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Χωρίς μνηστήρες κατέληξαν οι τρεις βασικοί και με υψηλή τιμή εκκίνησης πλειστηριασμοί που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας.

Συγκεκριμένα, βγήκαν σε επαναληπτικό σφυρί τα βιομηχανικά ακίνητα δύο γνωστών και ισχυρών κάποτε ονομάτων της αγοράς, της Spider-Πέτσιος και της Fieratex, αλλά και μια εντυπωσιακή έπαυλη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Η Spider-Πέτσιος

Στους άγονους πλειστηριασμούς που έγιναν στις 8 και 22 Ιουλίου, ήρθε σήμερα να προστεθεί ένας ακόμη για τη Μεταλλοβιομηχανία Πέτσιος και Υιοί (Spider).

Η εταιρεία που ανήκε κατά το παρελθόν στους leaders της αγοράς, μετά από μια μεγαλειώδη πορεία η οποία ξεκίνησε το 1946 από ένα μικρό μηχανουργείο στα Γιάννενα, εισήλθε σταδιακά σε βαθιά κρίση και από το 2022 ξεκίνησε και η περιπέτεια των πλειστηριασμών για διάφορα ακίνητά της. Το βασικότερο είναι μεγάλο συγκρότημα στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, μεταξύ των οικισμών Ζωοδόχου, Γαρδικίου και Ροδοτοπίου, το οποίο απέχει περίπου 10 χλμ. από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και 1 χλμ. από την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας.

Πρόκειται για βιομηχανικό συγκρότημα, που αναπτύσσεται σε οικόπεδο 102.556 τ.μ. και περιλαμβάνει 14 κτίρια, συνολικής επιφάνειας 16.000 τ.μ. Η μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς για σήμερα είχε οριστεί στα 5.262.119 ευρώ. Παρά ταύτα και αυτός ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Η Fieratex

Άγονο κατέληξε το σημερινό σφυρί και για το βιομηχανικό συγκρότημα της κλωστοϋφαντουργίας Fieratex, -συμφερόντων της οικογένειας Ανεζουλάκη-, στο Κιλκίς, παρά τη μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς κατά 35% (στο 65% της αρχικής), στο ποσό των 3.601.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα την Alpha Bank, σε βάρος της εταιρείας, έγινε στις 21 Ιανουαρίου 2026, με τιμή πρώτης προσφοράς στα 5.540.000 ευρώ, αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ακολούθησε ο δεύτερος στις 18 Μαρτίου, με την ίδια τιμή εκκίνησης, αλλά και αυτός κατέληξε άγονος.

Στις 17 Ιουνίου έγινε ο τρίτος με την τιμή πρώτης προσφοράς μειωμένη κατά 20% (στο 80% της αρχικής) και συγκεκριμένα στα 4.432.000 ευρώ. Ωστόσο και αυτός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Την ίδια τύχη είχε και ο σημερινός.

Πρόκειται για έκταση 69,3 στρεμμάτων στην περιοχή του αγροκτήματος Νέας Σάντας Κιλκίς, επί της οποίας έχει ανεγερθεί βιομηχανικό συγκρότημα πλεκτηρίου – βαφείου υφασμάτων που αποτελείται από τον κύριο χώρο παραγωγής με τριώροφο τμήμα γραφείων, αποθηκευτικούς χώρους και τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Η συνολική επιφάνεια των κυρίων χώρων του συγκροτήματος ανέρχεται σε 32.464,31 τ.μ.

Η Fieratex ιδρύθηκε το 1988 και στην πορεία εξελίχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, με τον όμιλο να αριθμεί αρκετές εταιρείες απασχολώντας, στις εποχές της δόξας του, πάνω από 2000 εργαζομένους.

Ωστόσο και αυτή σταδιακά εισήλθε σε κρίση, καταθέτοντας τον Σεπτέμβριο του 2024, αίτηση πτώχευσης. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, με την απόφασή του στις 11 Μαρτίου 2025 κήρυξε την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ορίζοντας ως ημερομηνία παύσεως των πληρωμών την 10η Ιουλίου 2024.

Η έπαυλη στο Πανόραμα

Σήμερα γράφτηκε το επόμενο επεισόδιο για μια μοναδική έπαυλη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, επιχειρηματικής οικογένειας της Β. Ελλάδας, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας.

Πρόκειται για μια υπόθεση με διαδοχικές ανατροπές, καθώς μετά από ανακοπή η τιμή πρώτης προσφοράς αυξήθηκε από τα 2.400.000 ευρώ στα 7.000.000 ευρώ, καθιστώντας το εν λόγω ιδιωτικό οικιστικό ακίνητο ένα από τα ακριβότερα που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι έχουν προηγηθεί άγονοι πλειστηριασμοί, ο προηγούμενος στις 4 Σεπτεμβρίου έγινε με την τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 20%, στα 5.600.000 ευρώ, αλλά και αυτός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Για σήμερα η τιμή πρώτης προσφοράς είχε υποχωρήσει περαιτέρω κατά 35% (στο 65% της αρχικής) στα 4.550.000 ευρώ, με το ίδιο αποτέλεσμα.

Η διαδικασία αφορά ένα αγροτεμάχιο έκτασης 8.800 τ.μ., που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος, του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επί του οποίου έχει ανεγερθεί μία διώροφη κατοικία.

Όπως σημειώνεται, πρόκειται για μία πολυτελή μονοκατοικία-βίλλα, με αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που προσομοιάζει σε έπαυλη και έχει πολύ μεγάλο μέγεθος κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη γειτονιά.

Διαθέτει μεγάλη μαρμάρινη σκάλα στην πρόσοψη και περιποιημένο περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, φαίνεται ότι, το εμβαδόν των επιπέδων της κατοικίας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τα αναγραφόμενα εμβαδά στο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση εκτίμησης (μετά από εξωτερική και εσωτερική αυτοψία) «το ακίνητο συνιστά ένα συγκρότημα υπερπολυτελούς κατοικίας τριών επιπέδων, εμβαδού 811 τ.μ. και ανεξαρτήτων κτιριακών εγκαταστάσεων εμβαδού 503,65 τ.μ., ήτοι συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.314,65 τ.μ.».

Στον περιβάλλοντα χώρο φαίνεται να υπάρχουν διάφορα βοηθητικά κτίσματα, όπως ισόγεια κατοικία φύλακα, Εκκλησάκι, πισίνα, barbeque, κιόσκι, βοηθητικό κτίσμα γκαράζ-αποθήκης. Ακόμη, τριώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 350 τ.μ. περίπου (υπόγειο κελάρι, τραπεζαρία- αποστακτήρας τσίπουρου, όροφος κατοικίας).

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