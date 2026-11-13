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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει προσεγγίσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Arm Holdings, Ρενέ Χάας, στο πλαίσιο της αναζήτησης διαδόχου του Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πρόσωπα που έχουν γνώση των σχετικών διεργασιών.

Ο Χάας, ο οποίος ηγείται της βρετανικής εταιρείας σχεδιασμού ημιαγωγών Arm, που υποστηρίζεται από τη SoftBank, από το 2022, έχει εργαστεί στο παρελθόν για περίπου επτά χρόνια στη Nvidia, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Εξακολουθεί μάλιστα να διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τον Χουάνγκ όσο και με ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Χάας συγκαταλέγεται μεταξύ αρκετών υποψηφίων που εξετάζονται για την ανάληψη της ηγεσίας της Nvidia, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα του προταθεί τελικά η θέση ή ότι ο ίδιος θα αποδεχθεί μια ενδεχόμενη πρόταση.

Αναλόγως το όνομα του Χάας φιγουράρει ψηλά ανάμεσα στις λίστες των δελφίνων που έχουν σχηματίσει διεθνείς αναλυτές, στο πλαίσιο της σεναριολογίας που έχει αναπτυχθεί για τον εντοπισμό του μόνιμου διαδόχου του Χουάγκ.

Προς το παρόν, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου της Nvidia ασκεί η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες.

Η Arm αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ η Nvidia δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα των FT για σχολιασμό της πληροφορίας.