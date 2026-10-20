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Στον κόσμο της υψηλής μόδας, η ανάληψη της δημιουργικής διεύθυνσης ενός ιστορικού οίκου αποτελεί συχνά το μεγαλύτερο στοίχημα στην καριέρα ενός σχεδιαστή. Για τον Seán McGirr, όμως, η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη: έπρεπε να δώσει νέα πνοή στον Alexander McQueen, έναν οίκο ταυτισμένο με την ανατροπή, τη θεατρικότητα και την πρωτοπορία, χωρίς να χαθεί η κληρονομιά του δημιουργού του.

Τρία χρόνια μετά την ανάληψη αυτής της αποστολής, η διαδρομή του στον βρετανικό οίκο φτάνει στο τέλος της. O γαλλικός όμιλος πολυτελείας Kering ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή, σηματοδοτώντας ακόμη μία αλλαγή σε μια περίοδο βαθιάς αναδιοργάνωσης της βιομηχανίας του luxury.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην αλλαγή προσώπου. Η αποχώρηση του McGirr αναδεικνύει ένα ευρύτερο ερώτημα για την Kering: πώς μπορεί ένας ιστορικός οίκος με ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα να ανακτήσει την εμπορική του δυναμική, όταν η αγορά πολυτελείας απαιτεί ταυτόχρονα δημιουργική πρωτοτυπία και οικονομική αποτελεσματικότητα;

Από το Δουβλίνο στα μεγάλα ονόματα της μόδας

Ο Seán McGirr γεννήθηκε στο Δουβλίνο και ακολούθησε μια διαδρομή που τον οδήγησε στα σημαντικότερα δημιουργικά κέντρα της ευρωπαϊκής μόδας.

Σπούδασε στο περίφημο Central Saint Martins του Λονδίνου, από όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη μόδα το 2014. Η συγκεκριμένη σχολή έχει αναδείξει αρκετές από τις σημαντικότερες δημιουργικές προσωπικότητες του κλάδου, ανάμεσά τους και τον ίδιο τον Lee Alexander McQueen.

Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα πραγματοποιήθηκαν στη Burberry και στο Vogue Hommes Japan.

Από το 2014 έως το 2018 εργάστηκε στα δημιουργικά γραφεία της Uniqlo, στο Τόκιο και στο Παρίσι, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό ανδρικών συλλογών υπό την καθοδήγηση του Christophe Lemaire.

Ακολούθησε η Dries Van Noten στην Αμβέρσα, όπου εργάστηκε στον σχεδιασμό γυναικείων ενδυμάτων.

Το 2020 εντάχθηκε στον JW Anderson, αναλαμβάνοντας αρχικά τις ανδρικές συλλογές και στη συνέχεια αποκτώντας αρμοδιότητες και στις γυναικείες.

Αυτή η διαδρομή, που συνδύαζε εμπορική εμπειρία, δημιουργικό πειραματισμό και συνεργασίες με διαφορετικές σχεδιαστικές σχολές, τον έφερε στο προσκήνιο της Kering.

Ο Οκτώβριος του 2023 και η δύσκολη διαδοχή της Sarah Burton

Στις 3 Οκτωβρίου 2023, η Kering ανακοίνωσε ότι ο McGirr αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση του Alexander McQueen.

Η επιλογή είχε ιδιαίτερο βάρος, καθώς ο Ιρλανδός σχεδιαστής καλούνταν να διαδεχθεί τη Sarah Burton, η οποία είχε συμπληρώσει 26 χρόνια στον οίκο, εκ των οποίων τα 13 ως δημιουργική διευθύντρια.

Η Burton είχε αναλάβει τα ηνία μετά τον θάνατο του ιδρυτή Lee Alexander McQueen το 2010, διατηρώντας ζωντανή την αισθητική του και διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της ταυτότητα.

Είχε, μεταξύ άλλων, σχεδιάσει το νυφικό της Κέιτ Μίντλετον για τον βασιλικό γάμο του 2011, γεγονός που είχε ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή προβολή του οίκου.

Η άφιξη του McGirr συνεπώς δεν αποτελούσε μια συνηθισμένη αλλαγή δημιουργικού διευθυντή.

Σήμαινε την αντικατάσταση μιας προσωπικότητας που συνδεόταν άμεσα με τη δημιουργική συνέχεια του ιδρυτή από έναν σχεδιαστή ο οποίος, παρά το αξιόλογο βιογραφικό του, δεν είχε προηγουμένως ηγηθεί ενός μεγάλου οίκου πολυτελείας.

Η τότε διοίκηση της Kering είχε επενδύσει στη δημιουργική του ενέργεια και στη δυνατότητά του να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τον Alexander McQueen.

Το μεγάλο στοίχημα: Να αλλάξει τον McQueen χωρίς να χαθεί ο McQueen

Από την αρχή της θητείας του, ο McGirr αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα δύσκολη ισορροπία.

Ο Alexander McQueen δεν είναι απλώς ένα εμπορικό σήμα με αναγνωρίσιμη αισθητική. Πρόκειται για έναν οίκο που θεμελίωσε τη φήμη του στη ριζοσπαστική ραπτική, τις ακραίες σιλουέτες, τη σκοτεινή θεατρικότητα και την αμφισβήτηση των συμβάσεων της μόδας.

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής επιχείρησε να προσεγγίσει αυτή την κληρονομιά μέσα από μια νεότερη οπτική, με μεγαλύτερη έμφαση στη σύγχρονη νεανική κουλτούρα και σε διαφορετικούς σχεδιαστικούς κώδικες.

Ωστόσο, οι συλλογές του προκάλεσαν ανάμεικτες αντιδράσεις στον εξειδικευμένο Τύπο.

Για ορισμένους παρατηρητές, ο McGirr προσπαθούσε να δώσει στον οίκο μια νέα ενέργεια, απομακρύνοντάς τον από μια αποκλειστικά ιστορική ανάγνωση της κληρονομιάς του.

Για άλλους, η δημιουργική πρόταση δεν είχε ακόμη αποκτήσει τη σαφήνεια και τη συναισθηματική ένταση που χαρακτήριζαν τις πιο εμβληματικές περιόδους του McQueen.

Η πρόκληση, πάντως, δεν ήταν μόνο αισθητική. Ο οίκος χρειαζόταν ταυτόχρονα να ενισχύσει την εμπορική του θέση σε μια αγορά όπου η αναγνωρισιμότητα ενός ονόματος δεν αρκεί πλέον για να διατηρήσει την ανάπτυξη.

Η επιστροφή στο Λονδίνο και η τελευταία μεγάλη δημιουργική δήλωση

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της θητείας του McGirr ήταν η επιστροφή του Alexander McQueen στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η επιλογή είχε ισχυρό συμβολισμό. Το Λονδίνο ήταν η πόλη όπου γεννήθηκε ο οίκος το 1992 και όπου ο Lee McQueen διαμόρφωσε την αισθητική που αργότερα τον καθιέρωσε διεθνώς.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο McGirr παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, συνδυάζοντας τη βρετανική ραπτική με αναφορές στην underground σκηνή, την κουλτούρα των rave και τη σκοτεινή θεατρικότητα.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε σε έναν ιστορικό υπόγειο χώρο του Λονδίνου, με τις δημιουργίες να συνομιλούν με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ατμόσφαιρα του χώρου.

Στις εμφανίσεις ξεχώρισαν οι έντονες σιλουέτες, τα στοιχεία δέρματος, οι μεταλλικές λεπτομέρειες και οι αναφορές στη βρετανική αντικουλτούρα.

Για τον McGirr, η επιστροφή αποτελούσε μια ευκαιρία να επανασυνδέσει τον οίκο με την πόλη και το δημιουργικό περιβάλλον που τον γέννησαν.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ανακοίνωση της αποχώρησής του έδωσε στην επίδειξη έναν διαφορετικό χαρακτήρα: εκείνον της τελευταίας μεγάλης παρουσίασης της δημιουργικής του περιόδου στον Alexander McQueen.

Η οικονομική πίεση και η αναδιάρθρωση της Kering

Η αποχώρηση δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές προκλήσεις του οίκου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξειδικευμένου Τύπου, οι πωλήσεις του Alexander McQueen το 2025 υποχώρησαν κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την περίοδο 2022–2023.

Παράλληλα, ο οίκος προχωρά σε αναδιάρθρωση, με περιορισμό του δικτύου καταστημάτων και αναπροσαρμογή της εμπορικής στρατηγικής.

Η νέα κατεύθυνση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην υψηλού επιπέδου ραπτική, στα βραδινά ενδύματα και στη δημιουργική ιδιαιτερότητα που τον διαφοροποιεί από άλλα brands πολυτελείας.

Η προσπάθεια εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιοργάνωση της Kering, υπό τη διοίκηση του Luca de Meo, ο οποίος έχει αναλάβει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική και την εμπορική απόδοση των οίκων του ομίλου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα οικονομικά προβλήματα μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στις δημιουργικές επιλογές του McGirr. Αντίθετα, η πορεία του McQueen επηρεάζεται από τις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς και τις στρατηγικές αποφάσεις που διαμορφώνονται πέρα από το δημιουργικό στούντιο.

Η Kering γνωστοποίησε ότι ο Seán McGirr αποχωρεί από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του Alexander McQueen, ευχαριστώντας τον για τη συνεισφορά του κατά την τελευταία τριετία.

Ο Luca de Meo υπογράμμισε την πρόθεση του ομίλου να χαράξει μια νέα, τολμηρή κατεύθυνση για τον οίκο, βασισμένη στην εξαιρετική ραπτική, την ασυμβίβαστη δημιουργικότητα και το επαναστατικό του πνεύμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Alexander McQueen, Gianfranco D’Attis, αναγνώρισε τον σεβασμό με τον οποίο ο McGirr προσέγγισε την ιστορία του οίκου, αλλά και τη δική του προσωπική δημιουργική οπτική.

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής αποχαιρέτησε τον οίκο εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τη δημιουργική ενέργεια που καλλιεργήθηκε στη διάρκεια της συνεργασίας και ευχαριστώντας τις ομάδες του στούντιο και των εργαστηρίων.

Η Kering δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένους λόγους για την αποχώρηση, ενώ γνωστοποίησε ότι η νέα δημιουργική ηγεσία του Alexander McQueen θα παρουσιαστεί σύντομα.

Το επόμενο κεφάλαιο για έναν ιστορικό οίκο

Η τριετία του McGirr στον Alexander McQueen ολοκληρώνεται με μια ενδιαφέρουσα αντίφαση.

Ο σχεδιαστής που είχε επιλεγεί για να οδηγήσει τον οίκο στη νέα εποχή ήταν επίσης εκείνος που τον επανέφερε στη γενέτειρά του, το Λονδίνο, λίγο πριν ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας τους.

Η αποχώρηση αφήνει πίσω της μια δημιουργική περίοδο που επιχείρησε να συνδυάσει την ιστορία με μια πιο σύγχρονη πολιτισμική έκφραση, αλλά και έναν οίκο που εξακολουθεί να αναζητά μια σταθερότερη θέση στην παγκόσμια αγορά πολυτελείας.

Για την Kering, το ερώτημα πλέον είναι ποιος θα μπορέσει να μετατρέψει τη μοναδική κληρονομιά του Alexander McQueen σε μια ξεκάθαρη δημιουργική πρόταση με ισχυρότερη εμπορική προοπτική.

Για τον Seán McGirr, το κεφάλαιο McQueen κλείνει έπειτα από τρία χρόνια σε μία από τις πιο απαιτητικές θέσεις της σύγχρονης μόδας.

Και για τον ίδιο τον οίκο, αρχίζει ακόμη μία περίοδος αναζήτησης της ισορροπίας ανάμεσα σε δύο απαιτήσεις που δεν συμβαδίζουν πάντοτε: την ανάγκη για δημιουργική επανάσταση και την ανάγκη για επιχειρηματική ανάκαμψη.