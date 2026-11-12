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Hπια είναι η αντίδραση της Τουρκίας μόλις το Abeille Marengo άρχισε να πλέει στα διεθνή ύδατα, εντός της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΖ, νοτιοανατολικά της Καρπάθου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική πλευρά επέλεξε να μην προχωρήσει καν σε hailing (αναγνώριση) του πλοίου, αλλά απλώς στην ανάγνωση ενός κειμένου.

Οπως αναφέρει το protothema.gr τουρκική φρεγάτα TCG Gökova, που πλέει σε απόσταση από το γαλλικό ερευνητικό, ανέγνωσε διά ασυρμάτου κείμενο με το οποίο δήλωνε ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του». Η ανάγνωση αυτού του κειμένου δεν έχει αναφορά σε άδεια για τις έρευνες και συνιστά ένα ακόμη στοιχείο ότι δεν ζητήθηκε ούτε δόθηκε άδεια από την Τουρκία για τις έρευνες του πλοίου, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα υπήρχε λόγος για μια τέτοια κίνηση.

Η διαδικασία αυτή είναι χαμηλότερης σημασίας από το hailing, το οποίο ουσιαστικά συνίσταται στην αναγνώριση του πλοίου μέσω ασυρμάτου, με την αναζήτηση των στοιχείων του και όλων των πληροφοριών για τις έρευνες που πραγματοποιεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φρεγάτα Λήμνος εξέπεμψε διά ασυρμάτου μήνυμα ότι το πλοίο πλέει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και εκτελεί εργασίες και έρευνες βάσει της NAVTEX που είχε εκδοθεί από τον Σταθμό Ηρακλείου.