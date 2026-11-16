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Η ικανότητα του Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ να πουλά σχεδόν οτιδήποτε τον έχει καταστήσει δισεκατομμυριούχο.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εμφανίστηκε σε διαφημίσεις που συνδέονταν με το Παγκόσμιο Κύπελλο, προωθώντας μπίρες, τράπεζες, κινητά τηλέφωνα, πατατάκια, προϊόντα γρήγορης εστίασης και πολλά ακόμη.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι υπάρχουν ορισμένες πλευρές των επιθετικών εμπορικών πρακτικών που ο Σερ Ντέιβιντ θεωρεί κατώτερες της εικόνας του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αφού πληροφορήθηκε ότι τα αρώματα που φέρουν το όνομά του πωλούνται στα εκπτωτικά καταστήματα Poundland και σε πρατήρια καυσίμων.

Στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται λόγος για «σοκ και απογοήτευση» όταν η DB Ventures, η εταιρεία που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών δικαιωμάτων του Μπέκαμ, ανακάλυψε ότι αρώματα David Beckham προσφέρονταν προς πώληση σε πρατήριο καυσίμων.

«Πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο;», αναφέρεται στα έγγραφα.

Οι δικηγόροι της εταιρείας έδωσαν οι ίδιοι την απάντηση στο ερώτημα, αποδίδοντας την κατάσταση σε «απελπισία και απληστία».

Η νομική ομάδα του πρώην αρχηγού της Αγγλίας επιμένει ιδιαίτερα στην ανάδειξη της ιδιότητάς του ως «παγκόσμιου συμβόλου».

Στα σχετικά έγγραφα περιγράφεται ως «μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον αθλητισμό, στη μόδα και στις επιχειρήσεις».

Γίνεται επίσης αναφορά στον τίτλο του ιππότη που του απονεμήθηκε το 2025.

Οι δικηγόροι προσθέτουν ότι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα του είναι «συνώνυμο της αριστείας» και ότι ο Μπέκαμ έχει καλλιεργήσει προσεκτικά την «πολυτελή εικόνα» του επί δεκαετίες.

Η συνεργασία με την Coty και τα 45 αρώματα David Beckham

Ο Μπέκαμ διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τον όμιλο καλλυντικών και αρωμάτων Coty, ο οποίος παράγει 45 διαφορετικά αρώματα David Beckham, με τιμή πώλησης περίπου 20 στερλίνες το μπουκάλι.

Το 2025, η Authentic Brands Group, η εταιρεία στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα του ονόματος Μπέκαμ, επικοινώνησε με την ανταγωνίστρια της Coty, Interparfums, προκειμένου να της παραχωρήσει την άδεια εκμετάλλευσης.

Η νέα συμφωνία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Στο μεταξύ, ο Σερ Ντέιβιντ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τον τρόπο διανομής των αρωμάτων του από την Coty, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική υποβαθμίζει την εμπορική αξία και την εικόνα του ονόματός του.

Οι δικηγόροi του ισχυρίζονται ότι η Coty διοχέτευσε προϊόντα David Beckham αξίας περίπου 24 εκατ. δολαρίων μέσω «μη εγκεκριμένων καναλιών διανομής».

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται:

«Η Coty διένειμε αρώματα David Beckham μέσω της εκπτωτικής αλυσίδας Poundland, επιτρέποντας την πώληση των προϊόντων σε τιμές καταστημάτων εξαιρετικά χαμηλού κόστους και συνδέοντας το εμπορικό σήμα David Beckham με φθηνά, εκπτωτικά προϊόντα».

Αξιώσεις 41 εκατ. δολαρίων και καταγγελίες για αποκρυβείσες πωλήσεις

Η πλευρά του Μπέκαμ διεκδικεί αποζημιώσεις συνολικού ύψους 41 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 31 εκατ. στερλίνες.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Coty έχει δηλώσει πωλήσεις μειωμένες κατά 123 εκατ. δολάρια σε σχέση με τις πραγματικές.

Σύμφωνα με την αγωγή, αυτό είχε ως αποτέλεσμα η DB Ventures να στερηθεί 6 εκατ. δολάρια από δικαιώματα εκμετάλλευσης (royalties) που της οφείλονταν.

Οι δικηγόροι του Μπέκαμ υποστηρίζουν ότι η εταιρεία εξαπατήθηκε ως προς τα συγκεκριμένα ποσά.

Τα έγγραφα κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η Coty έχει ήδη υποβάλει την υπερασπιστική της θέση, ζητώντας την απόρριψη της υπόθεσης.

Η απάντηση της Coty: «Δεν πρόκειται για την προστασία του ονόματος Μπέκαμ»

Η Coty απορρίπτει την εκδοχή της πλευράς Μπέκαμ.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η διαμάχη δεν αφορά πραγματικά την πώληση αρωμάτων σε καταστήματα Poundland ή σε πρατήρια καυσίμων.

Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για προσπάθεια πρόωρου τερματισμού της υφιστάμενης συνεργασίας, ώστε τα δικαιώματα να περάσουν νωρίτερα σε ανταγωνιστική εταιρεία.

Με νομικούς όρους, η Coty χαρακτηρίζει την υπόθεση «προφανή προσπάθεια κατασκευής προσχηματικής βάσης» για μια τέτοια κίνηση.

«Δεν πρόκειται για την προστασία του εμπορικού σήματος David Beckham», υποστηρίζουν οι δικηγόροι της Coty.

Κατά την εταιρεία, πραγματικό κίνητρο είναι η επιθυμία μεταφοράς της άδειας εκμετάλλευσης στην Interparfums «χρόνια πριν από τη λήξη της συμφωνίας το 2028», με τη δημιουργία ενός προσχήματος για την πρόωρη αποχώρηση.

Η Coty προσθέτει ότι η DB Ventures «δεν κατάφερε να πείσει τη Coty Γερμανίας να παραιτηθεί από τα κατοχυρωμένα συμβατικά δικαιώματά της χωρίς κανένα αντάλλαγμα».

Πρώτη θέση στα αεροπλάνα, πολυτελή ξενοδοχεία και 7% royalties

Τα αποδεικτικά στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα των ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων που έχει εξασφαλίσει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στις εμπορικές συνεργασίες του.

Σύμφωνα με μια συμφωνία παραχώρησης άδειας του 2016, η Coty υποχρεούται να καλύπτει τα έξοδα ταξιδιών πρώτης θέσης, γευμάτων και ξενοδοχείων όταν ο Μπέκαμ συμμετέχει σε δραστηριότητες προώθησης των αρωμάτων.

Η κάλυψη αφορά όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και δύο συνοδούς και έναν υπάλληλο προσωπικής ασφάλειας.

Οι ημέρες που αφιερώνονται σε προωθητικές δραστηριότητες περιορίζονται σε μόλις έξι ώρες, στις οποίες συνυπολογίζεται και ο χρόνος που χρειάζεται ο Μπέκαμ για την περιποίηση των μαλλιών και το μακιγιάζ του.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι τα συμφωνημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης από τις πωλήσεις των αρωμάτων ανέρχονται στο 7%.

Η Coty αρνείται ότι πούλησε αρώματα στην Poundland

Η Coty αρνείται ότι τα αρώματα David Beckham πωλήθηκαν ποτέ μέσω της αλυσίδας Poundland.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια σε ποια σημεία πώλησης θα διαθέτει τη σειρά αρωμάτων David Beckham.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μόνο η διανομή των προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και υπεραγορές απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την DB Ventures.