωπικότητάς της.

«Γενικά, είμαι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να παραμείνει αδρανής. Συχνά αστειεύομαι λέγοντας ότι δεν είμαι καλή υπάλληλος. Δεν μου αρέσει να εργάζομαι ως υπάλληλος», δήλωσε η Σουίσερ. «Έχω την τάση να εκφράζω ευθέως τη γνώμη μου, ακόμη και όταν αυτή μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις ή να με φέρει σε δύσκολη θέση».

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