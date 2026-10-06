Από τη Βουκουρεστίου και το Golden Hall μέχρι τη Μύκονο και την Costa Navarino, και πλέον από το The Ilisian έως το Ελληνικό, η οικογένεια Καίσαρη διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμά της στην αγορά του κοσμήματος και του ρολογιού πολυτελείας.

Το νέο Kessaris στο συγκρότημα του πρώην Hilton έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του, ενώ το επόμενο σχέδιο που καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις είναι η δημιουργία καταστήματος Bulgari στο Ελληνικό.

Πίσω από τα νέα ανοίγματα βρίσκεται μια οικογενειακή επιχείρηση που έχτισε ο Κώστας Καίσαρης και την οποία διοικεί εδώ και χρόνια ο γιος του, Βασίλης Καίσαρης. Και οι οικονομικές καταστάσεις για το 2025, που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, δείχνουν ότι η ανάπτυξη του δικτύου συνοδεύεται από σημαντικά μεγέθη: οι τρεις εταιρείες του οικογενειακού σχήματος που εμφάνισαν πωλήσεις κατέγραψαν αθροιστικά κύκλο εργασιών 27,84 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αποτελεί απλό άθροισμα των δημοσιευμένων κύκλων εργασιών και όχι ενοποιημένο τζίρο, καθώς μεταξύ των εταιρειών υπάρχουν συναλλαγές. Τη μερίδα του λέοντος έχει η ΩΡΑ-ΚΑΙΣΑΡΗΣ, με πωλήσεις άνω των 21 εκατ. ευρώ, ενώ η ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ξεπέρασε τα 6,3 εκατ. ευρώ.

Τα νέα ανοίγματα

Με το νέο Kessaris στο The Ilisian να λειτουργεί ήδη, το επόμενο βήμα στρέφει το ενδιαφέρον στο Ελληνικό. Στην έκθεση διαχείρισης της ΩΡΑ-ΚΑΙΣΑΡΗΣ αναφέρεται ρητά η δημιουργία καταστήματος του οίκου Bulgari στο Ελληνικό. Μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σχέση της οικογένειας Καίσαρη με τον ιταλικό οίκο αποτελεί ένα από τα βασικά κεφάλαια της επιχειρηματικής της διαδρομής.

Την ίδια ώρα ανανεώνεται και το υφιστάμενο δίκτυο. Μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση του καταστήματος της Βουκουρεστίου 8, ενώ σειρά έχει το σημείο στο Golden Hall. Η διοίκηση της ΩΡΑ-ΚΑΙΣΑΡΗΣ αναφέρεται παράλληλα σε περαιτέρω επέκταση του δικτύου πωλήσεων, ενώ η Μύκονος και η Costa Navarino αποτελούν σημαντικούς εποχικούς πόλους δραστηριότητας.

Η ΩΡΑ

Η ΩΡΑ-ΚΑΙΣΑΡΗΣ παραμένει η μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία του σχήματος. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε το 2025 κατά 12,2%, στα 21 εκατ. ευρώ από 18,72 εκατ. ευρώ το 2024. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 7,14 εκατ. ευρώ από 6,53 εκατ. ευρώ, αν και το μικτό περιθώριο υποχώρησε ελαφρά στο 34% από 34,9%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,85 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 1,47 εκατ. ευρώ από 1,43 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία επομένως κινήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό από τις πωλήσεις, καθώς οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν και ξεπέρασαν τα 5,26 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος της χρήσης τα αποθέματα ξεπερνούσαν τα 10,28 εκατ. ευρώ, οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονταν σε 3,12 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα πλησίαζαν τα 2,4 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός υποχώρησε περίπου στα 6,59 εκατ. ευρώ από 7,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Στις οικονομικές καταστάσεις υπάρχει πάντως και η επιφύλαξη του ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων περίπου 539 χιλ. ευρώ για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί απομείωση, καθώς και μη σχηματισμένη πρόβλεψη περίπου 82 χιλ. ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Από την πλευρά της, η διοίκηση δίνει για την επόμενη περίοδο ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ρευστότητας και στην αύξηση της εισπραξιμότητας από πελάτες, παράλληλα με την ανάπτυξη των πωλήσεων και του δικτύου.

Τα «χρυσά» μερίσματα

Στα περίπου 2,04 εκατ. ευρώ μπορούν να φθάσουν αθροιστικά οι προτεινόμενες διανομές προς τους μετόχους από τις δύο βασικές εμπορικές εταιρείες για τη χρήση του 2025.

Στην ΩΡΑ-ΚΑΙΣΑΡΗΣ προτείνεται ελάχιστο μέρισμα 515 χιλ. ευρώ και πρόσθετο μέρισμα 947,5 χιλ. ευρώ, δηλαδή συνολική διανομή περίπου 1,46 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, σχεδόν το σύνολο των προς διάθεση κερδών κατευθύνεται στους μετόχους. Το 2025 είχαν επίσης καταβληθεί 440 χιλ. ευρώ από μερίσματα προηγούμενης χρήσης.

Στη δεύτερη βασική εμπορική εταιρεία της οικογένειας, την ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6%, στα 6,34 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 18,7%, στις 488,4 χιλ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 38,7% από 36,3%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, σύμφωνα με τη διοίκηση, αυξήθηκαν στα 535 χιλ. ευρώ από 339 χιλ. ευρώ.

Και εδώ το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων κερδών προορίζεται για διανομή. Η πρόταση προβλέπει ελάχιστο μέρισμα 162,4 χιλ. ευρώ και επιπλέον διανομή 415,3 χιλ. ευρώ, ανεβάζοντας το δυνητικό συνολικό ποσό στα περίπου 577,7 χιλ. ευρώ.

Στον ισολογισμό της ίδιας εταιρείας ξεχωρίζει το ύψος των αποθεμάτων, τα οποία στο τέλος του 2025 ανέρχονταν σε 39,12 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε στα 5,77 εκατ. ευρώ από 4,08 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 1,52 εκατ. ευρώ.

Οι άλλες εταιρείες

Πέρα από τους δύο βασικούς εμπορικούς πυλώνες, οι υπόλοιπες εταιρείες συμπληρώνουν την εικόνα του οικογενειακού σχήματος.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΠΕ, γνωστή και ως Kessaris Praxis, εμφάνισε σημαντική κάμψη των πωλήσεων, οι οποίες περιορίστηκαν σε 502 χιλ. ευρώ από 888 χιλ. ευρώ το 2024. Η χρήση κατέληξε σε ζημιές 87,4 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 5,2 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Μετά το τέλος της χρήσης, πάντως, οι εταίροι προχώρησαν σε αύξηση κεφαλαίου κατά 450 χιλ. ευρώ με μετρητά, διπλασιάζοντας το εταιρικό κεφάλαιο από 450 χιλ. σε 900 χιλ. ευρώ.

Η ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ δεν εμφάνισε πωλήσεις το 2025, έναντι 52,4 χιλ. ευρώ το 2024, και κατέγραψε ζημιές περίπου 49,9 χιλ. ευρώ. Διατηρεί πάντως σημαντικές απαιτήσεις, ύψους περίπου 1,8 εκατ. ευρώ.

Χωρίς πωλήσεις παρέμεινε και η ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, η οποία εμφάνισε ζημιές 116,3 χιλ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της αφορά ακίνητα, η αξία των οποίων διαμορφώνεται σε περίπου 1,69 εκατ. ευρώ.

Η διαδρομή

Η σημερινή ανάπτυξη του δικτύου πατά πάνω σε μια επιχειρηματική διαδρομή άνω των έξι δεκαετιών. Ο Κώστας Καίσαρης μπήκε στον χώρο του κοσμήματος σε ηλικία 23 ετών, δίπλα στον θείο του Άγγελο Βουράκη, ενώ ακολούθησαν εμπειρίες και επαφές σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού, από την Ιταλία και το Βέλγιο μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε αυτόνομη πορεία, αρχικά από έναν μικρό χώρο στη συμβολή Ερμού και Διομείας και στη συνέχεια με σταδιακή μετατόπιση προς την αγορά πολυτελείας της Βουκουρεστίου. Σταθμός υπήρξε η ανάληψη του ιστορικού καταστήματος Ορφανίδη το 1988, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οικοδομήθηκε η σχέση με την Bulgari, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της παρουσίας του ονόματος Καίσαρη στην ελληνική αγορά πολυτελείας.

Με τον Βασίλη Καίσαρη εδώ και χρόνια στη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης, το βάρος πέφτει πλέον στη διεύρυνση και την ανανέωση του δικτύου. Το The Ilisian είναι ήδη το νεότερο σημείο στον χάρτη, ενώ το Ελληνικό βρίσκεται στον σχεδιασμό.

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