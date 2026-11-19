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Νέα στοιχεία προκύπτουν για το τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των JUMBO, Απόστολου, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Υγεία», εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή της αρχικά προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, ενώ άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, υποστηρίζοντας πως στάθηκε εξαιρετικά τυχερή μέσα στην ατυχία της καθώς μετά το χτύπημα πετάχτηκε περίπου 30 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να περιέγραψε με έντονη ταραχή στους αστυνομικούς τις στιγμές πριν από τη σύγκρουση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες ότι η Χριστίνα βγήκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για να κάνει τζογκινγκ παραβλέποντας τον κίνδυνο.

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