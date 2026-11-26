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Αισθητή υποχώρηση καταγράφει η προσέλευσηξένων φοιτητών στα αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς οι περιορισμοί στις θεωρήσεις εισόδου, το υψηλό κόστος σπουδών και ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός φαίνεται να επηρεάζουν την ελκυστικότητα των ΗΠΑ ως εκπαιδευτικού προορισμού. Οι νέες εγγραφές διεθνών φοιτητών εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 15% το φθινόπωρο του 2026, προκαλώντας ανησυχία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης (IIE), που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης Open Doors, η πτώση αποτυπώνεται σε περισσότερα από 800 πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Η έρευνα δείχνει ότι ο συνολικός αριθμός των διεθνών φοιτητών μειώθηκε κατά 9%, ενώ οι νέες εγγραφές εμφάνισαν ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση, φτάνοντας το 15%.

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων εισόδου, την ώρα που όλο και περισσότερες χώρες επιχειρούν να προσελκύσουν φοιτητές και ερευνητές από το εξωτερικό.

Μεγαλύτερο πλήγμα στις μεταπτυχιακές σπουδές

Η πρώτη εικόνα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 αποκαλύπτει ότι η μεγαλύτερη κάμψη εντοπίζεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι εγγραφές διεθνών μεταπτυχιακών φοιτητών υποχώρησαν κατά 15%, ενώ στις προπτυχιακές σπουδές η αντίστοιχη μείωση περιορίστηκε στο 3%.

Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχονται τα αμερικανικά ιδρύματα στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν νέους επιστήμονες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό από άλλες χώρες.

Η τάση, πάντως, είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Τα στοιχεία της Open Doors είχαν καταγράψει τότε πτώση 13% στις εγγραφές διεθνών μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ στα προπτυχιακά προγράμματα η μείωση ήταν οριακή, στο 0,3%.

Βίζες και ακριβές σπουδές στρέφουν τους φοιτητές σε άλλες χώρες

Η Μίρκα Μαρτέλ, επικεφαλής έρευνας, αξιολόγησης και μάθησης του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης, εκτιμά ότι η μείωση δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα.

Στην κάμψη συμβάλλουν τόσο οι περιορισμοί στη χορήγηση φοιτητικών θεωρήσεων εισόδου όσο και το αυξανόμενο κόστος απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο διεθνής ανταγωνισμός για την προσέλκυση φοιτητών έχει ενισχυθεί σημαντικά, καθώς περισσότερες χώρες επενδύουν στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων τους και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για σπουδές.

«Μία από τις μεγάλες αλλαγές που παρατηρούμε είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός», ανέφερε η Μαρτέλ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως εξήγησε, ολοένα περισσότερα κράτη επιδιώκουν ενεργά να προσελκύσουν διεθνείς φοιτητές, διευρύνοντας έτσι τις διαθέσιμες επιλογές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Ο συνδυασμός υψηλών διδάκτρων, περιορισμών στις βίζες και περισσότερων εναλλακτικών εκπαιδευτικών προορισμών φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις των υποψήφιων φοιτητών.

Οικονομική πίεση στα πανεπιστήμια – Έλλειμμα 124 εκατ. δολαρίων στο Penn State

Η μείωση των διεθνών εγγραφών δεν αποτελεί μόνο εκπαιδευτικό ζήτημα. Επηρεάζει άμεσα και την οικονομική λειτουργία των αμερικανικών πανεπιστημίων, για τα οποία οι φοιτητές από το εξωτερικό αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διεθνείς φοιτητές καταβάλλουν το σύνολο των προβλεπόμενων διδάκτρων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την Open Doors, σχεδόν οι μισοί καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους φοίτησής τους είτε από προσωπικές αποταμιεύσεις είτε με οικονομική υποστήριξη από τις οικογένειές τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Pennsylvania State University, το οποίο ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κενό 124 εκατ. δολαρίων, σε έναν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,2 δισ. δολαρίων.

Το πανεπιστήμιο απέδωσε μέρος των οικονομικών πιέσεων στη μείωση των εγγραφών, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του στις 9 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι οι παράγοντες που επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς περιλαμβάνουν τη μείωση των διεθνών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εγγραφών, αλλά και την αύξηση του κόστους ασφάλισης υγείας.

Απώλειες 2,4 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία

Οι συνέπειες της υποχώρησης των διεθνών εγγραφών εκτείνονται πέρα από τους πανεπιστημιακούς προϋπολογισμούς, επηρεάζοντας και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με ξεχωριστή εκτίμηση της NAFSA (Association of International Educators) και της JB International, η οικονομική συνεισφορά των διεθνών φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά περίπου 2,4 δισ. δολάρια το φθινόπωρο του 2026.

Ο υπολογισμός βασίζεται στα προκαταρκτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης για τη φθινοπωρινή περίοδο και αναδεικνύει την οικονομική σημασία της παρουσίας ξένων φοιτητών στη χώρα.

Η εκτελεστική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της NAFSA, Φάντα Αου, άσκησε κριτική στην αμερικανική κυβέρνηση για τις πολιτικές που δυσχεραίνουν την πρόσβαση διεθνών φοιτητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

«Τα εμπόδια που θέτει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, προκειμένου να αποκλείσει ταλαντούχους διεθνείς φοιτητές, έχουν πραγματικές επιπτώσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.