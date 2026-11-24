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Σε υψηλό 16 ετών αναμένεται να φτάσουν οι αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ κατά την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving), καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί ετοιμάζονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς. Η αυξημένη επιβατική κίνηση αποτελεί σημαντική δοκιμασία για την ασφάλεια και την αξιοπιστία του αμερικανικού συστήματος αερομεταφορών, μετά τη γενικευμένη διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Περισσότερες από 417.000 πτήσεις έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της εννιαήμερης εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών.

Η 25η Νοεμβρίου προβλέπεται να είναι η ημέρα με τη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 52.000 πτήσεις.

Συγκριτικά, την αντίστοιχη περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών πέρυσι είχαν προγραμματιστεί περισσότερες από 360.000 πτήσεις.

Η μεγάλη δοκιμασία μετά το χάος στις αερομεταφορές

Η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να καθησυχάσει το επιβατικό κοινό, έπειτα από μια σειρά προβλημάτων που έπληξαν τον κλάδο των αερομεταφορών μέσα στον Νοέμβριο.

Το σοβαρότερο περιστατικό αφορούσε τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η οποία οδήγησε σε μια σπάνια, πανεθνική καθήλωση πτήσεων στις ΗΠΑ.

Η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση περίπου 20.000 πτήσεων, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση στα αεροδρόμια της χώρας.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, μια νέα τεχνολογική αστοχία προκάλεσε τετράωρη διακοπή λειτουργίας στην United Airlines Holdings.

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα, όταν η Delta Air Lines ανέστειλε προσωρινά την Κυριακή τις αναχωρήσεις από τον αεροπορικό της κόμβο στην Ατλάντα, εξαιτίας τεχνικής βλάβης που προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

«Το μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ είναι σαφές: η ασφάλειά σας αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, σε ανακοίνωσή του.

«Οι Αμερικανοί πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, ώστε οι οικογένειες να φτάσουν εκεί όπου πρέπει να πάνε», πρόσθεσε.

Ο Ντάφι έχει ζητήσει έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 50 δισ. δολαρίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε πεπαλαιωμένο εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες.