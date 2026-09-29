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Μια ξεχωριστή δημιουργία που ξεπερνά τα όρια της αυτοκίνησης και προσεγγίζει τη χειροποίητη τέχνη παρουσιάζει η Rolls-Royce Motor Cars, με την ειδική παραγγελία Phantom Hummingbird, βασισμένη στην Phantom Extended.

Το μοναδικό αυτό μοντέλο δημιουργήθηκε ως προσωπικό δώρο για τη σύζυγο ενός πελάτη και σχεδιάστηκε μέσω του Private Office στο Ντουμπάι, αποτελώντας μια αποκλειστική έκφραση της φιλοσοφίας Bespoke της βρετανικής φίρμας.

Η ονομασία Hummingbird προέρχεται από το κολιμπρί, ένα πτηνό που συμβολίζει τη χαρά, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα να ανακαλύπτει κανείς την ομορφιά στις μικρές στιγμές της ζωής.

Η Phantom Hummingbird επιχειρεί να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου, συνδυάζοντας σπάνια υλικά, εξαιρετική τεχνική ακρίβεια και μια μοναδική αισθητική αναφορά στον φυσικό κόσμο.

Η πρώτη χρήση οστράκου abalone σε Rolls-Royce

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Rolls-Royce, μια Phantom ενσωματώνει μαρκετερί από όστρακο abalone — το γνωστό «αυτί της θάλασσας» — ένα υλικό με ιδιαίτερη φυσική ιριδίζουσα εμφάνιση.

Η εσωτερική επιφάνεια του κοχυλιού διαθέτει μια χαρακτηριστική μαργαριταρένια λάμψη, με αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου που μεταβάλλονται ανάλογα με τον τρόπο που το φως αντανακλάται πάνω της.

Το σπάνιο υλικό συνδυάζεται με φίλντισι (mother-of-pearl), δημιουργώντας την εικόνα των πολύχρωμων φτερών του κολιμπρί.

Οι αποχρώσεις του πτηνού, που θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλάσματα της φύσης, αποδίδονται μέσα από μικροσκοπικές δομές των φτερών του που διαθλούν το φως και δημιουργούν συνεχείς αλλαγές χρώματος.

Μαρκετερί υψηλής ακρίβειας στην καμπίνα

Η χειροποίητη σύνθεση αναπτύσσεται σε δύο βασικά σημεία του εσωτερικού χώρου.

Στα αναδιπλούμενα τραπεζάκια Picnic Table, ένα κολιμπρί εμφανίζεται έτοιμο να απογειωθεί, ενώ κάθε πτηνό αποτελείται από 53 ξεχωριστά κομμάτια οστράκου abalone και φίλντισι.

Από αυτά, τα 18 κομμάτια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αναπαράσταση των φτερών.

Παράλληλα, ένα σύνθετο βοτανικό μοτίβο από 84 κομμάτια κοσμεί το πίσω πάνελ Waterfall, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο πίσω καθίσματα.

Το αποτέλεσμα είναι μια καμπίνα που λειτουργεί περισσότερο ως έργο τέχνης παρά ως απλό στοιχείο πολυτελούς εξοπλισμού.

Εννέα μήνες ανάπτυξης για ένα μοναδικό αποτέλεσμα

Η δημιουργία της Phantom Hummingbird απαίτησε περισσότερους από εννέα μήνες εργασίας, καθώς η ομάδα Bespoke χρειάστηκε να αναπτύξει νέες τεχνικές για την επεξεργασία του ιδιαίτερα εύθραυστου οστράκου abalone.

Οι σχεδιαστές, οι μηχανικοί και οι τεχνίτες της Rolls-Royce εργάστηκαν πάνω στον τρόπο κοπής, λείανσης και τοποθέτησης κάθε μικροσκοπικού τμήματος, ώστε τα κομμάτια να ενσωματώνονται απόλυτα στον ξύλινο καπλαμά.

Χρειάστηκαν έξι δοκιμαστικές προσπάθειες μέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη τεχνική.

Κάθε τμήμα οστράκου και φίλντισι κόβεται με λέιζερ ελάχιστα μεγαλύτερο από το τελικό του μέγεθος, ώστε να αντισταθμιστεί η επίδραση της διαδικασίας κοπής, και στη συνέχεια διαμορφώνεται χειροποίητα στην ακριβή του μορφή.

Οι τεχνίτες επεξεργάζονται κάθε άκρη ξεχωριστά, ώστε οι ενώσεις να μην είναι ορατές, μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική στα φτερά του κολιμπρί.

Για την ολοκλήρωση των τριών βασικών πάνελ απαιτήθηκαν συνολικά 45 ώρες χειροποίητης εργασίας.

Χρώματα εμπνευσμένα από το φυσικό περιβάλλον

Η αισθητική της Phantom Hummingbird συνεχίζεται και στην επιλογή των υλικών και των χρωμάτων.

Στο εσωτερικό, ο καπλαμάς Ash Burr δημιουργεί τον βασικό καμβά, ενώ το ξύλο Silver Birch χρησιμοποιείται στα μοτίβα των τραπεζιών, προερχόμενο από έναν μόνο κορμό.

Τα καθίσματα επενδύονται με δέρμα Creme Light, με λεπτομέρειες σε αποχρώσεις Moccasin και Tan, κάτω από την εμβληματική φωτιζόμενη οροφή Starlight Headliner.

Η εξωτερική εμφάνιση ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία.

Το κάτω τμήμα του αμαξώματος φέρει την απόχρωση Wildberry, ενώ το επάνω μέρος υιοθετεί το χρώμα White Sands.

Τη διχρωμία ολοκληρώνει μια χειροποίητη γραμμή Coachline, πάνω στην οποία ένα μικρό ζωγραφισμένο στο χέρι κολιμπρί φαίνεται να κινείται κατά μήκος του επιβλητικού αμαξώματος.

Η Phantom Hummingbird αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της προσέγγισης της Rolls-Royce στις ειδικές παραγγελίες, όπου η αυτοκίνηση συναντά τη χειροτεχνία και η τεχνολογία συνδυάζεται με τη μοναδικότητα των φυσικών υλικών.

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