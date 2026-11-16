Στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με νέα ανάρτησή του στο TikTok, στην οποία συνομιλεί με την ιδρύτρια της πρωτοβουλίας «It’s Just Period», Ισμήνη Δροσοφορίδη.

Ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει την παρέμβαση ένα πρώτο βήμα για τη μείωση του κόστους των συγκεκριμένων προϊόντων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, ιδιαίτερα για γυναίκες και κορίτσια που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι στο 13% θα μειωθεί και ο ΦΠΑ στις πάνες ακράτειας, ενώ δεν αποκλείει μελλοντικές παρεμβάσεις για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, ακόμη και στα προφυλακτικά.

Στο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια αναγκαία δαπάνη, η οποία συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, ενώ ευχαριστεί την πρωτοβουλία «It’s Just Period» και τους 24.000 πολίτες που στήριξαν το αίτημα για τη μείωση του ΦΠΑ.