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Σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ανεβαίνουν και το κόστος των καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί, οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου επιλέγουν να επενδύσουν δισεκατομμύρια στην πολυτέλεια. Αντί να περιορίσουν τις δαπάνες τους, αυξάνουν τις θέσεις business class και premium economy, εκτιμώντας ότι η ζήτηση για ακριβότερα και πιο άνετα ταξίδια θα παραμείνει ισχυρή τα επόμενα χρόνια.

Η British Airways ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου των Airbus A380, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου ύψους 7 δισ. στερλινών, που, σύμφωνα με τους Financial Times, θα την καταστήσει τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο ως προς τη χωρητικότητα σε θέσεις business class.

Την ίδια στιγμή, η Virgin Atlantic σχεδιάζει να αυξήσει κατά 30% τις θέσεις υψηλότερης κατηγορίας μέσα στην επόμενη τετραετία, επενδύοντας στην αυξανόμενη προθυμία των ταξιδιωτών να πληρώνουν περισσότερα για καλύτερες υπηρεσίες.

Οι δύο βρετανικές αεροπορικές εταιρείες προστίθενται σε έναν ολοένα μεγαλύτερο αριθμό αερομεταφορέων που αναδιαμορφώνουν τις καμπίνες των αεροσκαφών τους, στοιχηματίζοντας ότι αυτές οι επενδύσεις θα αποδώσουν την επόμενη δεκαετία, παρά την ανησυχία που προκαλεί στον κλάδο η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων.

«Η ζήτηση για premium ταξίδια είναι ακόρεστη»

«Η ζήτηση για premium ταξίδια είναι ακόρεστη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Virgin Atlantic, Κορνέλ Κόστερ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί την επέκταση των πολυτελών θέσεων ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα.

«Δεν το βλέπω καθόλου ως στοίχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να αναδιαμορφώσει πλήρως το εσωτερικό των Boeing 787 Dreamliner, προκειμένου να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις premium economy και business class.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει φέτος σε αυξήσεις των ναύλων, επιχειρώντας να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, αναμένουν νέες ανατιμήσεις και το 2027, με τη Lufthansa να προειδοποιεί αυτόν τον μήνα ότι οι τιμές των εισιτηρίων ενδέχεται να αυξηθούν με διψήφιο ποσοστό την επόμενη χρονιά.

Παρά τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, οι διοικήσεις των αεροπορικών εταιρειών εμφανίζονται πεπεισμένες ότι η ζήτηση θα αντέξει.

Ο επικεφαλής της British Airways, Σον Ντόιλ, υποστήριξε ότι η ταξιδιωτική ζήτηση παραμένει γενικά ιδιαίτερα ανθεκτική.

«Αν πρόκειται να κλείσεις μια συμφωνία ή να επενδύσεις σε μια επιχείρηση, θεωρώ ότι θα ταξιδέψεις», δήλωσε. «Και αν το αεροπορικό εισιτήριο είναι 5% ή 6% ακριβότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δεν πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα που θα αλλάξει την απόφασή σου».

Η παγκόσμια στροφή στα πολυτελή αεροπορικά ταξίδια

Η στροφή προς τις ακριβότερες κατηγορίες θέσεων δεν περιορίζεται στη Βρετανία.

Αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο τροποποιούν τη διαρρύθμιση των αεροσκαφών τους, δημιουργώντας περισσότερο χώρο για τις premium υπηρεσίες τους.

Η Air France παρουσίασε πέρυσι τις νέες καμπίνες πρώτης θέσης La Première, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού του στόλου της. Αντίστοιχα, η Singapore Airlines παρουσίασε αυτόν τον μήνα μια νέα πρόταση πρώτης θέσης, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο πλήρως επίπεδο κρεβάτι που προσφέρεται σε καμπίνα αεροπορικής εταιρείας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Delta Air Lines και η United Airlines έχουν επίσης αυξήσει τις θέσεις υψηλότερης κατηγορίας, αναγνωρίζοντας μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Οι αμερικανικές εταιρείες κάνουν λόγο για τη λεγόμενη «οικονομία σε σχήμα Κ» (K-shaped economy), όπου τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους, την ώρα που τα νοικοκυριά με χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη ζήτηση για τις premium καμπίνες, οι οποίες αποτελούν συνήθως τις πιο κερδοφόρες θέσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Μάλιστα, η αύξηση δεν προέρχεται αποκλειστικά από τους επαγγελματίες ταξιδιώτες. Ολοένα περισσότεροι επιβάτες που ταξιδεύουν για αναψυχή επιλέγουν να πληρώσουν από την τσέπη τους για εισιτήρια premium economy ή business class.

«Αυτό το μοτίβο της οικονομίας σε σχήμα Κ είναι εμφανές εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και σίγουρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες», επισήμανε ο Κόστερ.

Περισσότερες σουίτες και business class στα νέα αεροσκάφη

Η Virgin Atlantic προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στη διαμόρφωση του στόλου της.

Στα αναβαθμισμένα Boeing 787 Dreamliner, οι θέσεις της πολυτελούς κατηγορίας Upper Class θα αυξηθούν από 31 σε 44, με οκτώ από αυτές να αποτελούν τις μεγαλύτερες και πιο ευρύχωρες Retreat Suites.

Παράλληλα, οι θέσεις premium economy θα αυξηθούν από 35 σε 56, ενισχύοντας σημαντικά τη χωρητικότητα στις κατηγορίες με τα υψηλότερα έσοδα ανά επιβάτη.

«Τα επόμενα Airbus A330 θα παραδοθούν με αυτή τη διαμόρφωση, που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις premium θέσεις, ενώ όλα τα Boeing 787 θα αναβαθμιστούν πλήρως, από τη μύτη μέχρι την ουρά, με την ίδια φιλοσοφία», εξήγησε ο επικεφαλής της Virgin Atlantic.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση», πρόσθεσε.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί και η British Airways, η οποία προχωρά σε εκτεταμένη αναβάθμιση των διώροφων Airbus A380.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, ολόκληρο το επάνω κατάστρωμα των αεροσκαφών θα μετατραπεί σε χώρο business class, με τον συνολικό αριθμό των σχετικών θέσεων να αυξάνεται από 97 σε 106.

Η βρετανική εταιρεία, η οποία απέσυρε ολόκληρο τον στόλο των Boeing 747 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διαθέτει σήμερα 12 Airbus A380, που εξυπηρετούν προορισμούς όπως η Βοστώνη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και το Γιοχάνεσμπουργκ.

Επενδύσεις με ορίζοντα 15ετίας παρά το αυξημένο κόστος

Ο Σον Ντόιλ εξήγησε ότι η απόφαση για την αναβάθμιση των A380 αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης της British Airways στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ταξιδιωτικής αγοράς.

«Όταν αγοράζεις ένα αεροσκάφος, επενδύεις για 25 χρόνια», δήλωσε στους Financial Times.

«Πρέπει να εξετάζεις μια τέτοια αναβάθμιση σε μακροπρόθεσμη βάση. Πρόκειται για μια μεγάλη κεφαλαιουχική επένδυση, την οποία αξιολογείς με ορίζοντα 10 έως 15 ετών».

Η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό του στόλου είχε ληφθεί πριν από δύο χρόνια, ωστόσο τα τελικά σχέδια παρουσιάστηκαν μόλις τον προηγούμενο μήνα, σε μια συγκυρία κατά την οποία το κόστος των αεροπορικών καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί, δημιουργώντας έντονες πιέσεις στα οικονομικά των αερομεταφορέων.

Παρά το δυσμενέστερο περιβάλλον και τον επίμονο πληθωρισμό, ο επικεφαλής της British Airways θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να διαθέτουν μεγαλύτερα ποσά για ταξίδια σε καμπίνες υψηλότερης κατηγορίας.

Μάλιστα, εκτιμά ότι οι απαισιόδοξες προβλέψεις της πανδημίας για το τέλος των επαγγελματικών μετακινήσεων, λόγω της εξάπλωσης της τηλεργασίας και των τηλεδιασκέψεων, δεν επιβεβαιώθηκαν.

«Έχω αρχίσει να κουράζομαι κάπως από το Teams και το Zoom», σχολίασε χαρακτηριστικά. «Αν θέλεις πραγματικά να πετύχεις πράγματα, πρέπει να βγεις έξω και να συναντήσεις τους ανθρώπους από κοντά».