Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η μόδα αλλάζει γρήγορα και η Levi Strauss & Co. βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή την πραγματικότητα στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι απευθείας πωλήσεις της προς τους καταναλωτές παρουσίασαν τον πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης από τα τέλη του 2022. Η εταιρεία, που έχει συνδέσει το όνομά της όσο λίγες με το τζιν, διαπίστωσε ότι η καταναλωτική προτίμηση κινήθηκε διαφορετικά από την αρχική της εκτίμηση.

Οι πωλήσεις από τα ιδιόκτητα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Levi’s αυξήθηκαν μόλις κατά 2% στο τρίτο τρίμηνο, έναντι αύξησης 11% στο προηγούμενο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,6 δισ. δολάρια, σε επίπεδο που επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Michelle Gass, απέδωσε την ασθενέστερη επίδοση κυρίως στη μειωμένη προσέλευση καταναλωτών στα καταστήματα τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης.

Το λάθος με τα φαρδιά τζιν

Στην αμερικανική αγορά, ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν τις πωλήσεις ήταν η επιλογή της Levi’s να στηρίξει την καμπάνια της για την περίοδο back-to-school στα φαρδιά τζιν, γνωστά ως baggy ή loose, αντί να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα χαμηλοκάβαλα τζιν.

Η συγκεκριμένη επιλογή αποδείχθηκε ότι δεν συμβάδιζε πλήρως με τη δυναμική της αγοράς. Όπως εξήγησε η Gass, η φαρδιά γραμμή παραμένει σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Levi’s, όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών και η ισχυρότερη τάση εκείνη την περίοδο αφορούσαν τα χαμηλοκάβαλα σχέδια.

Πρόκειται για τζιν που εφαρμόζουν αρκετά εκατοστά κάτω από τη μέση και έχουν επιστρέψει δυναμικά στις προτιμήσεις των καταναλωτών, επηρεάζοντας τις τάσεις της αγοράς και τις επιλογές των εταιρειών ένδυσης.

Η εξέλιξη υποχρέωσε τη Levi’s να προσαρμόσει τη στρατηγική μάρκετινγκ, μεταφέροντας μεγαλύτερο βάρος στα χαμηλοκάβαλα τζιν. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα προϊόντα της μέσα στα καταστήματα, ώστε να κάνει τη συγκεκριμένη τάση περισσότερο ορατή στους καταναλωτές.

Προσδοκίες για το επόμενο τρίμηνο

Παρά την επιβράδυνση, η διοίκηση της Levi’s εκτιμά ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί κατά το επόμενο τρίμηνο, το οποίο περιλαμβάνει και σημαντικό μέρος της εορταστικής περιόδου.

Η εταιρεία προβλέπει ότι οι απευθείας πωλήσεις προς τους καταναλωτές θα εμφανίσουν ανάπτυξη σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Η Gass υποστήριξε ότι ήδη υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης μετά την αλλαγή της προσέγγισης της εταιρείας. Η στροφή προς τα χαμηλοκάβαλα τζιν δεν περιορίστηκε στις διαφημιστικές καμπάνιες, αλλά πέρασε και στην παρουσίαση των προϊόντων στα καταστήματα.

Η περίπτωση της Levi’s αναδεικνύει έτσι τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες ένδυσης να προβλέψουν με ακρίβεια τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες τάσεις της μόδας. Παρότι τα φαρδιά τζιν εξακολουθούν να έχουν σημαντική θέση στις πωλήσεις, η αυξημένη ζήτηση για χαμηλοκάβαλα σχέδια ανάγκασε την εταιρεία να προσαρμόσει γρήγορα το μάρκετινγκ και την εμπορική της στρατηγική.