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Εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μπορούν να αξιοποιήσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις μετακινήσεις τους κατά το σχολικό έτος 2026–2027. Οι παροχές διαφέρουν ανά ακτοπλοϊκή εταιρεία και σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτουν όχι μόνο τους επιβάτες αλλά και τη μεταφορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και δικύκλων.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο να περιοριστεί το κόστος μετακίνησης των αναπληρωτών προς και από τις περιοχές όπου υπηρετούν.

Οι βασικές περίοδοι κατά τις οποίες προβλέπονται μειωμένοι ναύλοι ήταν η 23η έως 28η Σεπτεμβρίου 2026 για τη συμπληρωματική Α2 φάση και η 30ή Σεπτεμβρίου έως και τις 8 Οκτωβρίου για τη Β΄ φάση.

Ακολουθούν οι διακοπές των Χριστουγέννων, από 23 Δεκεμβρίου 2026 έως 7 Ιανουαρίου 2027, του Πάσχα, από 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027, καθώς και η περίοδος λήξης του σχολικού έτους, από 19 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2027.

Για να λάβουν την έκπτωση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει κατά κανόνα να παρουσιάζουν την απόφαση πρόσληψης ή το σχετικό ΦΕΚ και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ποιες εταιρείες δίνουν έκπτωση 50%

Η SEAJETS παρέχει έκπτωση 50% τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο και στη μεταφορά Ι.Χ. και δικύκλων, σε όλα τα πλοία της. Τα εκπτωτικά εισιτήρια εκδίδονται μόνο από συνεργαζόμενα πρακτορεία και όχι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων.

Αντίστοιχη έκπτωση 50% προσφέρει η Levante Ferries Group σε επιβάτες και οχήματα για τις καθορισμένες περιόδους. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ούτε να χρησιμοποιηθούν εκτός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Στο 50% διαμορφώνεται και η έκπτωση της ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. – Goutos Lines για τους εκπαιδευτικούς, τα Ι.Χ. και τα δίκυκλά τους.

Οι Μινωικές Γραμμές – Minoan Lines προσφέρουν επίσης μείωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα. Η έκπτωση καλύπτει όλες τις κατηγορίες θέσεων, εκτός από τις καμπίνες Lux και Α1/ΑΒ1, ενώ η έκδοση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω των πρακτορείων και λιμενικών γραφείων της εταιρείας.

Εκπτώσεις από 20% έως 30%

Η LIVEDITTA LIMITED παρέχει έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια των αναπληρωτών, ενώ η Skyros Shipping Co. προσφέρει 30% τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στα Ι.Χ. τους, με την παροχή να εφαρμόζεται αποκλειστικά σε μη επιδοτούμενα δρομολόγια.

Στη Fast Ferries, η έκπτωση ανέρχεται σε 30% για τους επιβάτες και 20% για Ι.Χ. και δίκυκλα. Η παροχή αφορά μετακινήσεις από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας των εκπαιδευτικών στις καθορισμένες περιόδους και χορηγείται από τα αρμόδια λιμενικά γραφεία.

Ανάλογη πολιτική ακολουθεί η Golden Star Ferries, προσφέροντας 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Η έκπτωση εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στα πλοία SUPERFERRY, ANDROS QUEEN, ANDROS KING, SUPEREXPRESS και GOLDEN PRINCESS και σε προορισμούς όπως Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Ίος και Θήρα.

Η Attica Group, στην οποία περιλαμβάνονται οι Superfast Ferries, Blue Star Ferries, ANEK Lines και Hellenic Seaways, χορηγεί έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια, στα Ι.Χ. και στα δίκυκλα των αναπληρωτών που μετακινούνται προς τα νησιά τοποθέτησής τους για ανάληψη υπηρεσίας.

Η προσφορά αφορά όλα τα δρομολόγια και τις ενδιάμεσες διαδρομές έως 3 Ιουλίου 2027. Βασική προϋπόθεση είναι το ταξίδι να πραγματοποιείται από την πρώτη έως και τη δέκατη ημέρα μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης.

Η Dodekanisos Seaways, από την πλευρά της, παρέχει έκπτωση 30% αποκλειστικά στα ατομικά εισιτήρια, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα οχήματα. Η συγκεκριμένη παροχή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026–2027.

Για την αξιοποίηση των μειωμένων ναύλων οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης και την αστυνομική ταυτότητα, τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση.

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