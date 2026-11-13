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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών παραμένει η Nvidia με το βάρος να μετατοπίζεται στον εντοπισμό του ανθρώπου που θα αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο της αντικατάστασης του Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών μετά από 33 χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Για την ώρα, η διοίκηση κάλυψε το κενό ορίζοντας προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, προσέλαβε εξωτερική εταιρεία αναζήτησης ανώτατων στελεχών, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει εξονυχιστικά τους πιθανούς δελφίνους τόσο από τους κόλπους της εταιρείας, όσο και από την ευρύτερη αγορά.

Με τη διαδικασία να αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, αν όχι εβδομάδες, διεθνείς αναλυτές, θεσμικοί παράγοντες της Wall Street, πλατφόρμες προβλέψεων, αλλά ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν «μπει» στη συζήτηση διαμορφώνοντας μια πιθανή λίστα δελφίνων, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και κάποια έκπληξη!

Κολέτ Κρες: Η προσωρινή CEO που γνωρίζει τη Wall Street

Η Κολέτ Κρες αποτελεί την πρώτη εύλογη επιλογή, δεδομένου πως ήδη ανέλαβε προσωρινά το τιμόνι της εταιρείας. Αποτελεί, εξάλλου, το πιο αναγνωρίσιμο στέλεχος της Nvidia μετά τον Χουάνγκ, ιδιαίτερα μεταξύ των επενδυτών. Βρίσκεται στην εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2013, ως εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στις Microsoft, Cisco και Texas Instruments.

Έχει διαχειριστεί την οικονομική επέκταση της Nvidia και τη στρατηγική χρηματοδότησης εταιρειών του οικοσυστήματος AI. Ανήκει στον στενό κύκλο του Χουάνγκ, μαζί με τους Τιμ Τέτερ, Ντέμπορα Σόκουιστ και Νικ Πάρκερ.

Στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi συγκεντρώνει 30% πιθανότητες διαδοχής, έναντι 22% στην Polymarket. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι η εμπιστοσύνη των αγορών και η γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ωστόσο, δεν διαθέτει σοβαρές τεχνικές γνώσεις του κλάδου, όπως ο Χουάνγκ.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της θα είναι η επικείμενη παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia στις 17 Νοεμβρίου.

Ίαν Μπακ: Ο δημιουργός της CUDA και φαβορί των αγορών

Ο Ίαν Μπακ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τεχνολόγους της Nvidia, στην οποία εργάζεται εδώ και 22 χρόνια. Διαθέτει διδακτορικό στην επιστήμη των υπολογιστών από το Στάνφορντ και είναι ο δημιουργός της CUDA, της πλατφόρμας λογισμικού που συνέβαλε καθοριστικά στην κυριαρχία της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα είναι αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής δραστηριοτήτων hyperscale και υπολογιστών υψηλών επιδόσεων, έχοντας καθοριστικό ρόλο στις υποδομές κέντρων δεδομένων.

Ο Τάε Κιμ, συγγραφέας του βιβλίου The Nvidia Way, τον χαρακτηρίζει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της Nvidia, ενώ ο καθηγητής του Yale Τζέφρι Σόνενφελντ θεωρεί ότι διαθέτει την τεχνογνωσία, τις σχέσεις με τους πελάτες και τον σεβασμό των εργαζομένων που απαιτεί η θέση.

Στην Kalshi εμφανίζει πιθανότητα 35% να αναλάβει την ηγεσία, ενώ στην Polymarket συγκεντρώνει 25%. Το βασικό του μειονέκτημα είναι η περιορισμένη εμπειρία στη συνολική διοίκηση μιας εισηγμένης εταιρείας της κλίμακας της Nvidia.

Ρενέ Χάας: Ο πρώην της Nvidia που διοικεί την Arm

Ο Ρενέ Χάας, διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings, ξεχώρισε γρήγορα στις προβλέψεις, καθώς διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: γνωρίζει τη Nvidia εκ των έσω, αλλά έχει αποδείξει επίσης ότι μπορεί να διοικήσει μια μεγάλη εισηγμένη τεχνολογική εταιρεία.

Εργάστηκε επί επτά χρόνια στη Nvidia, έως το 2013, και στη συνέχεια ανέλαβε σημαντικές διοικητικές θέσεις στην Arm. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία εισήχθη στον Nasdaq το 2023, με τη μετοχή της να καταγράφει έκτοτε άνοδο άνω του 230%.

Ο Τάε Κιμ θεωρεί τον Χάας μία από τις δύο καταλληλότερες επιλογές για τη διαδοχή, μαζί με τον Ίαν Μπακ. Όπως επισημαίνει, συνδυάζει τεχνολογική κατάρτιση, διοικητική εμπειρία και ικανότητα δημόσιας εκπροσώπησης μιας μεγάλης εταιρείας.

Λίζα Σου: Η επικεφαλής της AMD και μακρινή συγγενής του Χουάνγκ

Η Λίζα Σου βρίσκεται στην ηγεσία της AMD, του σημαντικότερου άμεσου ανταγωνιστή της Nvidia στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που της χαρίζει πολλούς… πόντους σε επίπεδα αναγνωρισιμότητας και γνώσης.

Από το 2014 έχει μεταμορφώσει την AMD, οδηγώντας την σε τεχνολογική ανάκαμψη έναντι της Intel, ενώ η μετοχή της έχει καταγράψει άνοδο σχεδόν 170 φορές κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η Σου, η οποία συνδέεται με μακρινή συγγένεια με τον Χουάνγκ, διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία διοίκησης μεγάλης εταιρείας ημιαγωγών. Ωστόσο, μια ενδεχόμενη μετακίνησή της θα απαιτούσε να εγκαταλείψει την εταιρεία με την οποία έχει ταυτιστεί επαγγελματικά.

Τιμ Κουκ: Η απρόσμενη πρόταση-σφήνα του Τραμπ

Ο Τιμ Κουκ μπήκε απρόσμενα στη συζήτηση έπειτα από δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε τον πρώην επικεφαλής της Apple για τη θέση.

«Τώρα που ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έκανε φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος για να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple. Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Ο Κουκ αποχώρησε από τη θέση του CEO της Apple στα τέλη Αυγούστου, έπειτα από 15 χρόνια. Διαθέτει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και στις σχέσεις με κυβερνήσεις, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για τη Nvidia. Ωστόσο, θεωρείται μάλλον απίθανο να αναλάβει τη θέση.

Μπρετ Τέιλορ: Ο έμπειρος διαχειριστής εταιρικών κρίσεων

Ο Μπρετ Τέιλορ, πρώην συνδιευθύνων σύμβουλος της Salesforce και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, διευθύνει σήμερα την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Sierra.

Έχει εργαστεί στις Google και Facebook, συμμετείχε στη δημιουργία του Google Maps και προήδρευσε του διοικητικού συμβουλίου του Twitter κατά την εξαγορά του από τον Έλον Μασκ.

Ανέλαβε επίσης την προεδρία της OpenAI μετά την κρίση που οδήγησε στην προσωρινή απομάκρυνση του Σαμ Άλτμαν. Το σημαντικότερο προσόν του είναι η εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων διοικητικών καταστάσεων και οι εκτεταμένες σχέσεις του στη Silicon Valley.

Έρικ Σμιντ: Η επιλογή του καθηγητή του Yale

Ο πρώην επικεφαλής της Google, Έρικ Σμιντ, προτάθηκε από τον καθηγητή Τζέφρι Σόνενφελντ, ο οποίος εκτίμησε ότι θα μπορούσε να αναλάβει αμέσως τη Nvidia.

Ο Σμιντ διοίκησε τη Google από το 2001 έως το 2011, προήδρευσε της αμερικανικής Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και σήμερα ηγείται της Relativity Space.

Η εμπειρία του στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κυβερνητικές σχέσεις είναι σημαντική. Ωστόσο, σύμφωνα με το TechCrunch, οι παλαιότερες δημοσιοποιημένες προσωπικές του υποθέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για το διοικητικό συμβούλιο.

Τζόνι Σρούτζι: Ο αρχιτέκτονας των επεξεργαστών της Apple

Ο Τζόνι Σρούτζι, επικεφαλής τεχνολογίας υλικού της Apple, έχει ηγηθεί της ανάπτυξης των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται στα iPhone, Mac και άλλες συσκευές της εταιρείας.

Διαθέτει βαθιά γνώση σχεδιασμού μικροκυκλωμάτων και τεχνολογικής ενσωμάτωσης. Το μειονέκτημά του είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έχει αναπτυχθεί στο κλειστό οικοσύστημα της Apple, χωρίς την αντίστοιχη εμπειρία στη δημόσια εκπροσώπηση μιας εταιρείας όπως η Nvidia.

Ματ Γκάρμαν: Ο άνθρωπος των data centers της Amazon

Ο Ματ Γκάρμαν, επικεφαλής της Amazon Web Services, συνδυάζει τεχνική κατάρτιση και επιχειρησιακή εμπειρία.

Διοικεί ένα τεράστιο δίκτυο υποδομών cloud, στο οποίο χρησιμοποιούνται τόσο επεξεργαστές Nvidia όσο και μικροκυκλώματα που αναπτύσσει η ίδια η Amazon.

Γνωρίζει επομένως τις ανάγκες των μεγαλύτερων πελατών της Nvidia. Στα μειονεκτήματά του συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η Amazon θεωρήθηκε πως αρχικά υστέρησε έναντι της Microsoft και της Google στις υποδομές AI.

Σαντζάι Μεχρότρα: Η εμπειρία της Micron

Ο Σαντζάι Μεχρότρα, διευθύνων σύμβουλος της Micron Technology, γνωρίζει σε βάθος τη βιομηχανία ημιαγωγών και τους κύκλους ανάπτυξης και ύφεσής της.

Από την ανάληψη της ηγεσίας το 2017, έχει επιβλέψει άνοδο της μετοχής της Micron άνω του 2.700%, με σημαντική ώθηση από τη ζήτηση για μνήμες AI.

Ωστόσο, η εμπειρία του επικεντρώνεται κυρίως στη μνήμη και στη βιομηχανική παραγωγή, αντί στην αρχιτεκτονική επεξεργαστών γραφικών και στο λογισμικό που αποτελούν τον πυρήνα της Nvidia.

Λιπ-Μπου Ταν: Η περίπτωση του επικεφαλής της Intel

Ο Λιπ-Μπου Ταν διαθέτει μακρά εμπειρία στους ημιαγωγούς, αλλά η εταιρεία που διοικεί, η Intel, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Παρά την αύξηση των εσόδων του τρίτου τριμήνου κατά 21%, στα 16,5 δισ. δολάρια, η εταιρεία προειδοποίησε για αποτελέσματα κατώτερα των προσδοκιών στο τέταρτο τρίμηνο.

Αναλόγως η μετοχή υπολείπεται άλλων τεχνολογικών κολοσσών. Μια μετακίνησή του στη Nvidia θα αποτελούσε εντυπωσιακή αλλαγή πορείας, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις επίσημης προσέγγισης.

Μάντισον Χουάνγκ: Η κόρη του ιδρυτή και το απόλυτο αουτσάιντερ

Στο περιθώριο της κούρσας διαδοχής βρίσκεται και η Μάντισον Χουάνγκ, κόρη του Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία είχε αρχίσει να εμφανίζεται ολοένα συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της, αν και θεωρείται το απόλυτο αουτσάιντερ.

Εντάχθηκε στη Nvidia ως ασκούμενη πριν από περίπου έξι χρόνια και σήμερα κατέχει ανώτερη θέση στο μάρκετινγκ προϊόντων. Τον τελευταίο καιρό συνόδευε τον πατέρα της σε διεθνή ταξίδια, μεταξύ των οποίων και η επίσκεψή του στην Ευρώπη τον Οκτώβριο.

Στη Nvidia εργάζονται επίσης ο γιος του, Σπένσερ Χουάνγκ, και ο γαμπρός του, Νίκο Καπρέζ, ο οποίος κατέχει θέση αντιπροέδρου στον τομέα ανάπτυξης υποδομών AI.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ είχε επιχειρήσει να περιορίσει τις εικασίες περί οικογενειακής διαδοχής. Μιλώντας στο Bloomberg τον προηγούμενο μήνα, είχε ξεκαθαρίσει ότι τα παιδιά του «πρέπει να το κερδίσουν», υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμούσε να τους επιβάλει το βάρος της διοίκησης της εταιρείας. Ωστόσο, υπό τα νέα δεδομένα θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, ενώ βέβαια η άποψη του δεν είναι αμελητέα δεδομένου πως παραμένει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Nvidia. Επίσης διατηρεί τεράστια επιρροή στη διοίκηση, παρά την απομάκρυνση του.

Η Μάντισον δεν διαθέτει την τεχνολογική και διοικητική εμπειρία των υπόλοιπων υποψηφίων, ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι εξετάζεται επισήμως για τη θέση. Παραμένει, λοιπόν, το απόλυτο αουτσάιντερ στη μάχη για τη διαδοχή του ανθρώπου που δημιούργησε τη Nvidia και την οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.