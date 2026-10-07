Αλλάζει από 1η Νοεμβρίου το τοπίο στις προσλήψεις, καθώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένες ως προς τις αποδοχές που προσφέρουν στους υποψήφιους εργαζομένους. Κάθε αγγελία για νέα θέση εργασίας, είτε δημοσιεύεται σε εφημερίδα είτε στο διαδίκτυο, θα πρέπει πλέον να αναφέρει τον προσφερόμενο μισθό ή το αντίστοιχο εύρος αποδοχών.

Η αλλαγή έχει ως στόχο να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος από την αρχή το οικονομικό αντάλλαγμα που συνοδεύει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει μέχρι τα τελευταία στάδια της διαδικασίας πρόσληψης για να πληροφορηθεί τις απολαβές.

Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος εργαζόμενος αποκτά πιο σαφή εικόνα για το τι προσφέρει κάθε θέση και μπορεί να αποφασίσει εξαρχής αν οι όροι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του.

Η έννοια της αμοιβής, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στον βασικό μισθό. Στο συνολικό πακέτο περιλαμβάνονται bonus, επιδόματα, υπερωρίες, παροχές σε είδος και επαγγελματικές συντάξεις.

Παράλληλα, στις αγγελίες θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για την ισχύουσα συλλογική σύμβαση, εφόσον υπάρχει, ενώ η διατύπωσή τους θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο.

Τέλος στις ερωτήσεις για τον προηγούμενο μισθό

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τη διαδικασία της συνέντευξης. Οι εργοδότες δεν θα μπορούν πλέον να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες αποδοχές τους πριν από την πρόσληψη.

Έτσι, η ερώτηση «ποιος ήταν ο μισθός σας στην προηγούμενη εργασία;» δεν θα μπορεί να αποτελεί μέρος της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση συνδέεται με την προσπάθεια να περιοριστούν οι μισθολογικές ανισότητες και να μην χρησιμοποιούνται οι προηγούμενες απολαβές ενός εργαζομένου ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό του νέου μισθού.

Περισσότερη διαφάνεια στους χώρους εργασίας

Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τις νέες προσλήψεις. Το νέο πλαίσιο επεκτείνει τη μισθολογική διαφάνεια και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αλλάζοντας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπίζονται οι συζητήσεις για τις αποδοχές.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συζητούν ανοιχτά, εφόσον το επιθυμούν, για τον μισθό που λαμβάνουν οι ίδιοι ή οι συνάδελφοί τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν κυρώσεις ή παρατηρήσεις.

Παράλληλα, ένας εργαζόμενος θα μπορεί να ζητήσει στοιχεία που αφορούν το ατομικό επίπεδο αμοιβής του, αλλά και πληροφορίες για τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών που απασχολούνται σε ίδια ή ισοδύναμη εργασία. Τα σχετικά στοιχεία θα παρέχονται χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα των εργαζομένων.

Με τον τρόπο αυτό, ο εργαζόμενος θα μπορεί να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για τη θέση που κατέχει μισθολογικά μέσα στην επιχείρηση και να διαπιστώσει εάν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις.

Πότε υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να δίνουν στοιχεία

Οι επιχειρήσεις αποκτούν επίσης υποχρέωση παροχής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα bonus και τις αποδοχές ανά κατηγορία εργαζομένων.

Η συχνότητα υποβολής των στοιχείων διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα:

250 και πλέον εργαζόμενοι: υποβολή στοιχείων κάθε χρόνο

υποβολή στοιχείων κάθε χρόνο 150 έως 249 εργαζόμενοι: υποβολή κάθε τρία χρόνια

υποβολή κάθε τρία χρόνια 100 έως 149 εργαζόμενοι: υποβολή κάθε τρία χρόνια από το 2031

υποβολή κάθε τρία χρόνια από το 2031 Οι σχετικές υποχρεώσεις αφορούν και δημόσιους φορείς

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μισθολογική διάκριση εις βάρος εργαζομένων, προβλέπεται δυνατότητα διεκδίκησης πλήρους αποζημίωσης, αναδρομικών μισθών και bonus.

Η λογική του νέου πλαισίου δεν είναι να επιβάλει ενιαίες αποδοχές σε όλους τους εργαζομένους, αλλά να ενισχύσει τη διαφάνεια και να περιορίσει τις αδικαιολόγητες μισθολογικές αποκλίσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή ομάδα ή επαγγελματικό κλάδο.

Η εικόνα στις επιχειρήσεις

Παρά τις νέες υποχρεώσεις, η εικόνα που προκύπτει από την αγορά δείχνει ότι η μισθολογική διαφάνεια δεν έχει ακόμη γίνει καθολική πρακτική.

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες, ποσοστό 46%, δηλώνουν ότι στην εταιρεία τους δεν υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

Ωστόσο, το εύρημα αυτό συνδυάζεται με μια διαφορετική εικόνα ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις παρακολουθούν τις αποδοχές. Το 40% δηλώνει ότι δεν διαθέτει κανέναν μηχανισμό για την καταγραφή και την παρακολούθηση των μισθολογικών αποκλίσεων.

Ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει σε καθορισμό συγκεκριμένου εύρους αμοιβών ανά θέση εργασίας. Μόλις 34,7% αναφέρει ότι έχει ήδη ορίσει τέτοιο εύρος.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της υποχρέωσης που έρχεται στις αγγελίες εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να αποτυπώνουν με σαφήνεια το οικονομικό πλαίσιο κάθε διαθέσιμης θέσης.

Γιατί οι μισθοί παραμένουν εκτός αγγελιών

Η δημοσιοποίηση των αποδοχών στις αγγελίες παραμένει μέχρι σήμερα περιορισμένη. Ένα σημαντικό μέρος των εργοδοτών εξακολουθεί να επιλέγει να μην αναφέρει συγκεκριμένα μισθολογικά στοιχεία όταν αναζητεί προσωπικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 35,6% των εργοδοτών δηλώνει ότι δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες για τις αποδοχές για λόγους εμπιστευτικότητας.

Ένα ακόμη 33,1% επιλέγει να μην αναφέρει τον μισθό επειδή θέλει να διατηρεί μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους.

Το νέο πλαίσιο έρχεται να αλλάξει αυτή την πρακτική, μεταφέροντας σημαντικό μέρος της πληροφόρησης για τις αποδοχές στο πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης.

Για τον εργαζόμενο, αυτό σημαίνει ότι η αναζήτηση εργασίας δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην περιγραφή της θέσης, των καθηκόντων και των απαιτούμενων προσόντων. Η οικονομική παράμετρος θα πρέπει να είναι γνωστή εξαρχής.

Για τον εργοδότη, από την άλλη πλευρά, η υποχρέωση αναγραφής μισθού ή εύρους αποδοχών σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει καθορίσει εκ των προτέρων το πλαίσιο αμοιβής για τη συγκεκριμένη θέση.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει έτσι τόσο την αγγελία όσο και τη συνολική διαδικασία επιλογής προσωπικού. Ο υποψήφιος θα γνωρίζει περισσότερα πριν προχωρήσει στη συνέντευξη, ενώ ο εργοδότης θα έχει μικρότερο περιθώριο να αφήσει το ζήτημα των αποδοχών για το τέλος της διαπραγμάτευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δυνατότητα των εργαζομένων να αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία για τις αμοιβές και τις ενδεχόμενες αποκλίσεις μέσα στην ίδια επιχείρηση.

Η μισθολογική διαφάνεια μετατρέπεται επομένως σε βασικό στοιχείο της σχέσης εργοδότη και εργαζομένου, από το πρώτο στάδιο της αναζήτησης προσωπικού έως και την εξέλιξη κάποιου που ήδη εργάζεται στην επιχείρηση.

Η εφαρμογή των νέων κανόνων από την 1η Νοεμβρίου σηματοδοτεί, συνεπώς, μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας, πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις και αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες για τις αποδοχές στους χώρους εργασίας.

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