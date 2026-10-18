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Ακυβέρνητο έμεινε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, με δύο επιβαίνοντες, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καφηρέα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή σπεύδουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα αλιευτικό, στο οποίο επιβαίνει στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να παράσχουν συνδρομή.