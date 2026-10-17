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Η Μασούτης συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής την ίδια στιγμή που επιχειρεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία της. Από μια αλυσίδα που για δεκαετίες έχτιζε την ισχύ της στη Βόρεια Ελλάδα μετατρέπεται σε πανελλαδικό όμιλο πωλήσεων άνω των 2 δισ. ευρώ, με περίπου 800 εταιρικά και 600 συνεργαζόμενα σημεία και 16.000 εργαζομένους.

Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός δεν πρόσθεσε απλώς περίπου 836 εκατ. ευρώ πωλήσεων στο 1,2 δισ. ευρώ της Μασούτης, αλλά ολοκλήρωσε τη γεωγραφική επέκταση δίνοντας στην εταιρεία πλήρη πανελλαδική κάλυψη, αλλά και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, διαφορετικές υποδομές και μια δεύτερη εταιρική κουλτούρα που τώρα πρέπει να ενωθεί με την πρώτη.

Η μετάβαση

«Αυτή τη στιγμή μετασχηματιζόμαστε όλοι», λέει στο «business stories» ο διευθύνων σύμβουλος της Μασούτης Θεόδωρος Γεροστεργιούδης. «Δύο οργανισμοί ενώνονται και πάνε να κάνουν κάτι καινούριο σε στέρεες βάσεις, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό. Πλέον αλλάξαμε πίστα, αλλάξαμε γήπεδο».

Η κλίμακα της αλλαγής φαίνεται ήδη στις επόμενες κινήσεις. Η διοίκηση εκτιμά ότι η Κρητικός θα περάσει στην κερδοφορία από τον πρώτο χρόνο, σχεδιάζει μεγαλύτερες επενδύσεις, αναζητεί νέο κέντρο διανομής 60.000 τ.μ. στην Αττική και ένα ακόμη μεγάλο κατάστημα στην Αθήνα, ενώ δεν αποκλείει η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της εταιρείας να μην είναι και η τελευταία.

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο είναι η 31η Δεκεμβρίου. Τότε ολοκληρώνεται η απορρόφηση της Κρητικός και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα υπάρχει πλέον μία εταιρεία.

«Είμαστε πολύ στη λογική “πάρε τον έλεγχο γρήγορα επιχειρησιακά”. Πάρε τον έλεγχο γρήγορα, ένωσέ τα όλα, ένωσε τις ομάδες», εξηγεί ο κ. Γεροστεργιούδης. Αντί οι δύο οργανισμοί να λειτουργήσουν παράλληλα για χρόνια, «εμείς είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό». Στην πράξη αυτό σημαίνει αλλαγή περίπου 400 εταιρικών καταστημάτων της Κρητικός μέσα σε λίγους μήνες. Μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να έχουν ταμπέλα, ταμεία και πληροφοριακό σύστημα Μασούτης και Mas Card.

«Είκοσι καταστήματα την εβδομάδα! Γίνεται χαμός. Εχουμε τελειώσει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα κέντρα και τη Βόρεια Ελλάδα. Μένουν τα τουριστικά και λίγο η επαρχία», λέει ο ίδιος. Το 2027 ακολουθεί η δεύτερη φάση: ανακαινίσεις, νέα πλανογράμματα, επαναξιολόγηση του κωδικολογίου και προσαρμογή της εμπορικής πρότασης ανά περιοχή. Η λογική δεν είναι να αντιγραφεί απλώς το μοντέλο της Μασούτης πάνω στην Κρητικός. Τα καταστήματα και οι νέες γεωγραφικές αγορές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά.

Αλλάζει όμως και ο τρόπος διοίκησης. Ο κ. Γεροστεργιούδης περιγράφει την Κρητικός ως μια εταιρεία όπου μεγάλο μέρος της λειτουργίας περνούσε από τον Αγγελο Κρητικό, σε αντίθεση με το μοντέλο επαγγελματικής εκτελεστικής διοίκησης της Μασούτης. Η οικογένεια Κρητικού θα παραμείνει διαθέσιμη για μία διετία ώστε να βοηθήσει στη μετάβαση, χωρίς εργασιακή σχέση με τη νέα εταιρεία.

Εξίσου κρίσιμο, λέει ο κ. Γεροστεργιούδης, ήταν να μη μετατραπεί η ενοποίηση σε αντιπαράθεση δύο εταιρικών κουλτουρών. Δόθηκε πολύς χρόνος ώστε να αποφευχθεί η λογική «εμείς τα κάνουμε καλύτερα – εσείς χειρότερα» και οι δύο ομάδες να δουλέψουν πάνω στον νέο οργανισμό.

Το στοίχημα

Η οικονομική αφετηρία είναι διαφορετική. Η Κρητικός εμφάνισε το 2025 πωλήσεις 836,35 εκατ. ευρώ αλλά παρέμεινε ζημιογόνος, ενώ η Μασούτης είχε πωλήσεις 1,202 δισ. ευρώ, EBITDA 72,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 7 εκατ. ευρώ. Ο κ. Γεροστεργιούδης βάζει έναν φιλόδοξο πρώτο στόχο: «Η Κρητικός στα χέρια της Μασούτης θα περάσει σε κερδοφορία από το πρώτο έτος».

Για να αποδώσει πλήρως η εξαγορά, όμως, εκτιμά ότι θα χρειαστεί περίπου μία τριετία. Οι συνέργειες αναζητούνται στις προμήθειες, στις εμπορικές συμφωνίες, στην προβολή, στην εφοδιαστική και στο δίκτυο. Η νέα κλίμακα αλλάζει και τη σχέση με τους προμηθευτές. «Δεν φτάνεις τα 50 χρόνια αν δεν έχεις προμηθευτές και τη στήριξή τους», λέει. Και η συγκυρία, όπως εξηγεί, προσφέρεται για να μπουν στο τραπέζι τριετή πλάνα συνεργασίας από το κωδικολόγιο και τη σύνθεση του ραφιού μέχρι τις εμπορικές συμφωνίες. «Τώρα είναι η ώρα. Παίρνουμε ένα καινούριο δίκτυο».

Παρά τη νέα κλίμακα, επιμένει ότι η κερδοφορία στο λιανεμπόριο παραμένει ευαίσθητη στις μεταβολές του κόστους. «Η κερδοφορία μας είναι περίπου 10 εκατ. ευρώ. Μόνο 10-12 εκατ. ευρώ έχουμε επίδραση κάθε χρόνο από τον κατώτατο μισθό. Είναι πολύ εύκολο να γυρίσει η μπίλια και σε μια χρονιά».

Οι άνθρωποι

Στη νέα εταιρεία πρέπει να ενωθούν και δύο διαφορετικές ομάδες εργαζομένων. «Τα παιδιά της πρώτης γραμμής με έχουν εκπλήξει ευχάριστα. Μαχητές», λέει για τους ανθρώπους της Κρητικός ο κ. Γεροστεργιούδης. «Οι δύο ομάδες έχουν ενωθεί και έχουμε πολύ μεγάλη στήριξη από τους καινούριους συναδέλφους».

Για την απασχόληση είναι κατηγορηματικός: «Δεν περισσεύει κανένας. Εχει άπειρη δουλειά, από το κατάστημα και το κρεοπωλείο μέχρι τα logistics, τη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά, τις αγορές. Εμείς τους θέλουμε όλους».

Η διοικητική παρουσία στην Αθήνα θα παραμείνει, ενώ υπάρχουν μόνο τρεις-τέσσερις περιπτώσεις όπου η επικάλυψη των δύο δικτύων οδηγεί σε κλείσιμο ή σύμπτυξη καταστημάτων με δυνατότητα απορρόφησης του προσωπικού αλλού.

Παράλληλα ολοκληρώνονται οι δεσμεύσεις προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η αποδέσμευση των 47 συνεργαζόμενων σημείων βρίσκεται στο τέλος της και απομένει η πώληση έξι εταιρικών καταστημάτων, πέντε στη Χαλκιδική και ενός στην Κρήτη. Η ΑΒ Βασιλόπουλος, σύμφωνα με τον κ. Γεροστεργιούδη, είναι η μόνη που ενδιαφέρεται για το σύνολο των έξι. Η επιλογή θα γίνει με βάση την οικονομική πρόταση και τις εγγυήσεις, μεταξύ άλλων, για το προσωπικό και θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Παντού

Με την Κρητικός ολοκληρώνεται ουσιαστικά και η γεωγραφική επέκταση. «Υπάρχει πλήρης κάλυψη. Είμαστε πλέον παντού», λέει ο κ. Γεροστεργιούδης. «Δημιουργείται το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, με τις προκλήσεις του και τα καλά του».

Η νέα εικόνα αριθμεί περίπου 800 εταιρικά και 600 συνεργαζόμενα σημεία, μεταξύ των οποίων Masoutis Express, Αριάδνη στην Κρήτη και συνεργασίες που προέρχονται από τα Ελληνικά Market και Πρόοδος.

Το franchise, πάντως, δεν θα γίνει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Η διοίκηση θα επαναξιολογήσει τα διαφορετικά μοντέλα συνεργασιών, με το συνεργαζόμενο κατάστημα να έχει ιδιαίτερη αξία σε μικρότερες αγορές και νησιά όπου ένα εταιρικό σημείο δύσκολα θα ήταν βιώσιμο.

Τα 60.000 τ.μ.

Η πανελλαδική κάλυψη δημιουργεί νέες ανάγκες στην εφοδιαστική. Η Κρητικός διαθέτει περίπου 20.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων σε δύο τοποθεσίες στην Αττική, τα οποία δεν επαρκούν για το νέο μέγεθος.

«Μακροπρόθεσμα αυτά τα μέτρα δεν μας κάνουν. Το Καβαλάρι είναι 60.000 τ.μ. και ήδη έχει φτάσει σε πάρα πολύ υψηλή παραγωγικότητα. Θέλουμε ένα αντίστοιχο “κουτί” στην Αθήνα. Ενα αντίστοιχο 60.000 τ.μ. είναι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες μας».

Πρόκειται για αντικατάσταση της σημερινής δυναμικότητας και όχι για επιπλέον 60.000 τ.μ. «Στο επόμενο 12μηνο-24μηνο πρέπει να έχω μια λύση. Τουλάχιστον κάποια σενάρια στο τραπέζι που να είναι βιώσιμα και να μπορούν να υλοποιηθούν».

Το νέο κέντρο είναι μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου. Η Μασούτης επενδύει χωρίς εξαγορές περίπου 30 εκατ. ευρώ ετησίως και τώρα εξετάζει αύξηση του προϋπολογισμού κατά 10%-15%. Καθώς το υφιστάμενο δίκτυο της Μασούτης βρίσκεται ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο, σε καλό επίπεδο έπειτα από χρόνια επενδύσεων, μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων μπορεί να κατευθυνθεί στα σημεία της Κρητικός.

Ολα τα νέα σημεία θα αξιολογηθούν ως προς τη δυναμική τους, ακόμη και με επεκτάσεις μικρότερων καταστημάτων όπου αυτό δικαιολογείται. Ιδιαίτερο βάρος θα πέσει στις τουριστικές περιοχές. Εκεί, όπως λέει ο κ. Γεροστεργιούδης, «θα πάνε τα μεγάλα κεφάλαιά μας».

Προτεραιότητα είναι και η Αθήνα, όπου αναζητείται ήδη ένα ακόμη μεγάλο κατάστημα. «Θα έρθει και κάτι ακόμα μεγάλο στην Αθήνα. Το κυνηγάμε, το ψάχνουμε».

Οι τιμές

Η αλλαγή πρέπει να φανεί και στον πελάτη ενός σημερινού καταστήματος Κρητικός. «Θα υπάρξει σίγουρα βελτίωση τιμών. Σε πρώτο επίπεδο τις έχω μετρήσει 4%-5%», λέει.

Η Mas Card επιστρέφει 1% της αξίας των αγορών έναντι 0,5% της προηγούμενης κάρτας, ενώ η ιδιωτική ετικέτα Κρητικός αποσύρεται σταδιακά και αντικαθίσταται από τη Mr Grand, με περίπου 1.500 κωδικούς έναντι 800. Από το 2027 θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στο έτοιμο φαγητό, με σάντουιτς, σαλάτες, σούσι και επιδόρπια.

Η τιμή έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος στις επιλογές του καταναλωτή. Σύμφωνα με έρευνες που παρακολουθεί η εταιρεία, αφορά πλέον περίπου το 90% των καταναλωτών, έναντι 60%-65% πριν από πέντε χρόνια.

«Η τιμή ακουμπάει το 90%», λέει ο κ. Γεροστεργιούδης, επιμένοντας ότι χωρίς ανταγωνιστικότητα και σχέση ποιότητας-τιμής μια αλυσίδα δύσκολα μπορεί πλέον να κερδίσει τον καταναλωτή. «Οι τιμές έχουν αυξηθεί 20% και 30% αυτά τα πέντε χρόνια. Τα εισοδήματα όμως δεν έχουν ακολουθήσει, γι’ αυτό πάντα η τιμή θα έχει τον κυρίαρχο ρόλο».

Στο πλαίσιο αυτό η παραδοσιακή Μασούτης (προ Κρητικού) καταγράφει μέχρι τα τέλη Αυγούστου αύξηση πωλήσεων περίπου 5,5%, με πληθωρισμό γύρω στο 1%, ενώ η μαναβική «τρέχει» με +17%.

Η ενέργεια

Προς το παρόν ο κ. Γεροστεργιούδης λέει ότι δεν βλέπει νέο γενικευμένο κύμα τιμοκαταλόγων από τη βιομηχανία με ανατιμήσεις. Η Μασούτης, σημειώνει, έχει ακολουθήσει την πρωτοβουλία συγκράτησης των τιμών και θέλει η προσπάθεια να συνεχιστεί.

Η μεγάλη ανησυχία του βρίσκεται στην ενέργεια: «Δεν σας κρύβω ότι το ενεργειακό με τρομάζει. Το πρόβλημα με το καύσιμο είναι ότι ακουμπάει τα πάντα. Γιατί όλα πρέπει κάπως να μεταφερθούν, όλα κάπως πρέπει να παραχθούν».

Το μήνυμα προς τη βιομηχανία είναι αντίστοιχο. Οποιαδήποτε προσπάθεια συγκράτησης τιμών, λέει, είναι θετική, ακόμη και αν έχει οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις. «Είναι ό,τι χειρότερο νέο να ’ρθει κάποιος και να μου πει “αυξάνεται ο τιμοκατάλογος 10%”. Με διαλύει».

Η επόμενη κίνηση

Η εξαγορά της Κρητικός τοποθετεί πλέον τη Μασούτης μεταξύ των τριών μεγαλύτερων σχημάτων της αγοράς βάσει πωλήσεων. Ο κ. Γεροστεργιούδης δεν δίνει όμως ιδιαίτερη σημασία στην κατάταξη «Ο κ. Μασούτης το λέει ξεκάθαρα. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι», λέει. Ο στόχος, όπως τον περιγράφει, αφορά την εξυπηρέτηση, τις τιμές και συνολικά την πρόταση προς τον πελάτη και όχι απλώς τη θέση σε έναν πίνακα πωλήσεων.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η συγκέντρωση της αγοράς θα συνεχιστεί και ότι για τους μεγάλους παίκτες η κλίμακα γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη. «Το μέγεθος είναι ο Νο1 παράγοντας για να είσαι ανταγωνιστικός και να μπορείς να επενδύσεις».

Γι’ αυτό και, παρά το μέγεθος του εγχειρήματος της Κρητικός, δεν αποκλείει νέα εξαγορά: «Οσο πρώιμο και να ακούγεται, η Μασούτης πρέπει πάντα να κοιτάει πώς μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Και το μέγεθος είναι από τους πιο κρίσιμους παράγοντες».

Βαθιά ιστορία

Ο Γιάννης Μασούτης παραμένει ενεργός πρόεδρος, έχοντας δώσει την εκτελεστική διοίκηση στον Θεόδωρο Γεροστεργιούδη και στην ομάδα των στελεχών. Η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων 50 ετών γίνεται επομένως χωρίς, όπως λέει ο διευθύνων σύμβουλος, εντολή να αλλάξουν οι βασικές αρχές της εταιρείας.

«Η εντολή του δεν ήταν να αλλάξει κάτι. Το αντίθετο μάλιστα: να διαφυλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, τις αξίες μας». Η δέσμευση αυτή αφορά πλέον 16.000 εργαζομένους και περίπου 3.000 προμηθευτές. Ο κ. Γεροστεργιούδης θυμάται τι τους είπε ο Γιάννης Μασούτης όταν ξέσπασε η μεγάλη κρίση των τιμών: «Παιδιά, εγώ θέλω τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Δεν με ενδιαφέρει αν μία χρονιά ή δύο δεν βγάλω».

Μετά την επιχειρησιακή ενοποίηση, ο κ. Γεροστεργιούδης βλέπει την επόμενη πρόκληση στην τεχνολογία που φτάνει στον ίδιο τον καταναλωτή. Η Μασούτης δοκιμάζει ήδη στο ηλεκτρονικό κατάστημα προτάσεις καλαθιού βάσει προηγούμενων αγορών, ενώ παρακολουθεί πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης επιλέγει τι θα αγοράσει. Για το πού θέλει να βρίσκεται η Μασούτης όταν ολοκληρωθεί ο σημερινός μετασχηματισμός, η απάντησή του είναι πολύ πιο σύντομη: «Σε τρία χρόνια θα υπάρχει ένας νέος οργανισμός με βαθιά ιστορία».

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