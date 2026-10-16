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Εκτός κινδύνου για τη ζωή τους βρίσκονται οι δύο τραυματίες που διακομίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι δύο τραυματίες έφτασαν στο νοσοκομείο στις 19:29, φέροντας κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εγκαύματα μικρής έκτασης και ήπιας βαρύτητας, όπως διαπιστώθηκε κατά την αρχική ιατρική εκτίμηση.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του «Θριασίου» προχώρησε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των τραυματισμών τους, ενώ και οι δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καταγμάτων και των εγκαυμάτων.

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