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Η NASA ανακοίνωσε την έναρξη αναζήτησης μιας νέας γενιάς αστροναυτών, με στόχο την επιλογή ανθρώπων που θα μπορούσαν στο μέλλον να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη, συμβάλλοντας παράλληλα στην προετοιμασία των επανδρωμένων αποστολών προς τον Άρη.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος Artemis, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία γνωστοποίησε ότι οι νέοι αστροναύτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη «διαμόρφωση του μέλλοντος της ανθρωπότητας στο διάστημα». Η NASA προγραμματίζει τη δημιουργία μιας επανδρωμένης βάσης στη Σελήνη, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τις πρώτες αποστολές ανθρώπων στον Άρη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι η τελική επιλογή των υποψηφίων θα έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2027, ώστε να ακολουθήσει η εκπαίδευση της νέας ομάδας αστροναυτών. Η προηγούμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είχε πραγματοποιηθεί το 2024, με τη NASA να επιλέγει τελικά τον Σεπτέμβριο του 2025 δέκα νέους αστροναύτες, μέσα από περισσότερες από 8.000 αιτήσεις.

Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, η NASA έχει επιλέξει συνολικά 370 άτομα για εκπαίδευση ως υποψήφιους αστροναύτες, με σκοπό να συμμετάσχουν σε διαστημικές αποστολές αυξανόμενης πολυπλοκότητας και δυσκολίας. Σήμερα, το ενεργό σώμα αστροναυτών της υπηρεσίας αποτελείται από 32 μέλη.

Πρόσφατα, ο Τζάρεντ Άιζακμαν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της NASA παρουσίασαν τον σχεδιασμό της υπηρεσίας για την επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη το 2028. Στην προσπάθεια πραγματοποίησης επανδρωμένης προσσελήνωσης αναμένεται να συμβάλουν τόσο η SpaceX του Έλον Μασκ όσο και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, ιδρυτή της Amazon.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ανακοίνωσε η NASA, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα. Παράλληλα, απαιτείται είτε μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενο φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής ή μαθηματικών, είτε ιατρική εκπαίδευση, είτε κατάρτιση πιλότου, είτε τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο πλαίσιο συναφούς διδακτορικού προγράμματος. Επιπλέον, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια «συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας».

Ειδικότερα, όσοι υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του πιλότου πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια πτητικής εμπειρίας. Απαιτούνται τουλάχιστον 750 ώρες πτήσης ως κυβερνήτες αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων ή συνολικά 1.500 ώρες πτήσης σε άλλου τύπου αεροσκάφη σταθερών πτερύγων. Εναλλακτικά, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν τουλάχιστον 1.000 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη περιστροφικών πτερύγων.