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Δεν …ξέμπλεξε τόσο εύκολα, όπως φαίνεται, από τη «δαγκάνα» των πλειστηριασμών το γνωστό κτήριο επί της λεωφόρου Μεσογείων, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney από τις 10 Ιουλίου, το εν λόγω κτήριο που μισθώνεται από το Δημόσιο, είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα με προγραμματισμό για τις 15 Οκτωβρίου, ωστόσο στην πορεία η διαδικασία οδηγήθηκε σε αναστολή.

Πριν λίγες ημέρες, όμως, το ακίνητο επανήλθε στην πλατφόρμα, με τους ίδιους «πρωταγωνιστές», δηλαδή την ιδιοκτήτρια ιδιωτική εταιρεία και την doValue ως επισπεύδουσα, και για τα ίδια χρέη, με προγραμματισμό αυτή τη φορά για τις 14 Απριλίου 2027. Μέχρι τότε, βέβαια, είναι πολύ πιθανό το σφυρί και πάλι να ανασταλεί ή και να ματαιωθεί.

Πώς επανήλθε

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το ΥΠΕΝ δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στην υπόθεση καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το ακίνητο μισθώνεται από το Δημόσιο.

Έτσι, ο πλειστηριασμός στρέφεται σε βάρος της «Βιος Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Επενδύσεων», στην οποία έχει περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100% δυνάμει αγοραπωλησίας ακινήτου (οικοπέδου) τον Μάιο του 2001 και πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας κτηρίων γραφείων, τον Ιούλιο του 2002.

Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2001 και σήμερα η δραστηριότητά της περιορίζεται στην εκμετάλλευση του συγκεκριμένου κτηρίου.

Η εξήγηση για το…comeback του ακινήτου στην πλατφόρμα φαίνεται ότι κρύβεται στην παράθεση των εμπράγματων βαρών. Έτσι, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών στα ακίνητα επί των οποίων επιβλήθηκε κατάσχεση υπήρχαν μέχρι την 15η/09/2026 οι εξής εγγραφές:

-Υποθήκη κατά της «Βιος Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Επενδύσεων» και υπέρ της Τράπεζας Millenium Bank για ποσό 29.040.000 ευρώ, εγγραφείσα στις 17-07-2009. Όπως σημειώνεται την 1η Απριλίου 2016 υπήρξε αλλαγή του ενυπόθηκου δανειστή, λόγω καθολικής διαδοχής από την «Τράπεζα Μιλλένιουμ Μπανκ Α.Ε.»

-Υποθήκη, κατά της «Βιος Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Επενδύσεων» και υπέρ της «Μιλλένιουμ Μπάνκ Α.Ε.», για 26.760.000 ευρώ, εγγραφείσα την 29η Μαρτίου 2010. Επίσης, εδώ σημειώνεται ότι την 01η/04/2016 υπήρξε αλλαγή του ενυπόθηκου δανειστή, λόγω καθολικής διαδοχής από την Τράπεζα Πειραιώς.

-Αναγκαστική κατάσχεση κατά της «Βιος Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Επενδύσεων» και υπέρ της doValue Greece για ποσό 500.000 ευρώ, εγγραφείσα στις 13/03/2026, η οποία άρθηκε στις 08/09/2026.

-Αναγκαστική κατάσχεση κατά της «Βιος Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Επενδύσεων» και υπέρ της doValue Greece για ποσό 500.000 ευρώ, εγγραφείσα στις 09/09/2026.

Δηλαδή ενώ η πρώτη κατάσχεση άρθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, την επομένη 9 Σεπτεμβρίου εγγράφηκε νέα, η οποία οδηγεί και στον πλειστηριασμό.

Το ποσό των 500.000 ευρώ είναι μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου έντοκης απαίτησης καθώς η doValue λειτουργεί υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών της υπ’ αριθμόν 1525096/11-06-2009 Συμβάσεως Καλύψεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού 24.200.000 ευρώ (σε συνδυασμό με το από 11-6-2019 Πρόγραμμα (Όροι) Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 31-3-2016 Πράξη Τροποποίησης και Ρύθμισης αυτών), εκδόσεως της «Βιος Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Επενδύσεων».

Το ακίνητο και η τιμή

Πρόκειται για το μεγάλο ακίνητο επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119, το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο 2000-2002 από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στη συνέχεια μεταβιβάστηκε σε ιδιώτες επενδυτές. Έχει ανεγερθεί σύμφωνα με οικοδομική άδεια του 2000 και τις αναθεωρήσεις της μέχρι το 2002 και σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, ως έτος κατασκευής θεωρείται το 2003.

Με βάση τα στοιχεία, αποτελείται από επτά ορόφους γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών και τέσσερις υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (203 θέσεις).

Άρχισε να χρησιμοποιείται για τη στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών, με πρώτες κάποιες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε εκεί η έδρα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά τη μετακόμιση και εκείνου, το κτήριο αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα την έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (με τις διάφορες εκδοχές της επωνυμίας του που έχουν προηγηθεί).

Επίσης, όπως σημειώνεται, στο ακίνητο έχουν πραγματοποιηθεί υπερβάσεις δόμησης, αλλαγές χρήσης και διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας και το σχετικό πρόστιμο τακτοποίησης είχε υπολογισθεί σε περίπου 85.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση, για τις 14 Απριλίου 2027 έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί που αφορούν δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η μία περιλαμβάνει το κτήριο και έχει τιμή πρώτης προσφοράς 29 εκατ. ευρώ και η δεύτερη τον χώρο του Υποσταθμού της ΔΕΗ με τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ.

Ειδικότερα, πρόκειται για οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στη θέση «Διαβολόρευμα» ή «Μπατζάδες», μεταξύ Αμπελοκήπων και Ψυχικού, έναντι της πρώην Σχολής Χωροφυλακής και νυν Σχολής Αστυνομίας και Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119 και των οδών Καζάνη, Ρούσσου και Κούπα. Το οικόπεδο αυτό προήλθε εκ της εν τοις πράγμασιν συνενώσεως οκτώ όμορων οικοπέδων και σήμερα ως ενιαίο έχει έκταση 2.628,77 τ.μ.

Το κτήριο έχει συνολική επιφάνεια 16.792,49 τ.μ., εκ των οποίων 590,60 τ.μ. χαρακτηρίζονται αυθαίρετα, ενώ αποτελείται από:

α) 4ο, 3ο και 2ο υπόγειο: 1.947,97 τ.μ. έκαστο με χρήση κλειστού χώρου στάθμευσης.

β) 1ο υπόγειο: 1.816,37 τ.μ. + 33,97 τ.μ. που αντιστοιχούν στον υποσταθμό της ΔΕΗ (άλλη οριζ. ιδιοκτησία) + 131,60 τ.μ. αδιαμόρφωτα κενά που έχουν ενσωματωθεί στο χώρο = 1.914 τ.μ. (γκαράζ και βοηθητικοί χώροι).

γ) Ισόγειο: 1.816,37 τ.μ. Τα 968,43 τ.μ. κύρια χρήση και 847,94 τ.μ. βοηθητική χρήση. Μέρος εκ των βοηθητικών χώρων (γκαράζ), περίπου 170 τ.μ., έχουν αλλάξει χρήση και έχουν γίνει κύριοι χώροι (γραφεία).

δ) Άνω ισόγειο: 1.016,92 τ.μ. βάσει αδείας + 206 τ.μ. αυθαίρετη επέκταση (γραφεία).

ε) 1ος, 2ος, 3ος, 4ος όροφοι: 1.028,64 τ.μ. έκαστος (γραφεία).

στ) 5ος όροφος: 1.028,64 τ.μ. (γραφεία) εκ των οποίων τα 30 τ.μ. έγιναν μπαλκόνι.

ζ) 6ος όροφος: 761,12 τ.μ. (γραφεία) εκ των οποίων 22 τ.μ. έγιναν μπαλκόνι και 30 τ.μ. βεράντα που κλείστηκαν.

η) Δώμα: 87 τ.μ., εκ των οποίων 34 τ.μ. και 53 τ.μ. απολήξεις κλιμακοστασίου και βοηθητικός χώρος.

Όπως αναφέρεται, ολόκληρο το κτήριο είναι κατασκευασμένο με αξιόλογο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Περιλαμβάνει εκτεταμένες γυάλινες επιφάνειες στις όψεις, επενδύσεις μαρμάρων, τα πατώματα στους ορόφους είναι διαμορφωμένα με ψευδοδάπεδα, ώστε να υπάρχει ευελιξία στις Η/Μ εγκαταστάσεις, διαθέτει ψευδοροφές από ορυκτές ίνες και στοιχεία ξηράς δόμησης με ενσωματωμένα φωτιστικά και στόμια συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού, οι εσωτερικοί διαχωρισμοί των γραφειακών χώρων έχουν γίνει με κινητά χωρίσματα.

Τα δάπεδα στους υπόγειους χώρους έχουν επικάλυψη με βιομηχανικό δάπεδο, ενώ στους άνω ορόφους με μοκέτες, πλακάκι και laminate. Ο περιβάλλων χώρος έχει ήπια δενδροφύτευση.

Επίσης, στο κτήριο υπάρχουν εγκαταστάσεις με συστήματα πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, σύστημα συναγερμού, σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, πόρτες πυρασφάλειας και computer room, σύστημα κλιματισμού ψύξης θέρμανσης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κ.λπ. με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Ο σκελετός του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και η πλήρωση της τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή. Ακόμη, ο βαθμός συντήρησής του κρίνεται καλός.

Η εταιρεία και οι επιδόσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της «Βιος» για τη χρήση του 2024, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της εκμετάλλευσης ακινήτων και το έσοδό της προέρχεται αποκλειστικά από εκμίσθωση του μοναδικού ακινήτου της, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων, στην περιοχή Αμπελοκήπων Αττικής, στο Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως διευκρινίζεται, «το ετήσιο μίσθωμα, ύστερα από περικοπές που έγιναν εκ μέρους του Δημοσίου σε προηγούμενα έτη, ανέρχεται σε 2.411 χιλ. ευρώ, με τα οποία εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο τα ομολογιακά δάνεια».

Τονίζεται μάλιστα ότι «υπάρχει πάντα ο κίνδυνος περαιτέρω μείωσης του μισθώματος, καθώς και πτώσης της εύλογης αξίας του ακινήτου. Για τη μείωση του κινδύνου περαιτέρω μείωσης του μισθώματος, η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσπαθεί νομικά να ισχυροποιήσει τη θέση της έναντι τέτοιων νομοθετικών ρυθμίσεων που μπορούν να επηρεάσουν τα έσοδά της».

Επίσης, «η εταιρεία, λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει κατορθώσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της».

Έτσι, για το 2024 ο κύκλος εργασιών ήταν 2.411.592 ευρώ και το αποτέλεσμα ζημίες 828.167 ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε 15,3 εκατ. ευρώ.

Οι δανειακές υποχρεώσεις, όλες βραχυπρόθεσμες, φτάνουν τα 38,9 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις τα 43,05 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, την 31.12.2024 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είχε καταστεί αρνητικό, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεπερνούσαν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 38.534.455 ευρώ.

Στις σημειώσεις επισημαίνεται η «ουσιώδης αβεβαιότητα» η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία ως προς τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει στο προβλεπτό μέλλον την επιχειρηματική της δραστηριότητα και να συνεχίσει να λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι, τόσο η ρευστοποίηση των σχετικών στοιχείων του ενεργητικού της όσο και η τακτοποίηση των υποχρεώσεών της πραγματοποιούνται κατά τη συνήθη ροή των εργασιών της.

Στα γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης του 2024 και μέχρι την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων (1 Σεπτεμβρίου 2025), αναφέρονται ακόμη τα ακόλουθα:

-«Την 31η Ιανουαρίου 2025 έληξε η διάρκεια των ομολογιακών δανείων της εταιρείας χωρίς να πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή των τελευταίων μεγάλων δόσεων (balloon payments) υπολοίπου 37.144.100 ευρώ και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα συμφωνία με τους ομολογιούχους δανειστές για τροποποίηση των δανειακών συμβάσεων».

-«Στις 04.06.2025 κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από την Τράπεζα Πειραιώς, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, δύο εξώδικες γνωστοποιήσεις λήξης διάρκειας ομολογιακού δανείου σε σχέση με τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας. Έως σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τα ως άνω δάνεια και συνεχίζει να εισπράττει τα εκχωρημένα μισθώματα εκ του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας που είχαν εκχωρηθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών. Επιπλέον, στις 06.02.2025 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία εξώδικη δήλωση της INTRUM κατά της Εταιρείας για την καταγγελία της σύμβασης του αλληλόχρεου με υπόλοιπο 1.758.040,80 ευρώ, έντοκο από 04.02.2025».